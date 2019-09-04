اورنچ الجدعان تحقق أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 8 ساعات

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

شيبة

طرحت شركة "اورنچ - Orange" المشغل لخدمات المحمول في السوق المصري، إعلانا دعائيا جديدا لأحد عروضها الجديدة، ويحمل اسم "عرض الجدعان"، من بطولة الفنان أحمد شيبة وفريق "المدفعجية"، ويقدمون فيه أغنية "الجدعان"، في أجواء مفعمة بالإيقاعات والرقص والاستعراضات المبهرة والأزياء البراقة، مع الإضاءة المتحركة التي تأخذ الجمهور في أقل من دقيقتين ونصف -هي مدة الإعلان- في جولة سريعة داخل سوق شعبي ومنه إلى مولد تحت شعار "سلام كبير أوي للجدعان.. صاحب جدع.. اعرف جدع.. تعيش جدع وأنت الكسبان" على مختلف فئاتهم.

ويظهر في كليب الجدعان أحمد شيبة ممثلًا، بالإضافة إلى غنائه مع "المدفعجية" من كلمات مصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر عمار خاطر. ولأول مرة حقق إعلان "الجدعان" لأحمد شيبة و"المدفعجية" خلال 8 ساعات فقط حقق ما يزيد على مليون مشاهدة عبر حساب "اورنج" عبر "يوتيوب"، وعلى "فيسبوك" حققت