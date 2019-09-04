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«اورنچ» تقدم شكلا جديدا للأغنية الشعبية مع شيبة والمدفعجية

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م
شيبة
شيبة
طرحت شركة "اورنچ - Orange" المشغل لخدمات المحمول في السوق المصري، إعلانا دعائيا جديدا لأحد عروضها الجديدة، ويحمل اسم "عرض الجدعان"، من بطولة الفنان أحمد شيبة وفريق المهرجانات "المدفعجية"، ويقدمون فيه أغنية "الجدعان"، في أجواء مفعمة بالإيقاعات والرقص والاستعراضات المبهرة والأزياء البراقة، مع الإضاءة المتحركة التي تأخذ الجمهور في أقل من دقيقتين ونصف -هي مدة الإعلان- في جولة سريعة داخل سوق شعبي ومنه إلى مولد تحت شعار "سلام كبير أوي للجدعان.. صاحب جدع.. اعرف جدع.. تعيش جدع وأنت الكسبان" على مختلف فئاتهم.
ويظهر في كليب الجدعان أحمد شيبة ممثلًا، بالإضافة إلى غنائه مع "المدفعجية" من كلمات مصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر عمار خاطر. ولأول مرة حقق إعلان "الجدعان" لأحمد شيبة و"المدفعجية" خلال 8 ساعات فقط حقق ما يزيد على مليون مشاهدة عبر حساب "اورنج" عبر "يوتيوب"، وعلى "فيسبوك" حققت
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حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

«الأعلى للإعلام» يقر ضوابط البرامج ومدة عرضها

أقرّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأكواد. وقال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مضيفا أن الضوابط تشمل برامج التوك شو والدينية والرياضية والطبية، كما تمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية.
منة-فضالى

منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها الـ36 مع أصدقائها (صور)

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الخاصة باحتفالها بعيد ميلادها الـ36، الذي يوافق اليوم الأربعاء، وشارك فى حفل عيد الميلاد عدد محدود من أصدقائها داخل الوسط الفني، وهم «اللبناني نيكولا معوض، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة عبير منير»، إلى جانب عدد كبير من أصدقائها من خارج الوسط الفني، وعلقت (منة) على الصور: «شكرًا لكل أصدقائي اللي احتفلوا معايا بعيد ميلادي.. بحبكم»، وفى سياق آخر تواصل منة فضالي تصوير مشاهدها فى مسلسل «قيد عائلي» الذي انطلق عرض جزئه الثاني مطلع الأسبوع الجاري.
مكرم-محمد-احمد

ساعتان بالفواصل.. «الأعلى للإعلام» يقر ضوابط التوك شو

أعلن الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الضوابط الجديدة التي أقرها المجلس، لتنظيم عمل برامج التوك شو والبرامج الدينية والرياضية والطبية، مشيرا إلى أنه ناقش الملاحظات المرصودة على أداء برامج التوك شو، وتمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية، موضحا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن المجلس قرر النظر في بعض المعايير الخاصة بالبرامج الطبية، والتي تتعلق بالشروط الخاصة بمقدم البرامج والطبيب الضيف والمداخلات هل تنطبق عليها نفس الكلام أم لا.
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