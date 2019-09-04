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عمرة مجانية واستقطاع أرصدة البنوك.. الحكومة تنفي 12 شائعة

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
قناة السويس - أرشيفية
قناة السويس - أرشيفية
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاءـ تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وإصدار أدوات دين لسد قيمة شهادات قناة السويس، وجمع تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج لتنظيم مؤتمرات، وتراجع عدد السفن التي تعبر قناة السويس، وفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات في الجامعات، وحرمان الابنة من معاش والدها عند سن معين.
بعد تحرير الدولار الجمركي.. هل تواجه مصر موجة غلاء؟ حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة المالية: لم نصدر أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس الحكومة تحسم جدل رحلات العمرة المجانية للعاملين بالخارج هل تجمع الحكومة تبرعات من المصريين بالخارج؟.. رد حاسم توضيح حكومي بخصوص العلاوات
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خضروات-اسواق

بعد تحرير الدولار الجمركي.. هل تواجه مصر موجة غلاء؟

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد بشأن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، موضحا فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، وأن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري، نظرا لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة. مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن ما يتردد مجرد شائعات.
البنك-المركزى

حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكداً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب، مُشددا على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن أن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: لم نصدر أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا للرد على ما تردد بشأن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت ‏صحة تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، وأنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها في موعد الاستحقاق المحدد.
بالوعه (3)

22 حالة وفاة في عام..من يحمي الأطفال من البالوعات؟

فاجعة وفاة الطفل ياسين عماد البالغ من العمر4 سنوات، إثر سقوطه باحدى بالوعات الصرف الصحي، أمام نادي الطالبية الرياضي، دفعت العديد من الأهالي وأعضاء مجلس النواب إلى الهجوم على المسئولين في المحليات وسارقي أغطية البالوعات، مطالبين بتغليظ عقوبة سرقة البالوعات من جنحة إلى جناية، للتصدي لإهمال وتقصير المسئولين وغياب الرقابة، بينما يرى آخرون أن تغليظ العقوبة ليس الحل، وأنه لابد من معاقبة المسئولين أنفسهم، مناشدين الحكومة بوضع حلول واستراتيجيات جديدة، للقضاء على الظاهرة التي تودي بحياة الأطفال قبل الكبار.
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خضروات-اسواق

بعد تحرير الدولار الجمركي.. هل تواجه مصر موجة غلاء؟

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد بشأن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، موضحا فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، وأن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري، نظرا لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة. مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن ما يتردد مجرد شائعات.
البنك-المركزى

حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكداً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب، مُشددا على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن أن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: لم نصدر أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا للرد على ما تردد بشأن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت ‏صحة تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، وأنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها في موعد الاستحقاق المحدد.
جامعة-القاهرة

حقيقة فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ما تردد حول قيام وزارة التعليم العالي بفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بدايةً من العام القادم، على أن يتم تخصيص 3 أيام للبنين و3 أخرى للبنات، وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بشأن فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات، مشددة على أن نظام الحضور بكافة الجامعات المصرية لم يطرأ عليه تغيير وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
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