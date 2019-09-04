عمرة مجانية واستقطاع أرصدة البنوك.. الحكومة تنفي 12 شائعة

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

قناة السويس - أرشيفية

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاءـ تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وإصدار أدوات دين لسد قيمة شهادات قناة السويس، وجمع تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج لتنظيم مؤتمرات، وتراجع عدد السفن التي تعبر قناة السويس، وفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات في الجامعات، وحرمان الابنة من معاش والدها عند سن معين.

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