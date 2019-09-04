مدرب حراس الأهلي يكشف انطباعه عن الشناوي وإكرامي

تحرير:علي الزيني ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

مدرب الأهلي

كشف ميشيل ايناكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالندي الأهلي، عن كيفية تعرفه على المدرب السويسري رينيه فايلر، وانطباعه عن العمل في مصر، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "والفوت" البلجيكية، قائلا: "خلال المباريات بين شارلروا، وأندرلخت من خلال الحديث بالألمانية تعرفت على فايلر، ومساعده دافيد سيسا، وبعدها ظللت على تواصل معه.. لقد قال لي إذا حصل رينيه على فريق جديد، سوف يتواصل معي، حيث إنه لم يعد يمتلك مدرب حراس مرمى، بعدما استمر ماكس دي يونج في أندرلخت، ولم أفكر في الأمر مجددًا، لكن صباح السبت دافيد اتصل بي، وقال لقد وقع للأهلي".

وانتقل للحديث عن الأهلي، قائلا: "النادي الأكثر تتويجًا في إفريقيا، إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي، لقد أرسلت صورة جواز السفر، وخلال يوم حصلت على التذكرة.. لقد اشتريت أكبر حقيبة ممكنة للسفر سريعًا، ولا أعلم متى يمكن أن أعود لبلجيكا، كل شيء مضى سريعًا، والجدول مزدحم للغاية". ثم انتقل للحديث عن أول مباراة



وانتقل للحديث عن الأهلي، قائلا: "النادي الأكثر تتويجًا في إفريقيا، إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي، لقد أرسلت صورة جواز السفر، وخلال يوم حصلت على التذكرة.. لقد اشتريت أكبر حقيبة ممكنة للسفر سريعًا، ولا أعلم متى يمكن أن أعود لبلجيكا، كل شيء مضى سريعًا، والجدول مزدحم للغاية".



ثم انتقل للحديث عن أول مباراة سيخوضها مع الأهلي: "أول لقاء يوم الجمعة في غينيا الاستوائية، ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا، رحلة طيران لمدة 11 ساعة، وهناك توقف في إثيوبيا، ستكون فرصة إنسانية جيدة، لاكتشاف كرة قدم جديدة".



وتحدث عن مستوى حراس الأهلي: "المستوى هنا جيد، لدي حارس مرمى المنتخب الوطني، والحارس الثاني، والطموحات مرتفعة، وعقدنا مع النادي يمتد لعام، قابل للتجديد إذا تمكنا من الفوز باللقب، والهدف أيضًا التتويج بدوري أبطال إفريقيا".