رياضة

مدرب حراس الأهلي يكشف انطباعه عن الشناوي وإكرامي

تحرير:علي الزيني ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
مدرب الأهلي
مدرب الأهلي
كشف ميشيل ايناكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالندي الأهلي، عن كيفية تعرفه على المدرب السويسري رينيه فايلر، وانطباعه عن العمل في مصر، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "والفوت" البلجيكية، قائلا: "خلال المباريات بين شارلروا، وأندرلخت من خلال الحديث بالألمانية تعرفت على فايلر، ومساعده دافيد سيسا، وبعدها ظللت على تواصل معه.. لقد قال لي إذا حصل رينيه على فريق جديد، سوف يتواصل معي، حيث إنه لم يعد يمتلك مدرب حراس مرمى، بعدما استمر ماكس دي يونج في أندرلخت، ولم أفكر في الأمر مجددًا، لكن صباح السبت دافيد اتصل بي، وقال لقد وقع للأهلي".
وانتقل للحديث عن الأهلي، قائلا: "النادي الأكثر تتويجًا في إفريقيا، إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي، لقد أرسلت صورة جواز السفر، وخلال يوم حصلت على التذكرة.. لقد اشتريت أكبر حقيبة ممكنة للسفر سريعًا، ولا أعلم متى يمكن أن أعود لبلجيكا، كل شيء مضى سريعًا، والجدول مزدحم للغاية". ثم انتقل للحديث عن أول مباراة
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الزمالك-وبيراميدز (2)

الزمالك وبيراميدز.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر، بعد مشوار كبير للفريقين في البطولة الأقدم على مدار تاريخ الكرة المصرية، حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية، وتنقلها قناة أون سبورت الفضائية، وقناة النيل للرياضة على التردد الفضائي، بالإضافة إلى تايم سبورت على التردد الأرضي. وقررت اللجنة المؤقتة للجبلاية تأجيل موعد اللقاء الذي كان مقررًا اقامته غدًا الخميس إلى يوم الأحد المقبل ليقام على ملعب استاد الإسكندرية.
هدف -الزمالك (2)

رسميا.. نهائي كأس مصر على استاد الإسكندرية

تقرر بشكل رسمي، إقامة نهائي كأس مصر، على استاد الإسكندرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، وأكد شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه تلقى اتصالًا جديدًا من مسئولي الشركة الراعية يبلغونه فيه بإقامة المباراة في استاد الإسكندرية، وتابع بأن الملعب جاهز تمامًا لاستضافة المباراة، خاصة أن الشركة المسئولة عن تطويره لم تسلمه لهيئة الاستاد بعدُ، حيث إن تسليمه سيكون يوم 15 سبتمبر الجاري.
اتحاد-الكرة (2)

حسام الزناتي مديرًا للمسابقات خلفًا لعامر حسين

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام الزناتي، مساعد مدير بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، مديرًا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتعيين سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات، كما تقرر تعيين محمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم مديرًا ماليا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد محب مستشارا ماليا للاتحاد، وتم اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامي والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم.
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (23)

شوبير يكشف المستور في قصة رحيل وليد أزارو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن كواليس جديدة في قصة رحيل الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «قصة وليد أزارو باختصار أن النادي الأهلي لما فتح باب رحيله جاءه عرض سويسري لكن وليد رفضه. جاء عرض آخر بعدها من نادٍ عربي وافق الأهلي واللاعب عليه، قبل أن يقوم النادي بتخفيض المقابل المادي 50% فتم رفضه».
سباليتى

بيبو: التعاقد مع سباليتي لم يفشل بسبب المقابل المادي

نفى خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأحمر، فشل التعاقد مع الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، أو البرازيلي مانو مينيزيس، بسبب المقابل المادي. وأوضح بيبو، خلال تصريحات تليفزيونية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»: «لم يحدث من الأساس أن الأهلي رصد مليونى دولار سنويا للتعاقد مع أي مدرب جديد، وهذا الكلام لم يصدر عن أي مسؤول النادي، أؤكد أن المفاوضات لم تفشل بسبب المقابل المادي».
على-معلول (3)

علي معلول: مستمر مع الأهلى.. وغير قلق من فايلر

أعرب علي معلول، نجم النادي الأهلي، عن سعادته بالعودة مجددا للمنتخب التونسي، بعد استبعاده من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الماضي. وقال معلول، في تصريحاته لموقع «Foot24» التونسي: «بالطبع أنا سعيد لأنني عدت إلى عائلتي، وبالفعل لم تكن فترة آلان جيريس المدرب السابق للمنتخب جيدة بالنسبة لي، لكنني كنت أشجع تونس من كل قلبي في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وكنت أتمنى وصوله للنهائي وتتويجه بلقب البطولة».
حسين-الشحات (2)

حسين الشحات يخطف الأنظار في مران الأهلي

لفت حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه في تقسيمة الفريق الأحمر والمقامة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وخلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أحرز الشحات هدفًا بطريقة عالمية بعدما سدد الكرة بخلفية مزدوجة، وفي نهاية المران عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى جلسة منفردة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، ودخل «ميشيل» في حوار مع «الشناوي» بحضور عمرو محب، المترجم؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية؛ ومنحه بعض التوجيهات.
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