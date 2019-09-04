مكافأة أمريكية 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أنشطة لإيران

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

براين هوك

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أي أنشطة تخص الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة ضد إيران شملت 16 كيانا و10 أفراد، كما وضعت 11 سفينة على قائمة سوداء. براين هوك، أضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات أيضا بحق كل مَن يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لسوريا وحزب الله وجهات أخرى.وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل حرمان النظام الإيراني من الموارد التي تمكنه من تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على عدد من الخيارات بشأن التعامل