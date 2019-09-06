متى تستدعي آلام الظهر العلوي ذهابك للطبيب؟

إذا تعرضت لحادث، ولم تقرر إجراء الفحص الطبي، فعليك معرفة أن حادث السيارة يمكن أن يخلق التهابات في العضلات والأربطة في الرقبة والظهر العلوي ويجب مراجعة طبيبك

تحرير:فيروز ياسر ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

ألم الظهر العلوي

ألم الظهر ليست مشكلة سهلة كما يعتقد البعض، خاصة عندما يتم إهماله، والأسباب التي نعرفها ورائها أخرى خفية تجعلنا نشعر بالألم من وقت لآخر. بالرغم أن ألم الظهر السفلي الأكثر شيوعا، ولكن في الحقيقة، فإن ألم الظهري العلوي الأكثر خطورة حيث خلفه العديد من العوامل والأمراض والمشكلات التي قد تزيد الأمر سوءا، فالأمر بأكمله يؤثر على العضلات والأوتار والكتفين والرقبة، وإذا كنت تعمل لساعات طويلة فأنت في حاجة إلى حماية ظهرك من الألم المفاجيء، الذي يحدث نتيجة العادات الخاطئة، لذا تعرف على ما يحدث لك وفقا لما ذكره موقع The Healthy.

قد يكون العمل المكتبي تقول إيرين تيان، دكتوراه في الطب إن ألم الظهر العلوي هو الأكثر شيوعًا بسبب الوضعيات الخاطئة أثناء الجلوس لفترات طويلة، حيث تضعف عضلات الصدر وتسحب العضلات في الجزء العلوي من الظهر، وتوضح أن العديد من الاشخاص يعانون من تشنج عضلي بين شفرات الكتف نتيجة لذلك. يمكن أن يكون الإجهاد يقول