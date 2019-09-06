متى تستدعي آلام الظهر العلوي ذهابك للطبيب؟

إذا تعرضت لحادث، ولم تقرر إجراء الفحص الطبي، فعليك معرفة أن حادث السيارة يمكن أن يخلق التهابات في العضلات والأربطة في الرقبة والظهر العلوي ويجب مراجعة طبيبك
ألم الظهر ليست مشكلة سهلة كما يعتقد البعض، خاصة عندما يتم إهماله، والأسباب التي نعرفها ورائها أخرى خفية تجعلنا نشعر بالألم من وقت لآخر.
بالرغم أن ألم الظهر السفلي الأكثر شيوعا، ولكن في الحقيقة، فإن ألم الظهري العلوي الأكثر خطورة حيث خلفه العديد من العوامل والأمراض والمشكلات التي قد تزيد الأمر سوءا، فالأمر بأكمله يؤثر على العضلات والأوتار والكتفين والرقبة، وإذا كنت تعمل لساعات طويلة فأنت في حاجة إلى حماية ظهرك من الألم المفاجيء، الذي يحدث نتيجة العادات الخاطئة، لذا تعرف على ما يحدث لك وفقا لما ذكره موقع The Healthy.
قد يكون العمل المكتبي
تقول إيرين تيان، دكتوراه في الطب إن ألم الظهر العلوي هو الأكثر شيوعًا بسبب الوضعيات الخاطئة أثناء الجلوس لفترات طويلة، حيث تضعف عضلات الصدر وتسحب العضلات في الجزء العلوي من الظهر، وتوضح أن العديد من الاشخاص يعانون من تشنج عضلي بين شفرات الكتف نتيجة لذلك.
يمكن أن يكون الإجهاد
يقول
قد يكون العمل المكتبي
تقول إيرين تيان، دكتوراه في الطب إن ألم الظهر العلوي هو الأكثر شيوعًا بسبب الوضعيات الخاطئة أثناء الجلوس لفترات طويلة، حيث تضعف عضلات الصدر وتسحب العضلات في الجزء العلوي من الظهر، وتوضح أن العديد من الاشخاص يعانون من تشنج عضلي بين شفرات الكتف نتيجة لذلك.
يمكن أن يكون الإجهاد
يقول كاليج تشانج، أخصائي في إدارة الألم إنه إلى جانب الوضعيات الخاطئة في الجلوس، فإن الضغط على العضلات حول الرقبة والكتفين أو بين شفرات الكتف يمكن أن يكون متعدد العوامل، والسبب في ذلك الإجهاد، والتمرين الشاق، والنوم بطريقة خاطئة.
ماذا تفعل ؟
في كثير من الأحيان ، يمكنك البقاء في المنزل، حيث يوضح الدكتور تشانج: "عادة ما تستمر حلقة من إجهاد العضلات بضعة أيام فقط"، لذا فإن الراحة ووضع الثلج وتناول الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين.
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التعرض لحادثة
إذا تعرضت لحادث، ولم تقرر إجراء الفحص الطبي، فعليك معرفة أن حادث السيارة يمكن أن يخلق التهابات في العضلات والأربطة في الرقبة والظهر العلوي، كما يجب مراجعة طبيبك إذا كنت تشك في إصابتك بالجلطة، خاصة إذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل التعب والدوار والألم في رقبتك.
قد تشعر بالألم على جانبيك
يقول الدكتور جاناد إن أي شخص يعاني من حصوات في الكلى يعرف أنه يعاني من ألم شديد وقد يتسبب في ألم في الظهر العلوي، كما قد تشعر بألم شديد في جانبك وتحت ضلوعك، ولهذا يجب التوجه إلى الطبيب على الفور.
الألم قد ينتشر في صدرك
قد يكون الخدر أو الضعف في ذراعيك علامة واحدة على حدوث السكتة الدماغية - أو قد يكون أيضًا مؤشرا على وجود مشكلة في جدار الشريان الأورطي، وهو أكبر وعاء دموي في جسمك يمتد في الجزء الخلفي من صدرك.
وتوضح الدكتور تيان أنه إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم بشكل لا يمكن السيطرة عليه على مدى فترة طويلة من الزمن، فهذا يمكن أن يسبب تمزق في منتصف الصدر أو آلام الظهر.
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قدماك ضعيفتان
لقد حان الوقت للتفكير في الانزلاق الغضروفي الذي يمكن أن يحدث إذا قمت برفع شيء ثقيل باستخدام ظهرك بدلاً من ساقيك.
إذا شعرت بألم في الظهر العلوي مع تنميل أو ضعف في ذراعيك أو ساقيك، فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بالانزلاق الغضروفي، وفي تلك الحالة ستحتاج إلى الفحص البدني.
متى تذهب إلى الطبيب؟
لا يمكنك الافتراض بأن تلك الآلام مؤقتة أو لا تعكس مشكلة كبيرة، حيث تقول ليدا جاناد، دكتوراه في الطب: "إذا استمر الألم لأكثر من بضعة أيام أو تطلبت أدوية مسكنة للألم، فينبغي تقييمك بواسطة طبيبك، خاصة إذا كان الألم يحد من قدراتك في حياتك اليومية، كأن تضطر إلى إيقاف العمل للبقاء في السرير".
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الألم لن يذهب بعيدا
قد تقوم ببعض الجلسات والعلاجات الطبيعية من أجل تخفيف الألم، ولكن في حالة الألم الشديد الذي لا يتأثر بالعلاجات الطبيعية والمنزلية، يجب الذهاب إلى الطبيب لمعرفة أصل المشكلة الصحية، وذلك لأن بعض آلام الظهر قد تكون علامة على وجود مرض خفي لم تظهر أعراضه بعد.