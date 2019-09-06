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متى تستدعي آلام الظهر العلوي ذهابك للطبيب؟

إذا تعرضت لحادث، ولم تقرر إجراء الفحص الطبي، فعليك معرفة أن حادث السيارة يمكن أن يخلق التهابات في العضلات والأربطة في الرقبة والظهر العلوي ويجب مراجعة طبيبك
تحرير:فيروز ياسر ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
ألم الظهر العلوي
ألم الظهر العلوي
ألم الظهر ليست مشكلة سهلة كما يعتقد البعض، خاصة عندما يتم إهماله، والأسباب التي نعرفها ورائها أخرى خفية تجعلنا نشعر بالألم من وقت لآخر. بالرغم أن ألم الظهر السفلي الأكثر شيوعا، ولكن في الحقيقة، فإن ألم الظهري العلوي الأكثر خطورة حيث خلفه العديد من العوامل والأمراض والمشكلات التي قد تزيد الأمر سوءا، فالأمر بأكمله يؤثر على العضلات والأوتار والكتفين والرقبة، وإذا كنت تعمل لساعات طويلة فأنت في حاجة إلى حماية ظهرك من الألم المفاجيء، الذي يحدث نتيجة العادات الخاطئة، لذا تعرف على ما يحدث لك وفقا لما ذكره موقع The Healthy.
قد يكون العمل المكتبي  تقول إيرين تيان، دكتوراه في الطب إن ألم الظهر العلوي هو الأكثر شيوعًا بسبب الوضعيات الخاطئة أثناء الجلوس لفترات طويلة، حيث تضعف عضلات الصدر وتسحب العضلات في الجزء العلوي من الظهر، وتوضح أن العديد من الاشخاص يعانون من تشنج عضلي بين شفرات الكتف نتيجة لذلك. يمكن أن يكون الإجهاد يقول
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المشروم

المشروم قادر على تقليل الإصابة بسرطان البروستاتا

المشروم من الأطعمة اللذيذة التي يمكن طهيها بعدة طرق، وأفادت الأبحاث أن تناول الفطر 3 مرات في الأسبوع يقلل من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تقارب الخُمس، وأبرز الباحثون اليابانيون قوة المشروم في مكافحة السرطان. في حين أن الدراسة لم تقترح آلية، إلا أن إحدى النظريات أوضحت أن المشروم يحتوي على مركبات تكبت هرمون الذكورة الذي يعزز نمو سرطان البروستاتا. ودرس الباحثون آلاف الحالات من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا على مدار 13 عامًا. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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استعدي للمدارس بـ 10 نصائح لحماية طفلك من الأمراض

مع اقتراب دخول المدارس تبدأ مخاوف الأمهات والبحث عن طرق حماية الأطفال من الأمراض المعدية التي تنتشر في الفصول الدراسية، خاصة في فصل الشتاء وانتشار البرد وأمراض الإنفلونزا، لا يقتصر الأمر على غسل اليدين والاهتمام بالأدوات الشخصية الخاصة بالطفل، فهناك العديد من النصائح التي يجب الالتزام بها لحماية الطفل من الأمراض في المدرسة. في التقرير التالي نساعد كل أم للتعرف على كيفية حماية الطفل من الجراثيم الموجودة بالمدرسة والأمراض المعدية التي تنتقل إليه من زملائه.
الإفراط في-تناول-الفواكه

الإسهال والانتفاخ.. 4 أضرار للإفراط في تناول الفواكه

ينصح خبراء التغذية بتناول الخضراوات والفواكه باستمرار، مشددين على أن أي نظام غذائي صحي يجب أن تكون الفواكه جزءًا لا يتجزأ منه، لأنها تمنح الجسم معدلات عالية من الماء والمعادن والفيتامينات المهمة؛ فعلى سبيل المثال، البرتقال مصدر أساسي لفيتامين C، كما أن الموز خيار مثالي للحصول على البوتاسيوم، بجانب الألياف الغذائية التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، ولكن الإفراط في تناول الفواكه يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية المتمثلة في الانتفاخ أو الإسهال بشكل مستمر. وذلك نقلًا عن "lilynicholsrdn".
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الفول-المدمس

الفول أكلة شعبية مفيدة.. احذر أضراره

الفول وجبة شعبية وأساسية على الفطار، فالشعب المصري معروف بتناوله الفول والطعمية صباحا وفي بعض الأحيان على العشاء أيضا. ويعتبر الفول من الأطعمة التي يمكن تناولها بسعر مناسب، كما أنه يساعد في الشبع بشكل كبير، ولأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية فيكون له مجموعة من الفوائد، ولكن هذا لا يعني الإفراط فيه. إذا كنت تحب الفول كثيرا وتتناوله بشكل يومي ولكن لا تعرف تأثيره على جسمك، فقد حان الوقت لمعرفة الفوائد والمخاطر، وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today.
اطعمة-تحارب-التعب

إذا كنت تشعر بالضعف والتعب فإليك قائمة بأفضل الأطعمة

في كثير من الأحيان قد تشعر بأن طاقتك انتهت ولا تستطيع القيام ببعض الأعمال الضرورية، وبالتالي يصيبك التدهور الشديد. الأطعمة والمشروبات تحتوي فى الغالب على نسبة عالية من الكربوهيدرات، خاصة من السكر أو الكافيين، فهذه الأشياء ستمنحك دفعة مؤقتة، لكنها غالبًا ما يعقبها تعطل، إذن تبحث عن أطعمة تحسن من طاقتك لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تحتاج إلى بعض العناصر الغذائية لتشعر بالصحة والحيوية، حيث يستخدم جسمك تلك العناصر لإنتاج الطاقة على المستوى الخلوي، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
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بثور الذقن دليل على التوتر.. بشرتك انعكاس لصحتك

دائما يشجع الأطباء على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام كوسيلة لمساعدتنا في الاعتناء بأجسادنا لعيش حياة أكثر سعادة، ولكن ما نأكله له أيضًا تأثير كبير فى حالة بشرتنا، فالنظر إلى البشرة يمكن أن يخبرنا بالكثير مما يحدث في الجسم، وينذر بتغيير بعض العادات الخاطئة؛ لذا يعتقد خبراء التغذية وخبراء الأمراض الجلدية أنهم قادرون على اكتشاف بعض حالات نقص الفيتامينات أو الأمراض الخطيرة فقط مما يظهر على البشرة، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
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8 علامات تحذيرية مبكرة لمرض السكري قد تتجاهلها

يمكن أن يرسل جسمك تحذيرات لمرض السكري دون أن تدرك، حيث تشير الإحصاءات الحالية إلى أن شخصا من بين كل 3 أشخاص مصاب بهذا المرض بالفعل ولا يدرك ذلك. الكثير من الأشخاص غير مدركين للأعراض أو يختارون تجاهلها، معتبرين أنها مشاكل صحية بسيطة حتى يصل الأمر إلى شهور وحتى سنوات، ولكن عندما يتم التشخيص المبكر والعلاج يتجنب هؤلاء الأشخاص المضاعفات الصحية وحتى الموت المبكر. أول شيء يجب أن تعرفه هو أن علامات وأعراض ما قبل السكري ومرض السكري هي نفسها لكل من البالغين والأطفال، كما يجب فهم الاختلافات بين النوع الأول والثاني.
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