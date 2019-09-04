رويترز: إيران تقلص التزاماتها النووية ردا على عقوبات أمريكا

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

صورة أرشيفية

ذكرت قناة تلفزيون العالم الإيرانية اليوم الأربعاء أن إيران ستعلن "خلال ساعات" عن خطوات لمزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بحسب "رويترز". يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات. ورحب المسؤولون الإيرانيون بحذر فيما يبدو باقتراح فرنسي لإنقاذ الاتفاق النووي عن طريق تقديم خط ائتمان قيمته 15 مليار دولار إلى إيران حتى نهاية العام إذا عادت طهران تماما إلى التزاماتها.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم، عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أي أنشطة تخص الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة ضد إيران شملت 16 كيانا و10 أفراد، كما وضعت 11 سفينة



وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم، عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أي أنشطة تخص الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية".



وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة ضد إيران شملت 16 كيانا و10 أفراد، كما وضعت 11 سفينة على قائمة سوداء.



براين هوك، أضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات أيضا بحق كل مَن يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.



وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لسوريا وحزب الله وجهات أخرى.







