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رويترز: إيران تقلص التزاماتها النووية ردا على عقوبات أمريكا

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ذكرت قناة تلفزيون العالم الإيرانية اليوم الأربعاء أن إيران ستعلن "خلال ساعات" عن خطوات لمزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بحسب "رويترز". يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات. ورحب المسؤولون الإيرانيون بحذر فيما يبدو باقتراح فرنسي لإنقاذ الاتفاق النووي عن طريق تقديم خط ائتمان قيمته 15 مليار دولار إلى إيران حتى نهاية العام إذا عادت طهران تماما إلى التزاماتها.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم، عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أي أنشطة تخص الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية".  وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة ضد إيران شملت 16 كيانا و10 أفراد، كما وضعت 11 سفينة
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بوريس جونسون

مناورة خطيرة.. جونسون يراهن على الانتخابات المبكرة

يبدو أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، في طريقه لخوض غمار مغامرة هائلة، فبعد أن نجح تحالف من نواب حزب المحافظين المتمردين، ونواب المعارضة في مجلس العموم في طرح تصويت على مشروع قانون يحظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، اتخذ رئيس الوزراء خطوة استثنائية تتمثل في طرد 21 من أعضاء حزبه الذين أيدوا هذا الإجراء. وهدد بإجراء انتخابات عامة، ودعا للتصويت على اقتراح لإجراء الانتخابات في منتصف أكتوبر المقبل، وهي استراتيجية تشكل مخاطرة هائلة، حيث قضت على أغلبيته البرلمانية، وتدفع مجلس العموم إلى الموافقة على انتخابات لا يضمن الفوز بها.
الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي لإيران: لا تقوضوا الاتفاق النووي

دعا الاتحاد الأوروبي، إيران، اليوم الأربعاء، إلى الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران، بشأن أنشطتها النووية عام 2015، مرحبا في الوقت ذاته، بأي جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة مع طهران وخفض التوتر في منطقة مضيق هرمز. وعلق أحد المتحدثين الأوروبيين على مبادرة فرنسية ترمي لتقديم حزمة قروض لإيران ضمن خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مرفق بشروط، في محاولة لإنقاذ الاتفاق من الانهيار، وفقا لوكالة الأنباء "آكي الإيطالية".
لاجئون سوريون - أرشيفية

تركيا تطرد 4 آلاف لاجئ سوري من إسطنبول

يوما تلو الآخر تنكشف مطامع تركيا حول سوريا، لا سيما بعد أن وافقت على استقبال آلاف اللاجئين مقابل دعمها ماليا من قبل الاتحاد الأوروبي، إلا أن أنقرة قررت التخلي عن التزاماتها، وقامت بترحيل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري من إسطنبول إلى المخيمات، وفقا لنائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتكلي. وأضاف تشاتكلي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء "تم إرسال أربعة آلاف و606 مواطنين سوريين، لا يملكون أي تسجيل في إسطنبول، إلى مخيمات اللاجئين، وتم طرد 35 ألف سوري من المسجلين في محافظات تركية أخرى، من إسطنبول إلى أماكن تسجيلهم في تركيا"، وفقا لـ"روسيا اليوم".
بوريس-جونسون (3)

جونسون يعاقب أعضاء البرلمان البريطاني ويطرد 21 نائبا

يبدو أن محاولات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستبوء بالفشل، خصوصا بعد أن خسر الأخير تصويتا حاسما في مجلس العموم دعم تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر. خسارة جونسون جاءت في أعقاب انشقاق 21 نائبًا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية، الأمر الذي دفع بوريس جونسون إلى التوجه بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ما قد يدفع الأخير أيضا إلى الاستقالة على غرار تيريزا ماي، التي فشلت في تمرير بريكست من البرلمان، وفقا لـ"فرانس 24".
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براين-هوك

مكافأة أمريكية 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أنشطة لإيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أي أنشطة تخص الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة ضد إيران شملت 16 كيانا و10 أفراد، كما وضعت 11 سفينة على قائمة سوداء. براين هوك، أضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات أيضا بحق كل مَن يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.
الحرس الثوري الإيراني

مصرع عنصر بالحرس الثوري الإيراني قرب حدود العراق

أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء بأن عضوًا بالحرس الثوري الإيراني قتل في شمال غرب البلاد، قرب الحدود الإيرانية مع العراق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الوكالة إن عضو الحرس الثوري تم «اغتياله» في بلدة بيرانشهر، دون أن تخوض في سرد تفاصيل من نفذ الهجوم. وتقع اشتباكات متكررة في غرب إيران بين قوات الأمن التابعة لإيران وجماعات كردية إيرانية مسلحة يتمركز معظمها في العراق، ومنها حزب الحياة الحرة لكردستان الذي تتهمه طهران بأن له صلات بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.
صاروخ-باليستى

قائد الحرس الثوري: طهران اختبرت صاروخا جديدا

زعم قائد بالحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السبت، أن طهران اختبرت صاروخا جديدا، لكنه لم يذكر أي معلومات إضافية عن الصاروخ. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء، السبت، عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران اختبرت صاروخا جديدا. وقال سلامي: "بلدنا دائمة ساحة لاختبار العديد من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهذه تحركات دائبة صوب تطوير قوتنا الرادعة... وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه الأمة". وتشكل الصواريخ الإيرانية تهديدا أمنيا لجيرانها، كما تدعم بها الميليشيات المتطرفة الموالية لها في المنطقة.
روحان

روحاني: أمريكا أول الهاربين من الشرق الأوسط

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن أمريكا تتصرف كالفأر أمام إيران، وأنها ستكون أول من يهرب من الشرق الأوسط حين تتعرض المنطقة للخطر. وأضاف روحاني خلال مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور- 373" الصاروخية للدفاع الجوي: "سنتعامل بالمنطق مقابل المنطق والقوة مقابل القوة، ومقابل القوة الأمريكية ضد إيران نحن بحاجة إلى استخدام القوة"، مؤكدًا أن إيران تتمتع بقوة دفاعية عالية. وأوضح أن الخلاف مع أمريكا خلاف استراتيجي في وجهات النظر والتفكير، وليس خلافا عسكريا أو سياسيا.
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