11 مصابا في اندلاع حرائق بثلاثة مصانع

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

صورة أرشيفية

ثلاثة حرائق اندلعت اليوم في مصانع بمدينة بدر و6 أكتوبر وبرج العرب، وخلفت ورائها 11 إصابة وخسائر فادحة إذ شب حريق هائل داخل مصنع ورق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، فيما دفعت الحماية المدنية بـ25 سيارة إطفاء وخزانات مياه للسيطرة على الحريق. وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع ورق بمدينة 6 أكتوبر. انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة له.فيما تتم عمليات التبريد تمهيدا لإخماد الحريق.

وفي مدينة بدر سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل، شب بمصنع للأدوات الكهربائية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 8سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده. انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة الحريق للوقوف على أسبابه، وأمرت النيابة بندب فريق من المعمل الجنائي، للوقوف على اسباب الحريق وإعداد تقرير