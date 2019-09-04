رياضة

كمارا: جائزة أفضل لاعب ستنحصر بين صلاح ودى بروين

تحرير:محمد جمال ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف الإنجليزي كريس كمارا، لاعب نادي ليدز يونايتد وشيفيلد يونايتد الأسبق، والمحلل الفني بشبكة سكاي سبورتس العالمية عن توقعاته، لشكل المنافسة على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا خلال الموسم الحالى من البريميرليج مشيرًا إلى أن الجائزة ستنحصر بين كيفين دى بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي ومحمد صلاح نجم ليفربول. وقال كمارا في تصريحات لموقع ديلي ستار الإنجليزي: "أعتقد أن من سيفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لهذا الموسم سيكون لاعبًا من مانشستر سيتي أو ليفربول".
وأضاف لاعب ليدز السابق: "أنا معجب جدًّا بالبلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، لقد تعرض في الموسم الماضي لإصابات كثيرة ولم تؤثر عليه كثيرًا، ولكن إذا استطاع الحفاظ على لياقته البدنية طوال الموسم الحالي، أعتقد أنه يستطيع الفوز بها بفارق كبير عن أقرب منافسيه". وفى حديثه عن محمد صلاح نجيم ليفربول
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تفاصيل لقاء محمد صلاح مع المدير الرياضي لبرشلونة

نشرت حياة أبيدال زوجة النجم الفرنسى أريك أبيدال المدير الرياضى لنادى برشلونة الإسبانى صورة بصحبة الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، خلال قضائهم إجازة لبضعة أيام في مدينة دبى الإماراتية، ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته قامت بالإشارة إليه، وأبرزت الصورة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وأبدت سعادتها بلقاء لاعب الفراعنة، معلقة عليها، قائلة: "نعم أنا جزائرية وبالطبع أقدر رياض محرز، ولكن ذلك لن يمنعنى من التقاط صورة مع أخى محمد صلاح".
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أحمد عيد عبدالملك يوجه رسالة إلى لاعبي الدوري المصري

انتقد أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني الحالي لفريق جولدي ولاعب فريق نادي الزمالك السابق، محاولة بعض اللاعبين ممن يستخدمون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، للتقرب من الجمهور، حيث قال عيد عبدالملك عبر صفحته الشخصية فيس بوك: طبعا أنا ضد أي أهانة لأي بني آدم في الدنيا إذا كان سليما أو من ذوي الاحتياجات أو أي شىء آخر، وبعتز جدا بأمح وخفة دمه. وأضاف: أمح، كما يعرف، هو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة معروف بانتمائه وتشجيعه للنادي الأهلي، فضلا عن علاقته القوية بلاعبي كرة القدم الأشهر في مصر.
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زيدان يعلن عن قائمة الملكى لدورى أبطال أوروبا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة الملكى، التي سيشارك بها في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا (تشامبونزليج)، للموسم الحالى 2018- 2019. ويعد الإسباني ماركو أسينسيو جناح الفريق أبرز الغائبين عن قائمة المرينجى بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبى، والتى من المقرر أن تبعده عن الساحرة المستديرة لفترة طويلة. ويقع فريق ريال مدريد فى المجموعة الأولى من البطولة الأوروبية مع كل من كلوب بروج وجلاطة سراى و بى أس جى.
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مانشستر سيتي يهزم بورنموث ويواصل مطاردة ليفربول

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره بورنموث، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "يتنس فيرست"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، سجل سيرجيو أجويرو هدف التقدم للسيتي، في الدقيقة الثالثة عشرة من بداية اللقاء، وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني، في الدقيقة الثالثة والأربعين، قبل أن يقلص هاري ويلسون الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعاد المهاجم الأرجنتيني وأحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 64.
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أول مرة.. سيدة تدير لقاء السوبر بين الريدز وتشيلسي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الفرنسية ستيفاني فوبارت حكما للمباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في كأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على ملعب فودافون أرينا، لتصبح ستيفاني فوبارت البالغة من العمر 35 عاما، أول امرأة تقود مباراة على هذا المستوى في بطولة كبرى للرجال في أوروبا عبر التاريخ. وسبق أن أدارت فوبارت مباراة نهائي كأس العالم للسيدات، والتي جمعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وفاز خلالها المنتخب الأمريكي بهدفين دون مقابل.
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لفتة إنسانية جديدة لصلاح مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

قدم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لفتة إنسانية مع أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال التدريب الأخير للريدز بملعب فودافون أرينا بإسطنبول، استعدادا لكأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي في المباراة التي تجمعهما غدا في تركيا. وظهر محمد صلاح وهو يتبادل الكرة مع الطفل ذي الاحتياجات الخاصة والذي شهد تمتعه بمهارة مميزة، قبل أن يتنافس لاعبو ليفربول على مشاركة الطفل اللعب، والذي ظهر عليه سعادة كبيرة، ولاقى الفيديو، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع النجم المصري محمد صلاح ولاعبي ليفربول عقب مشاركتهم اللعب مع الطفل.
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موقف إنساني من صلاح بعد كسر أنف طفل صغير

يتمنى الكثير من عشاق كرة القدم مقابلة أبطالهم تحت أي ظرف، إلا أن الفتى الصغير لويس فاولر، البالغ من العمر 11 عاما، قبّل معشوقه نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بأنف مكسور، وذلك بعد ركض فاولر رفقة شقيقه إسحاق البالغ من العمر 10 أعوام تجاه سيارة صلاح، قبل أن يصطدم بعمود إضاءة ويسقط مصابا، أمس السبت، ولاحظ صلاح ذلك الموقف وعاد للتأكد من سلامة الفتى الصغير، وقال والد لويس: "عندما اتصلنا بالإسعاف، وجدنا صلاح يعود بالسيارة للتأكد من سلامته، وحينها صرخ ابني من الفرحة، ليتجه إليه إسحاق مسرعا ويعانقه".
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