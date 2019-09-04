كمارا: جائزة أفضل لاعب ستنحصر بين صلاح ودى بروين

تحرير:محمد جمال ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م

محمد صلاح

كشف الإنجليزي كريس كمارا، لاعب نادي ليدز يونايتد وشيفيلد يونايتد الأسبق، والمحلل الفني بشبكة سكاي سبورتس العالمية عن توقعاته، لشكل المنافسة على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا خلال الموسم الحالى من البريميرليج مشيرًا إلى أن الجائزة ستنحصر بين كيفين دى بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي ومحمد صلاح نجم ليفربول. وقال كمارا في تصريحات لموقع ديلي ستار الإنجليزي: "أعتقد أن من سيفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لهذا الموسم سيكون لاعبًا من مانشستر سيتي أو ليفربول".

وأضاف لاعب ليدز السابق: "أنا معجب جدًّا بالبلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، لقد تعرض في الموسم الماضي لإصابات كثيرة ولم تؤثر عليه كثيرًا، ولكن إذا استطاع الحفاظ على لياقته البدنية طوال الموسم الحالي، أعتقد أنه يستطيع الفوز بها بفارق كبير عن أقرب منافسيه". وفى حديثه عن محمد صلاح نجيم ليفربول