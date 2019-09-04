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مدبولي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية على أعلى مستوى، فيما يتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد حدثا ثقافيا كبيرا يهتم به العالم، ويسهم في الترويج للسياحة المصرية بشكل كبير. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والسيناريوهات المتعلقة بتنفيذ هذا الحدث المهم، وكذلك استعراض إمكانات وخبرات الشركات العالمية المتخصصة لدعوتها لتنظيم حفل الافتتاح.
حضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف الكبير، واللواء أحمد خليفة ، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مسئولي
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خضروات-اسواق

بعد تحرير الدولار الجمركي.. هل تواجه مصر موجة غلاء؟

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد بشأن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، موضحا فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، وأن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري، نظرا لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة. مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن ما يتردد مجرد شائعات.
البنك-المركزى

حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكداً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب، مُشددا على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن أن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
قناة-السويس (2)

عمرة مجانية واستقطاع أرصدة البنوك.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاءـ تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وإصدار أدوات دين لسد قيمة شهادات قناة السويس، وجمع تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج لتنظيم مؤتمرات، وتراجع عدد السفن التي تعبر قناة السويس، وفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات في الجامعات، وحرمان الابنة من معاش والدها عند سن معين.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: لم نصدر أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا للرد على ما تردد بشأن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت ‏صحة تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، وأنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها في موعد الاستحقاق المحدد.
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تناول الادوية

مدبولى: خطة وطنية لتحفيز الصناعات الدوائية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تولي ملف صناعة وتصدير الدواء اهتماما كبيرا، وتعمل على تبني وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن هناك ضرورة للاستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ضوء ما يتمتع به الدواء المصري من جودة وتنافسية فى السعر، ما يؤهله للمنافسة بقوة في سوق الدواء العالمية، جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده، اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملف صناعة وتصدير الدواء المصري، بحضور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

نقلة نوعية..مدبولي يناقش سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل الإجراءات كافة أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أقرب وقت، وتذليل جميع المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر أمام العالم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمناقشة سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر.
مصطفى-مدبولي

الحكومة: تعيين 1500 موظف في الشهر العقاري

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تعيين 1500 موظف شهر عقاري، لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب والانتشار في عدد أكبر من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال زيارة مدبولي اليوم الأحد، لمحافظة الإسكندرية، تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات بالميناء، الذي يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول في الميناء، بما يُواكب تصاعد حركة التجارة، لافتا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الميناء.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

بعد استطلاع الهلال.. اعرف تفاصيل إجازة رأس السنة الهجرية

وسط حالة من الجدل بخصوص موعد إجازة رأس السنة الهجرية، وتحديدا بين العاملين في القطاع الخكومي، أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت 31 أغسطس 2019م، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441ه، بعدما استطلعت اليوم الجمعة، هلال الشهر المحرم، وبهذا القرار تكون حسمت الرؤية الشرعية موعد الإجازة الرسمية للعاملين في جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بالضوابط التي تحدد على أساسها إجازة رأس السنة الهجرية.
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