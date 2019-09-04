مدبولي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية على أعلى مستوى، فيما يتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد حدثا ثقافيا كبيرا يهتم به العالم، ويسهم في الترويج للسياحة المصرية بشكل كبير. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والسيناريوهات المتعلقة بتنفيذ هذا الحدث المهم، وكذلك استعراض إمكانات وخبرات الشركات العالمية المتخصصة لدعوتها لتنظيم حفل الافتتاح.

حضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف الكبير، واللواء أحمد خليفة ، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مسئولي