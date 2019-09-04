مران الأهلي.. حضور الخطيب وتأهيل ربيعة

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهد المران حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وجاء حضور رئيس النادي لمران الفريق الأحمر، من أجل متابعته بعد تولي رينيه فايلر المهمة خلفًا للمقال مارتن لاسارتي، ولدعم الفريق قبل الفترة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة كانو سبورت الغيني، وبدأ المران بمحاضرة نظرية من فايلر المدير الفني، ثم خاض الفريق فقرة بدنية، أعقبها بداية المران الفني والخططي للفريق من خلال فقرة للكرات العرضية.

وحرص فايلر على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء ونقل بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها، وركز على التحرك والانتشار داخل منطقة الجزاء وكيفية الاستفادة من الكرات العرضية. وكثّف الجهاز الفني من تدريبات الكرة خلال الـ48 ساعة الماضية، وخاض الفريق تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين اثنين لتجهيز جميع اللاعبين،