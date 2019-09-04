إرهاب

المخابرات اللبنانية تلقي القبض على إرهابي مصري مطلوب

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
ذكرت "سكاي نيوز عربية" أن دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أوقفت المطلوب المصري فادي إبراهيم أحمد علي، الملقب بـ"أبو خطاب"، لانتمائه إلى تنظيم "فتح الإسلام" الإرهابي. وكشفت عن أن المخابرات اللبنانية أوقفت أبو خطاب على أحد مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في مدينة صيدا جنوبي لبنان. ويُعد أبو خطاب، بحسب بيان الجيش اللبناني، أحد أبرز الإرهابيين المطلوبين، إذ شكل خلية إرهابية تعمل لمصلحة تنظيم "داعش" الإرهابي، وقد تم توقيف معظم أفرادها.
وكانت هذه الخلية قد خططت لاستهداف مراكز للجيش اللبناني وعسكريين، وبعض الأماكن الدينية والسياحية في عدد من مناطق لبنان. وشارك الموقوف في معارك ضد الجيش في طرابلس شمالي لبنان عام 2014، ضمن مجموعة الإرهابييْن أسامة منصور وشادي المولوي. وغادر أبو خطاب مخيم عين الحلوة في سبتمبر من عام 2017، وبث فيديو يوثق
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8 قتلى في انفجار عبوة ناسفة وسط مالي

لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق الرئيسي بين بلدتي دوينتزا وهومبوري وسط مالي، وقال مصدر: إن "الضحايا كانوا على متن حافلة انفجرت بعد مرورها بعبوة ناسفة بدائية الصنع وضعت على الطريق بين دوينتزا وهومبوري"، وفقا لـ"سبوتنيك". وتشهد مالي النصيب الأكبر من عدد العمليات الإرهابية المنفذة في إقليم الساحل والصحراء الإفريقي، وذلك لاحتضانها العديد من الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة المصنف إرهابيا لدى المجتمع الدولي.
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رغم الاتفاق مع أمريكا.. طالبان لن تغير أفكارها

في الوقت الذي كان يستمع فيه المواطنون الأفغان لمقابلة تليفزيونية، تم الكشف خلالها عن الخطوط العريضة لاتفاق سلام الذي توصل له قادة حركة "طالبان" مع الولايات المتحدة، يمهد لإنهاء الحرب الأفغانية التي اندلعت منذ نحو 18 عاما، هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول. وتبنت "طالبان" الهجوم الذي استخدم فيه جرار مفخخ بقنبلة، واستهدف مجمعا سكنيا يضم مواطنين أجانب، خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين في المدينة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 119 آخرين على الأقل.
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قتيل و11 مصابا في تفجير انتحاري بمدينة أعزاز السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، سقوط قتيل ومصابين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة ضربت سوقا شعبية وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي. وأضاف المرصد أن التفجير أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين بإصابات متفاوتة. وتمكنت القوى الأمنية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي في وقت سابق، من إلقاء القبض على خلية مسؤولة عن عدة تفجيرات ضربت مدينة إعزاز الواقعة تحت سيطرة الفصائل المدعومة تركيًّا والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين، وخلفت الكثير من الدمار.
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5 قتلى في هجوم مسلح على محطة حافلات بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة شخص برصاص مسلحين هاجموا محطة للحافلات في كويرنافاكا، المدينة السياحية في جنوب البلاد. وقالت اللجنة الأمنية لولاية موريلوس وعاصمتها كويرنافاكا: إن "المسلّحين شنّوا هجومًا بحثًا عن ضحايا محدّدين في محطة حافلات أستريلا دي أورو قرب وسط المدينة، وقتلوا 3 أشخاص على متن حافلة وواحدًا في منطقة الانتظار وواحداً في دورة المياه". وتشهد موريلوس حرب عصابات بين 5 عصابات مخدرات مختلفة، ويأتي حادث إطلاق النار بعد عطلة نهاية أسبوع عنيفة قتل فيها 15 شخصًا على الأقلّ في حوادث مختلفة في هذه الولاية.
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