المخابرات اللبنانية تلقي القبض على إرهابي مصري مطلوب

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

الجيش اللبناني

ذكرت "سكاي نيوز عربية" أن دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أوقفت المطلوب المصري فادي إبراهيم أحمد علي، الملقب بـ"أبو خطاب"، لانتمائه إلى تنظيم "فتح الإسلام" الإرهابي. وكشفت عن أن المخابرات اللبنانية أوقفت أبو خطاب على أحد مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في مدينة صيدا جنوبي لبنان. ويُعد أبو خطاب، بحسب بيان الجيش اللبناني، أحد أبرز الإرهابيين المطلوبين، إذ شكل خلية إرهابية تعمل لمصلحة تنظيم "داعش" الإرهابي، وقد تم توقيف معظم أفرادها.

وكانت هذه الخلية قد خططت لاستهداف مراكز للجيش اللبناني وعسكريين، وبعض الأماكن الدينية والسياحية في عدد من مناطق لبنان. وشارك الموقوف في معارك ضد الجيش في طرابلس شمالي لبنان عام 2014، ضمن مجموعة الإرهابييْن أسامة منصور وشادي المولوي. وغادر أبو خطاب مخيم عين الحلوة في سبتمبر من عام 2017، وبث فيديو يوثق