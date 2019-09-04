رياضة

زيدان يعلن عن قائمة الملكى لدورى أبطال أوروبا

تحرير:محمد جمال ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
زيدان الدين زيدان
زيدان الدين زيدان
أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة الملكى، التي سيشارك بها في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا (تشامبونزليج)، للموسم الحالى 2018- 2019. ويعد الإسباني ماركو أسينسيو جناح الفريق أبرز الغائبين عن قائمة المرينجى بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبى، والتى من المقرر أن تبعده عن الساحرة المستديرة لفترة طويلة. ويقع فريق ريال مدريد فى المجموعة الأولى من البطولة الأوروبية مع كل من كلوب بروج وجلاطة سراى و بى أس جى.
وسيبدأ الفريق مبارياته في دوري الأبطال بمواجهة باريس سان جيرمان يوم 18 سبتمبر المقبل على ملعب بارك دى برينس، وستنتهي مبارياته في دور المجموعات مع كلوب بروج يوم 11 ديسمبر على ملعب يان برديل. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أريولا. خط الدفاع: سيرجيو راموس- رفائيل فاران-
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أحمد عيد عبدالملك يوجه رسالة إلى لاعبي الدوري المصري

انتقد أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني الحالي لفريق جولدي ولاعب فريق نادي الزمالك السابق، محاولة بعض اللاعبين ممن يستخدمون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، للتقرب من الجمهور، حيث قال عيد عبدالملك عبر صفحته الشخصية فيس بوك: طبعا أنا ضد أي أهانة لأي بني آدم في الدنيا إذا كان سليما أو من ذوي الاحتياجات أو أي شىء آخر، وبعتز جدا بأمح وخفة دمه. وأضاف: أمح، كما يعرف، هو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة معروف بانتمائه وتشجيعه للنادي الأهلي، فضلا عن علاقته القوية بلاعبي كرة القدم الأشهر في مصر.
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مران الأهلي.. حضور الخطيب وتأهيل ربيعة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهد المران حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وجاء حضور رئيس النادي لمران الفريق الأحمر، من أجل متابعته بعد تولي رينيه فايلر المهمة خلفًا للمقال مارتن لاسارتي، ولدعم الفريق قبل الفترة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة كانو سبورت الغيني، وبدأ المران بمحاضرة نظرية من فايلر المدير الفني، ثم خاض الفريق فقرة بدنية، أعقبها بداية المران الفني والخططي للفريق من خلال فقرة للكرات العرضية.
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كمارا: جائزة أفضل لاعب ستنحصر بين صلاح ودى بروين

كشف الإنجليزي كريس كمارا، لاعب نادي ليدز يونايتد وشيفيلد يونايتد الأسبق، والمحلل الفني بشبكة سكاي سبورتس العالمية عن توقعاته، لشكل المنافسة على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا خلال الموسم الحالى من البريميرليج مشيرًا إلى أن الجائزة ستنحصر بين كيفين دى بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي ومحمد صلاح نجم ليفربول. وقال كمارا في تصريحات لموقع ديلي ستار الإنجليزي: "أعتقد أن من سيفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لهذا الموسم سيكون لاعبًا من مانشستر سيتي أو ليفربول".
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لاعبو ريال مدريد يودعون كيلور نافاس

ودع لاعبو ريال مدريد، الحارس الكوستاريكي كليور نافاس، على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رحيله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت الذي انضم فيه من صفوف الفريق الفرنسي الحارس ألفونسي أريولا على سبيل الإعارة، وتمتع نافاس بشعبية كبيرة في غرف خلع الملابس في قلعة سانتياجو بيرنابيو، وبدأ قائد الريال سيرجيو راموس حملة توديع الحارس الكوستاريكي كاتبًا عبر إنستجرام: "أتمنى لك الحظ الوافر، على الرغم من أنك لن تحتاج إلى ذلك، فعقليتك وعملك الجاد وجودتك الإنسانية، تتحدث عنك في أي مكان تذهب إليه، سأفتقدك كثيرًا يا أخي".
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صفقات بالجملة في اليوم الأخير من الميركاتو

أغلق أمس الإثنين سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الذي شهد العديد من الصفقات، حيث انتقل الأرميني هنريك مخيتاريان إلى صفوف روما على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال، لعام واحد، في الوقت الذي ودع فيه مانشستر يونايتد مدافعه ماتيو دارميان، الذي انتقل إلى بارما لمدة 4 سنوات مقابل 3,6 مليون جنيه إسترليني، وفي الدوري الإنجليزي أيضًا، رحل المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز من وست هام إلى إشبيلية مقابل 8 ملايين إسترليني لمدة 3 أعوام، في الوقت الذي انضم فيه المهاجم الإسباني فرناندو يروينتي لنابولي لمدة عامين.
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رسميًّا.. سان جيرمان يعلن ضم كايلور نافاس

كشف نادى باريس سان جيرمان الفرنسى عن ضمه لكايلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسبانى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وجاء إعلان النادى الباريسي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" والذى نشر فيديو لحارس المرمى الكرواتى يرحب فيه باللاعب. وكان نافاس قد تغيَّب عن رحلة العودة إلى مدريد برفقة زملائه بعد مواجهة فياريال أمس الأحد، وتوجَّه مباشرة إلى باريس في طائرة خاصة لإتمام انتقاله. نافاس صاحب الـ32 عاما انضم إلى ريال مدريد عام 2014 قادما من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو بعد تألقه في كأس العالم رفقة بلاده.
سانشيز

نجوم يواجهون فرقهم السابقة في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الخميس، عن صدامات مرتقبة بين أندية ولاعبين سابقين في صفوفهم أو لاعبين يسعون إلى التعاقد معهم، وستكون البداية بصدام المجموعة الأولى بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إذ يرغب الريال في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار والنجم الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة إن تمت فمن المنتظر أن تشهد رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى صفوف الفريق الباريسي، ومن المواجهات المرتقبة أيضًا صدام برشلونة مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.
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