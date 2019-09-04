زيدان يعلن عن قائمة الملكى لدورى أبطال أوروبا

تحرير:محمد جمال ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

زيدان الدين زيدان

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة الملكى، التي سيشارك بها في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا (تشامبونزليج)، للموسم الحالى 2018- 2019. ويعد الإسباني ماركو أسينسيو جناح الفريق أبرز الغائبين عن قائمة المرينجى بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبى، والتى من المقرر أن تبعده عن الساحرة المستديرة لفترة طويلة. ويقع فريق ريال مدريد فى المجموعة الأولى من البطولة الأوروبية مع كل من كلوب بروج وجلاطة سراى و بى أس جى.

وسيبدأ الفريق مبارياته في دوري الأبطال بمواجهة باريس سان جيرمان يوم 18 سبتمبر المقبل على ملعب بارك دى برينس، وستنتهي مبارياته في دور المجموعات مع كلوب بروج يوم 11 ديسمبر على ملعب يان برديل. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أريولا. خط الدفاع: سيرجيو راموس- رفائيل فاران-



وسيبدأ الفريق مبارياته في دوري الأبطال بمواجهة باريس سان جيرمان يوم 18 سبتمبر المقبل على ملعب بارك دى برينس، وستنتهي مبارياته في دور المجموعات مع كلوب بروج يوم 11 ديسمبر على ملعب يان برديل.



وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أريولا.



خط الدفاع: سيرجيو راموس- رفائيل فاران- إيدير ميلتاو- ناتشو- مارسيلو- ميندي- داني كارفاخال- أودريوزولا.



خط الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كاسيميرو- فيدي فالفيردي- جيمس رودريجيز، إبراهيم دياز- إيسكو.



خط الهجوم: إيدين هازارد- كريم بنزيما- لوكا يوفيتش- جاريث بيل، لوكاس فاسكيز- ماريانو دياز- ينيسيوس جونيور- رودريغو.