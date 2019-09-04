رياضة

أحمد عيد عبدالملك يوجه رسالة إلى لاعبي الدوري المصري

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
أحمد عيد
أحمد عيد
انتقد أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني الحالي لفريق جولدي ولاعب فريق نادي الزمالك السابق، محاولة بعض اللاعبين ممن يستخدمون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، للتقرب من الجمهور، حيث قال عيد عبدالملك عبر صفحته الشخصية فيس بوك: طبعا أنا ضد أي أهانة لأي بني آدم في الدنيا إذا كان سليما أو من ذوي الاحتياجات أو أي شىء آخر، وبعتز جدا بأمح وخفة دمه. وأضاف: أمح، كما يعرف، هو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة معروف بانتمائه وتشجيعه للنادي الأهلي، فضلا عن علاقته القوية بلاعبي كرة القدم الأشهر في مصر.
وواصل أحمد عبدالملك: بس تعالَ بقى للاعيبة الكورة اللي وخداه وسيلة تقربهم للجمهور والسوشيال ميديا والكلام الفارغ ده، هو انتو تعرفو إن صلاح أمين متبنيه من 15 سنة محدش يعرف علشان هو مبيقولش وبيعمل حاجة بينه وبين ربنا. ودائمًا ما يظهر أمح مع محمود عبدالمنعم كهربا في فيديوهات بمنزله وأخرى وهو يحتفل بعيد
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مران الزمالك.. جلسة مع طارق حامد وانتظام شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبة اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران، كما أحضر سبورة، لشرح المهام الفنية والخططية على اللاعبين، وأكد على الجميع بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة، وعلى هامش المران أدى حازم إمام تدريبات تأهيلية خاصة بجمانيزيوم النادي، وفقا لبرنامج معين وضعه الجهاز الفني للاعب لتجهيزه والوصول به لأعلى فورمة.
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تفاصيل لقاء محمد صلاح مع المدير الرياضي لبرشلونة

نشرت حياة أبيدال زوجة النجم الفرنسى أريك أبيدال المدير الرياضى لنادى برشلونة الإسبانى صورة بصحبة الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، خلال قضائهم إجازة لبضعة أيام في مدينة دبى الإماراتية، ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته قامت بالإشارة إليه، وأبرزت الصورة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وأبدت سعادتها بلقاء لاعب الفراعنة، معلقة عليها، قائلة: "نعم أنا جزائرية وبالطبع أقدر رياض محرز، ولكن ذلك لن يمنعنى من التقاط صورة مع أخى محمد صلاح".
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زيدان يعلن عن قائمة الملكى لدورى أبطال أوروبا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة الملكى، التي سيشارك بها في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا (تشامبونزليج)، للموسم الحالى 2018- 2019. ويعد الإسباني ماركو أسينسيو جناح الفريق أبرز الغائبين عن قائمة المرينجى بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبى، والتى من المقرر أن تبعده عن الساحرة المستديرة لفترة طويلة. ويقع فريق ريال مدريد فى المجموعة الأولى من البطولة الأوروبية مع كل من كلوب بروج وجلاطة سراى و بى أس جى.
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مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء بطل الصومال

أعلن طارق يحيي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق، التي ستغادر القاهرة متجهة الى مدينة الاسكندرية، اليوم الأربعاء، لمواجهة فريق ديكيديها بطل الصومال، بعد غد الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا 2019-2020 على استاد الجيش المصري ببرج العرب، حيث تأجلت المباراة من يوم 10 أغسطس إلى يوم 16 من نفس الشهر بناءً على طلب من نادي الزمالك للاتحاد الإفريقي بتأجيل المباراة لحين الإستقرار على الملعب الذي يقام عليه اللقاء، بسبب رغبة الزمالك اللعب على استاد القاهرة وهو الأمر الذي رفضه الأمن.
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رئيس الزمالك يعلن فتح باب الترشح للانتخابات

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد فتح باب الترشح في انتخابات القلعة البيضاء التكميلية، حيث عقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بمقيت عقبة ظهر اليوم، وذلك للإعلان عن المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء. وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المدير الفني الجديد: "فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك بداية من الغد". وتابع رئيس القلعة البيضاء: "التقديم للجميع وسنختار المقاعد الثلاثة الذين يستطيعون العمل معنا، ستسمعون شائعات كثيرة حول إلغاء اللائحة".
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رئيس الزمالك يرفض الإعلان عن اسم المدرب لهذا السبب

أشاد رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، بنجليه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسبما أفاد خلال مؤتمر صحفي يعقده بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "أشكر أحمد وأمير اللذين جابا العالم كله على حسابهما من أجل السفر للبحث والتفاوض مع مدير فني يناسب نادي الزمالك، وهما لم يتعاقدا، هما أحضرا السير الذاتية والاختيار كان من جانب اللجنة الفنية، وكان هناك اسمان ومجلس الإدارة اختار المدير الفني".
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رئيس الزمالك: النادي ليس عزبة.. ودياز هو من عرض نفسه

كشف رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز السابق، هو من عرض نفسه على القلعة البيضاء، لتولي القيادة الفنية لأبناء ميت عقبة، وذلك حسبما أفاد خلال مؤتمر صحفي يعقده بمقر النادي بميت عقبة للكشف عن المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيقود المهمة خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس الزمالك: "دياز هو الذي عرض نفسه على نادي الزمالك، ونجله تحدث وكشف ذلك وكان يريد تدريب نادي الزمالك العظيم، ووصلنا إلى مبلغ 2 مليون دولار وشرط جزائي لمدة شهر وعدد المدربين المساعدين".
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