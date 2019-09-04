أحمد عيد عبدالملك يوجه رسالة إلى لاعبي الدوري المصري

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

أحمد عيد

انتقد أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني الحالي لفريق جولدي ولاعب فريق نادي الزمالك السابق، محاولة بعض اللاعبين ممن يستخدمون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، للتقرب من الجمهور، حيث قال عيد عبدالملك عبر صفحته الشخصية فيس بوك: طبعا أنا ضد أي أهانة لأي بني آدم في الدنيا إذا كان سليما أو من ذوي الاحتياجات أو أي شىء آخر، وبعتز جدا بأمح وخفة دمه. وأضاف: أمح، كما يعرف، هو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة معروف بانتمائه وتشجيعه للنادي الأهلي، فضلا عن علاقته القوية بلاعبي كرة القدم الأشهر في مصر.

وواصل أحمد عبدالملك: بس تعالَ بقى للاعيبة الكورة اللي وخداه وسيلة تقربهم للجمهور والسوشيال ميديا والكلام الفارغ ده، هو انتو تعرفو إن صلاح أمين متبنيه من 15 سنة محدش يعرف علشان هو مبيقولش وبيعمل حاجة بينه وبين ربنا. ودائمًا ما يظهر أمح مع محمود عبدالمنعم كهربا في فيديوهات بمنزله وأخرى وهو يحتفل بعيد