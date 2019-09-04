تفاصيل لقاء محمد صلاح مع المدير الرياضي لبرشلونة

تحرير:علي الزيني ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

محمد صلاح

نشرت حياة أبيدال زوجة النجم الفرنسى أريك أبيدال المدير الرياضى لنادى برشلونة الإسبانى صورة بصحبة الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، خلال قضائهم إجازة لبضعة أيام في مدينة دبى الإماراتية، ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته قامت بالإشارة إليه، وأبرزت الصورة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وأبدت سعادتها بلقاء لاعب الفراعنة، معلقة عليها، قائلة: "نعم أنا جزائرية وبالطبع أقدر رياض محرز، ولكن ذلك لن يمنعنى من التقاط صورة مع أخى محمد صلاح".

ويغيب محمد صلاح عن الأجندة الدولية الحالية بعد إلغاء معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الحالية، نتيجة عدم وجود جهاز فنى جديد للفراعنة خلال الفترة الحالية، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب الخروج من بطولة أمم إفريقيا، التي أقيمت مؤخرًا في مصر. ويسعى اتحاد الكرة للانتهاء من ملف المدير الفنى