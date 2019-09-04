رياضة

تفاصيل لقاء محمد صلاح مع المدير الرياضي لبرشلونة

تحرير:علي الزيني ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
نشرت حياة أبيدال زوجة النجم الفرنسى أريك أبيدال المدير الرياضى لنادى برشلونة الإسبانى صورة بصحبة الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، خلال قضائهم إجازة لبضعة أيام في مدينة دبى الإماراتية، ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته قامت بالإشارة إليه، وأبرزت الصورة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وأبدت سعادتها بلقاء لاعب الفراعنة، معلقة عليها، قائلة: "نعم أنا جزائرية وبالطبع أقدر رياض محرز، ولكن ذلك لن يمنعنى من التقاط صورة مع أخى محمد صلاح".
ويغيب محمد صلاح عن الأجندة الدولية الحالية بعد إلغاء معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الحالية، نتيجة عدم وجود جهاز فنى جديد للفراعنة خلال الفترة الحالية، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب الخروج من بطولة أمم إفريقيا، التي أقيمت مؤخرًا في مصر. ويسعى اتحاد الكرة للانتهاء من ملف المدير الفنى
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مران الزمالك.. جلسة مع طارق حامد وانتظام شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبة اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران، كما أحضر سبورة، لشرح المهام الفنية والخططية على اللاعبين، وأكد على الجميع بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة، وعلى هامش المران أدى حازم إمام تدريبات تأهيلية خاصة بجمانيزيوم النادي، وفقا لبرنامج معين وضعه الجهاز الفني للاعب لتجهيزه والوصول به لأعلى فورمة.
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أحمد عيد عبدالملك يوجه رسالة إلى لاعبي الدوري المصري

انتقد أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني الحالي لفريق جولدي ولاعب فريق نادي الزمالك السابق، محاولة بعض اللاعبين ممن يستخدمون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، للتقرب من الجمهور، حيث قال عيد عبدالملك عبر صفحته الشخصية فيس بوك: طبعا أنا ضد أي أهانة لأي بني آدم في الدنيا إذا كان سليما أو من ذوي الاحتياجات أو أي شىء آخر، وبعتز جدا بأمح وخفة دمه. وأضاف: أمح، كما يعرف، هو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة معروف بانتمائه وتشجيعه للنادي الأهلي، فضلا عن علاقته القوية بلاعبي كرة القدم الأشهر في مصر.
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زيدان يعلن عن قائمة الملكى لدورى أبطال أوروبا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة الملكى، التي سيشارك بها في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا (تشامبونزليج)، للموسم الحالى 2018- 2019. ويعد الإسباني ماركو أسينسيو جناح الفريق أبرز الغائبين عن قائمة المرينجى بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبى، والتى من المقرر أن تبعده عن الساحرة المستديرة لفترة طويلة. ويقع فريق ريال مدريد فى المجموعة الأولى من البطولة الأوروبية مع كل من كلوب بروج وجلاطة سراى و بى أس جى.
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متعب عن محمد صلاح: متواضع وما فعله خيال

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، يركز في عمله كثيرا، ومن الطبيعي أن يشعر بغضب بسبب بعض التجاوزات ضده، ونجاحه مع فريقه أكبر دليل على تركيزه والتزامه. وأضاف متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»: «عندما يكون لدينا لاعب عالمي وناجح يجب أن نحافظ عليه، فحصوله على لقب هداف الدوري الانجليزي لعامين متتاليين أمر خيالي وفي منتهى الصعوبة، محمد صلاح لديه ميزة أنه يحلم وهو مقتنع أنه قادر على تحقيق حلمه».
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لويز: صلاح أخبرني أنه لم يشعر بسحب قميصه

كشف الدولي البرازيلي دافيد لويز مدافع فريق أرسنال، عن تفاصيل حديثه مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بعد حصول لاعب الريدز على ركلة جزاء، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلا: "لم أقم بسحب محمد صلاح من قميصه بشكل قوي، وهو أخبرني بأنه لم يشعر بسحبي لقميصه ولذلك لم يسقط على الأرض، تقنية الفيديو لن تجعلك ترى القوة أو الضعف في سحب القميص".
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كلوب عن مباراة آرسنال: "لسنا فى ديزنى لاند"

أشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمستوى محمد صلاح نجم الريدز، وذلك بعد تسجيله هدفين فى المباراة التى جمعت ليفربول مع فريق آرسنال، فى ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وحقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق ثالث فوز على التوالى فى البريميرليج. وعلق كلوب خلال تصريحات له عقب المباراة على أداء محمد صلاح، حيث قال: "هدف صلاح الثالث رائع، والقرار بخصوص ركلة الجزاء كان واضحا للغاية بكل تأكيد".
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محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للانفراد بالصدارة

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز، ليرفع أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب رصيدهم إلى 9 نقاط منفردًا بصدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا.
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