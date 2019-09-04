الأرصاد: طقس الخميس معتدل شمالا حار رطب على القاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها عن أحوال الطقس غدا الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتوقع خبراء الأرصاد، أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 24 36شبين الكوم 24 35طنطا 23 34دمنهور 23 33الإسكندرية 23 32بلطيم 24 31مطروح 23 31السلوم 23 32سيوة 22 38بورسعيد 25 31دمياط 25 31الزقازيق 24 36الاسماعيلية 22 36السويس 23 35العريش 23 31 رفح 23