نبيلة عبيد: تكريمي من مهرجان الإسكندرية له مذاق خاص

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

نبيلة عبيد

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق اسم النجمة نبيلة عبيد على دورته المقبلة الـ35، والمقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تقديرا لمشوارها الفني الثري. وقالت الفنانة نبيلة عبيد، إن التكريم من مهرجان بحجم ومكانة "الإسكندرية السينمائي" له مذاق خاص، فلديها ذكريات لا تنسى تتعلق بالمهرجان، حيث حصلت منه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرا" قصة إحسان عبدالقدوس وإخراج أشرف فهمي.

وأكدت أن تلك الجائزة، منحتها الثقة في النفس، وساعدتها فيما بعد على رسم ملامح مشوارها الفني، وما قدمته خلال السنوات الماضية للسينما من أعمال شكّلت وجدان الجمهور. وأضافت أن إطلاق اسمها على الدورة 35 يعد تكريما كبيرا يضاف إلى إنجازات مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها منذ إبلاغها بالخبر وهي تحلم باللحظة التي