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نبيلة عبيد: تكريمي من مهرجان الإسكندرية له مذاق خاص

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق اسم النجمة نبيلة عبيد على دورته المقبلة الـ35، والمقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تقديرا لمشوارها الفني الثري. وقالت الفنانة نبيلة عبيد، إن التكريم من مهرجان بحجم ومكانة "الإسكندرية السينمائي" له مذاق خاص، فلديها ذكريات لا تنسى تتعلق بالمهرجان، حيث حصلت منه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرا" قصة إحسان عبدالقدوس وإخراج أشرف فهمي.
وأكدت أن تلك الجائزة، منحتها الثقة في النفس، وساعدتها فيما بعد على رسم ملامح مشوارها الفني، وما قدمته خلال السنوات الماضية للسينما من أعمال شكّلت وجدان الجمهور. وأضافت أن إطلاق اسمها على الدورة 35 يعد تكريما كبيرا يضاف إلى إنجازات مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها منذ إبلاغها بالخبر وهي تحلم باللحظة التي
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محمد-رمضان (2)

أفلام محمد رمضان مع وقف التنفيذ| هل ينضم «أسد أسود»؟

يعمل حاليًا الفنان محمد رمضان، على مشروعه السينمائي الجديد «أسد أسود» والذى يسجل أول تعاون بينه وبين المؤلف محمد دياب والمخرج خالد دياب، الإعلان عن هذا الفيلم يفتح التساؤل حول مشاريع "رمضان" السينمائية المؤجلة، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، ولم يشرع فى تنفيذ أى منها، أول تلك المشروعات، فيلم «بطل عادي» هو المشروع الثاني الذى كان من المقرر أن يجمعه بشركة "العدل جروب"، والذى تم الإعلان عنه فى أكتوبر 2018، تأليف محمد العدل وإخراج ماندو العدل، وجاء هذا الفيلم بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «نسر الصعيد» والذى أنتجته نفس الشركة.
نيللى-كريم-08

نيللي كريم في «نوستالجيا» مع خالد الصاوي

تظهر النجمة نيللي كريم ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "نوستالجيا" للنجم خالد الصاوي الذي يخوض بطولته السينمائية الأولى، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأولى في الفيلم منتصف شهر أكتوبر المقبل. وتظهر نيللي كريم بشخصية مهمة ومحورية خلال الأحداث لم تكشف عن تفاصيلها. الفيلم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، ويعد "نوستالجيا" الاسم النهائي للعمل، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي "لايت" ومشوق، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.
الأمير-أباظة

مهرجان الإسكندرية يزيح الستار عن بوستر الدورة الـ35

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، اليوم الثلاثاء، عن بوستر دورته الخامسة والثلاثين، التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، صمم البوستر الفنان محمد الكومي، وهو فكرته أيضا. البوستر عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي كبير على ضوء القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق ويحمل رقم الدورة.
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الأمير-أباظة

مهرجان الإسكندرية يزيح الستار عن بوستر الدورة الـ35

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، اليوم الثلاثاء، عن بوستر دورته الخامسة والثلاثين، التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، صمم البوستر الفنان محمد الكومي، وهو فكرته أيضا. البوستر عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي كبير على ضوء القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق ويحمل رقم الدورة.
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر (1)

«المسرح المعاصر والتجريبي» يكشف عن بوستر الدورة 26

أعلن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي، اليوم الأحد، عن ملصق الدعاية الخاص به للدورة الـ26، والذي تميز بطابع من الألوان الساخنة ذات الإحساس الإفريقي، حيث يعقد في هذه الدورة محور خاص عن إفريقيا يضم ندوة فكرية تصاحبها مجموعة عروض إفريقية. وقال الفنان مصطفى عوض، مصمم الملصق وكل مواد الدعاية للمهرجان، إنه قدم "أكثر من عشرة تصميمات متنوعة اختار منها مجلس إدارة المهرجان هذا الملصق، وقد فضلنا عدم الإعلان عنه حتى ينتهى المهرجان القومى للمسرح المصري".
عمر-خيرت

الأحد.. عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فعاليات دورته الـ28، مساء الأحد، 1 سبتمبر. ويعزف الموسيقار عمر خيرت في العاشرة مساءً، مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدى مشواره الفنى الطويل، ومنها "العرافة، العطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زى الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا"، وغيرها، ويسبقه عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية وتقدم مجموعة من الاستعراضات التى تعبر عن بعض المظاهر والعادات والتقاليد في صعيد مصر.
سميح-ساويرس

سميح ساويرس: مهرجان موسيقي ضخم بالجونة قريبًا

أعلن رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، عن إنشاء قصر للمؤتمرات في الجونة، سيقام فيه حفلا الافتتاح والختام لمهرجان الجونة بدءًا من الدورة الرابعة، مؤكدا أنه لن يكون فقط لمهرجان السينما، وإنما سيشهد أيضا إقامة مهرجان للموسيقى تنفيذا للوعد الذي قطعه على نفسه لوزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر العام الماضي، مشيرا إلى أنه يجري الآن الإعداد لإقامة مهرجان موسيقي فني ضخم. وأضاف سميح، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، اليوم الإثنين، أن هذه المبادرة هي رسالة الجونة منذ إنشائها.
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