تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» وآخرين بتهمة الرشوة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

أحمد سليم

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء تجديد حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقضية رشوة مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية، بعدما كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.

وقررت النيابة العامة، في وقت سابق حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم بتهمة الرشوة، بعد أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع الاتهام ونفذت أمر ضبط وإحضار المتهم الأول بعد تسجيل وقائع اتهامه بالرشوة، وفقا لإجراءات قانونية صحيحة. وقال الإعلامي مصطفى