جريمة

تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» وآخرين بتهمة الرشوة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م
أحمد سليم
أحمد سليم
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء تجديد حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقضية رشوة مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية، بعدما كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
وقررت النيابة العامة، في وقت سابق حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم بتهمة الرشوة، بعد أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع الاتهام ونفذت أمر ضبط وإحضار المتهم الأول بعد تسجيل وقائع اتهامه بالرشوة، وفقا لإجراءات قانونية صحيحة. وقال الإعلامي مصطفى
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حريق

11 مصابا في اندلاع حرائق بثلاث مصانع

ثلاثة حرائق اندلعت اليوم في مصانع بمدينة بدر و6 أكتوبر وبرج العرب، وخلفت ورائها 11 إصابة وخسائر فادحة إذ شب حريق هائل داخل مصنع ورق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، فيما دفعت الحماية المدنية بـ25 سيارة إطفاء وخزانات مياه للسيطرة على الحريق. وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع ورق بمدينة 6 أكتوبر. انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة له.فيما تتم عمليات التبريد تمهيدا لإخماد الحريق.
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القبض على فتاة بتهمة ممارسة الرذيلة مع شباب بالبحيرة

تحت سقف غرفتها بأحد مساكن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، احترفت "ن.م"، ممارسة الرذيلة عبر كاميرا الكمبيوتر الخاص بها مع الشباب، وأصبحت ترسل لهم فيديوهات دون ملابس، بمقابل الحصول على كارت شحن أو مبالغ مالية، عبر صفحة باسم "الحياة صعبة" وبدأت تتعرف على الشباب عن طريق هذه الصفحة وتحدد الميعاد والمكان وتقابل الزبون، وعند ورود المعلومات الكافية لمباحث الآداب بمديرية أمن البحيرة عن نشاطها تم إعداد كمين واقتحام منزلها وضبطها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق.
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حريق يلتهم مصنع كرتون بالكامل في الإسكندرية

نشب حريق هائل، اليوم الأربعاء، في مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة غرب محافظة الإسكندرية، ما أسفر عن احتراق المصنع بالكامل بمساحة 16 ألف متر تقريبا، وإصابة 4 عمال باختناق. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة الأولية أنه تصاعد الأدخنة بشكل كبير من داخل المصنع المشار إليه.
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مجلس الدولة يؤيد نظام «التابلت» بالثانوية العامة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر ابنته «سما»، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، وأيدت المحكمة نظام «التابلت»، وخلال جلسة سابقة أثبت الدفاع تدخل صاحب فكرة مشروع امتحانات الثانوية العامة، عبد الرؤف محمد علي عبد الوهاب، تدخلا هجوميا في الدعوى ضد وزير التربية والتعليم الفني.
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«رشوة حي الدقي وأموال نظيف» أبرز محاكمات الثلاثاء

تنظر اليوم جهات التحقيق فى أمر تجديد حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية، بعدما كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
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بعد تجديد حبسها.. والد فتاة العياط يكشف سر حقيبتيها

بصوت متحشرج يعبر عن حزن صاحبه، علق والد "فتاة العياط" على قبول محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيلها وتجديد حبسها 30 يوما، وقال أحمد رزق: "حزين بعد قرار حبس أميرة، ظروفي متسمحش بالسفر تاني من الفيوم للعياط، سايب شغلي وعيالي ومش في حمل زيارات تاني.. بس بقول الحمد لله دايما" مضيفا أنه قبل بدء الجلسة "طمنتها وقولتلها متخافيش هتخرجي النهاردة وكانت متفائلة وجابت معاها كل حاجاتها المحكمة على أساس إنها هتخرج النهاردة وتروح معايا".
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تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» السابق «في الرشوة»

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس أحمد سليم ، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
فتاة-العياط

بشوف كوابيس.. ماذا قالت «فتاة العياط» لوالدها؟

قالت دينا المقدم، دفاع الطفلة "أميرة" المتهمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، إنها تحاول من أجل إخلاء سبيل موكلتها وسط رفض المحكمة والنيابة، مشيرة إلى أن الفيصل في القضية تقارير فنية للطب الشرعي والمعمل الجنائي. وأوضحت "المقدم" فى تصريحات لـ"التحرير" أن خروجها بإخلاء سبيل ضعيف، والاحتمال الغالب حصولها على براءة بعد جلسة محكمة. وكشفت عن أنه في أثناء المواجهة بين "أميرة" والمتهمين لم يحاولوا إنكار رواية المتهمة بأنها قتلت المجني عليه "مهند"، دفاعًا عن شرفها، موضحة أن عدم الإنكار يُعد موافقة على ما قالته موكلتها وهو في مصلحتها.
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