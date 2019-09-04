إيران تحدد موعد انطلاق الخطوة الثالثة من البرنامج النووي

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

حسن روحاني

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون اليوم الأربعاء، أن الخطوة الثالثة لإيران في برنامجها النووي ستنطلق بعد غدٍ الجمعة، وتشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف الرئيس الإيراني، في تصريحات مساء اليوم، ”سنتخذ جميع الخطوات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية، خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي. سنتخذ هذه الخطوة يوم الجمعة“.

يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات. ورحب المسؤولون الإيرانيون بحذر فيما يبدو باقتراح فرنسي لإنقاذ الاتفاق النووي عن طريق تقديم خط ائتمان قيمته 15 مليار دولار