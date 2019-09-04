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إيران تحدد موعد انطلاق الخطوة الثالثة من البرنامج النووي

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
حسن روحاني
حسن روحاني
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون اليوم الأربعاء، أن الخطوة الثالثة لإيران في برنامجها النووي ستنطلق بعد غدٍ الجمعة، وتشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف الرئيس الإيراني، في تصريحات مساء اليوم، ”سنتخذ جميع الخطوات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية، خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي. سنتخذ هذه الخطوة يوم الجمعة“.
يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات. ورحب المسؤولون الإيرانيون بحذر فيما يبدو باقتراح فرنسي لإنقاذ الاتفاق النووي عن طريق تقديم خط ائتمان قيمته 15 مليار دولار
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بوريس-جونسون (1.) (1)

جونسون: سننسحب من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده سننسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، بحسب "سكاي نيوز عربية". فيما أقر البرلمان البريطاني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق مسبق، لكن جونسون سعى لإجراء انتخابات حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج، إذ رأى ضرورة تنظيم انتخابات مبكرة في بريطانيا بحلول 15 أكتوبر المقبل.
سقوط ايران 2

رويترز: إيران تقلص التزاماتها النووية ردا على عقوبات أمريكا

ذكرت قناة تلفزيون العالم الإيرانية اليوم الأربعاء أن إيران ستعلن "خلال ساعات" عن خطوات لمزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بحسب "رويترز". يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات. ورحب المسؤولون الإيرانيون بحذر فيما يبدو باقتراح فرنسي لإنقاذ الاتفاق النووي عن طريق تقديم خط ائتمان قيمته 15 مليار دولار إلى إيران حتى نهاية العام إذا عادت طهران تماما إلى التزاماتها.
بوريس جونسون

مناورة خطيرة.. جونسون يراهن على الانتخابات المبكرة

يبدو أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، في طريقه لخوض غمار مغامرة هائلة، فبعد أن نجح تحالف من نواب حزب المحافظين المتمردين، ونواب المعارضة في مجلس العموم في طرح تصويت على مشروع قانون يحظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، اتخذ رئيس الوزراء خطوة استثنائية تتمثل في طرد 21 من أعضاء حزبه الذين أيدوا هذا الإجراء. وهدد بإجراء انتخابات عامة، ودعا للتصويت على اقتراح لإجراء الانتخابات في منتصف أكتوبر المقبل، وهي استراتيجية تشكل مخاطرة هائلة، حيث قضت على أغلبيته البرلمانية، وتدفع مجلس العموم إلى الموافقة على انتخابات لا يضمن الفوز بها.
الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي لإيران: لا تقوضوا الاتفاق النووي

دعا الاتحاد الأوروبي، إيران، اليوم الأربعاء، إلى الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران، بشأن أنشطتها النووية عام 2015، مرحبا في الوقت ذاته، بأي جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة مع طهران وخفض التوتر في منطقة مضيق هرمز. وعلق أحد المتحدثين الأوروبيين على مبادرة فرنسية ترمي لتقديم حزمة قروض لإيران ضمن خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مرفق بشروط، في محاولة لإنقاذ الاتفاق من الانهيار، وفقا لوكالة الأنباء "آكي الإيطالية".
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براين-هوك

مكافأة أمريكية 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أنشطة لإيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أي أنشطة تخص الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة ضد إيران شملت 16 كيانا و10 أفراد، كما وضعت 11 سفينة على قائمة سوداء. براين هوك، أضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات أيضا بحق كل مَن يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.
جريس 1

إيران تعلن بيع شحنة النفط على الناقلة «جريس 1»

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، بيع شحنة النفط على الناقلة "أدريان داريا 1" الإيرانية بالفعل، وأن مالك الشحنة سيقرر وجهة الناقلة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحفي: "إن وجهة السفينة يحددها مالك الشحنة النفطية، ونحن لا نحدد الوجهة". وأضاف ربيعي: "مرة أخرى، تكررت تهديدات الولايات المتحدة للناقلة بشكل غير قانوني. نحن على يقين بأن مالك السفينة سيعلن في النهاية عن الوجهة النهائية". وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه يجب منع شحنة النفط الإيرانية من تفريغ محتواها في الميناء أو البحر.
ترامب (2)

ترامب من قمة السبع: لا نبحث تغيير النظام الإيراني

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام لا سيما في ظل أزمة التمويل. وأضاف ترامب على هامش القمة المنعقدة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضورهما قمة الدول السبع في فرنسا، أنه يرى أن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم، كما أعلن أن خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية. وحول إيران، أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تبحث عن تغيير النظام في إيران، إلا أنها تريد أن تجعل منها دولة ثرية إن رغبت.
جريس 1

هل تورط ناقلة النفط الإيرانية تركيا في عقوبات جديدة؟

لا يزال مصير ناقلة النفط الإيرانية الشهيرة "جريس 1"، والتي تغير اسمها لتصبح "أدريان داريا 1"، محط اهتمام وسائل الإعلام الدولية، التي ترغب في متابعة خط سيرها للوقوف على الوجهة النهائية لها، بعد أن أطلق سراحها من الاحتجاز الذي دام لأكثر من شهر في جبل طارق. وخلال الأيام القليلة الماضية، تناولت العديد من التقارير وضع الناقلة وتحركاتها المختلفة، والتي لا تزال تتحرك في سواحل البحر المتوسط، حيث ظهرت العديد من التكهنات بشأن مصيرها ووجهتها النهائية، ما قد يحمل تبعات غير جيدة للبلد المستضيف.
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