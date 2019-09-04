مران الزمالك.. جلسة مع طارق حامد وانتظام شيكابالا

تحرير:علي الزيني ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبة اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران، كما أحضر سبورة، لشرح المهام الفنية والخططية على اللاعبين، وأكد على الجميع بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة، وعلى هامش المران أدى حازم إمام تدريبات تأهيلية خاصة بجمانيزيوم النادي، وفقا لبرنامج معين وضعه الجهاز الفني للاعب لتجهيزه والوصول به لأعلى فورمة.

وكان حازم إمام خرج من قائمة الفريق في المباراة السابقة أمام نظيره الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف. وعقد أيمن عبدالعزيز، مدرب الفريق جلسة مع طارق حامد؛ حيث تحدث مع اللاعب في بعض الأمور الفنية استعدادا للفترة القادمة. وأدى طارق حامد جلسة تأهيلية خاصة على

وكان حازم إمام خرج من قائمة الفريق في المباراة السابقة أمام نظيره الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف.



وعقد أيمن عبدالعزيز، مدرب الفريق جلسة مع طارق حامد؛ حيث تحدث مع اللاعب في بعض الأمور الفنية استعدادا للفترة القادمة.



وأدى طارق حامد جلسة تأهيلية خاصة على هامش المران بالركض الخفيف بطول الملعب وذلك ضمن برنامج تم وضعه للاعب من قبل الجهاز الفني لتجهيزه للمباريات المقبلة.



وانتظم محمود عبدالرازق "شيكابالا" في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي، جاء ذلك عقب خوض اللاعب أمس برنامجا بدنيا في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك بقرار من الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق.