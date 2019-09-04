رياضة

مران الزمالك.. جلسة مع طارق حامد وانتظام شيكابالا

تحرير:علي الزيني ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
الزمالك
الزمالك
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبة اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران، كما أحضر سبورة، لشرح المهام الفنية والخططية على اللاعبين، وأكد على الجميع بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة، وعلى هامش المران أدى حازم إمام تدريبات تأهيلية خاصة بجمانيزيوم النادي، وفقا لبرنامج معين وضعه الجهاز الفني للاعب لتجهيزه والوصول به لأعلى فورمة.
وكان حازم إمام خرج من قائمة الفريق في المباراة السابقة أمام نظيره الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف. وعقد أيمن عبدالعزيز، مدرب الفريق جلسة مع طارق حامد؛ حيث تحدث مع اللاعب في بعض الأمور الفنية استعدادا للفترة القادمة. وأدى طارق حامد جلسة تأهيلية خاصة على
اقرأ المزيد
محمد صلاح (1.) (1)

تفاصيل لقاء محمد صلاح مع المدير الرياضي لبرشلونة

نشرت حياة أبيدال زوجة النجم الفرنسى أريك أبيدال المدير الرياضى لنادى برشلونة الإسبانى صورة بصحبة الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، خلال قضائهم إجازة لبضعة أيام في مدينة دبى الإماراتية، ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته قامت بالإشارة إليه، وأبرزت الصورة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وأبدت سعادتها بلقاء لاعب الفراعنة، معلقة عليها، قائلة: "نعم أنا جزائرية وبالطبع أقدر رياض محرز، ولكن ذلك لن يمنعنى من التقاط صورة مع أخى محمد صلاح".
احمد-عيد-عبد-الملك

أحمد عيد عبدالملك يوجه رسالة إلى لاعبي الدوري المصري

انتقد أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني الحالي لفريق جولدي ولاعب فريق نادي الزمالك السابق، محاولة بعض اللاعبين ممن يستخدمون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، للتقرب من الجمهور، حيث قال عيد عبدالملك عبر صفحته الشخصية فيس بوك: طبعا أنا ضد أي أهانة لأي بني آدم في الدنيا إذا كان سليما أو من ذوي الاحتياجات أو أي شىء آخر، وبعتز جدا بأمح وخفة دمه. وأضاف: أمح، كما يعرف، هو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة معروف بانتمائه وتشجيعه للنادي الأهلي، فضلا عن علاقته القوية بلاعبي كرة القدم الأشهر في مصر.
زين-الدين-زيدان-1

زيدان يعلن عن قائمة الملكى لدورى أبطال أوروبا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة الملكى، التي سيشارك بها في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا (تشامبونزليج)، للموسم الحالى 2018- 2019. ويعد الإسباني ماركو أسينسيو جناح الفريق أبرز الغائبين عن قائمة المرينجى بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبى، والتى من المقرر أن تبعده عن الساحرة المستديرة لفترة طويلة. ويقع فريق ريال مدريد فى المجموعة الأولى من البطولة الأوروبية مع كل من كلوب بروج وجلاطة سراى و بى أس جى.
اقرأ المزيد من الأخبار
مران-الزمالك-في-المغرب (4)

مران الزمالك.. تعليمات خاصة من ميتشو وتأهيل شيكابالا

عقد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع أنطونيو، مدرب الأحمال؛ حيث اتفقا على برنامج تدريبات بدنية قوية، ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين؛ استعدادًا لمباراة بيراميدز، التي تقام يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر، كما عقد ميتشو جلسة مع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق، وطالبه بتجهيز ثنائي الحراس محمد عواد ومحمد أبو جبل لمباراة بيراميدز وتخصيص تدريبات إضافية لهما، كما قام ميتشو بتوجيه تعليمات خاصة لطارق حامد لاعب وسط الفريق على هامش تدريب اليوم؛ حيث عقد المدرب الصربي جلسة مع اللاعب وطالبه ببعض المهام الخاصة بنقل الهجمة بسرعة.
النقاز-ساسى

الاتحاد التونسي يوافق على طلب الزمالك

استجاب الاتحاد التونسي لكرة القدم، لطلب نادي الزمالك بالموافقة على بقاء فرجاني ساسي وحمدي النقاز، مع الفارس الأبيض، لخوض نهائي كأس مصر، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل أمام نظيره بيراميدز، ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الإطار الفني للمنتخب التونسي استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصا استثنائيا لكل من الفرجاني ساسي وحمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر 2019".
لجنة-التخطيط-بالأهلي‎

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع لمناقشة مقابلات المدربين

تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء، لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب، لتولّي مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال الفترة القادمة، وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد القلعة الحمراء، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فني، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كل المستويات.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور: انتظروا مفاجآت قناة الزمالك الجديدة

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تسلمه استوديوهات قناة القلعة البيضاء بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنها ستكون داعمة للدولة، وستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019-2020) يوم 19 سبتمبر المقبل. وقال رئيس القلعة البيضاء: "قناة الزمالك هي صوت الزملكاوية، قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية، وسيكون لدينا كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى، وسنضع تصورًا بخريطة برامج الزمالك على قناة النادي والتي ستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد، خاصة أن القناة ستكون على مدى الـ24 ساعة لنقل كل ما يخص القلعة البيضاء".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org