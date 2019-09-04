محمد بن زايد: الإمارات والسعودية يجمعهما هدف استقرار المنطقة

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

محمد بن زايد

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات والسعودية تجمعهما شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة، كما يجمعهما هدف استقرار المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف ولي عهد أبوظبي، في كلمة له بافتتاح حديقة شهداء حرس الرئاسة أن "حادث صافر في سد مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة، خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب، تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".