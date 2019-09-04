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محمد بن زايد: الإمارات والسعودية يجمعهما هدف استقرار المنطقة

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات والسعودية تجمعهما شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة، كما يجمعهما هدف استقرار المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف ولي عهد أبوظبي، في كلمة له بافتتاح حديقة شهداء حرس الرئاسة أن "حادث صافر في سد مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة، خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب، تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".

وتزامنت كلمة الشيخ محمد بن زايد، مع إعلان وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وصول وزير خارجية الإمارات ووزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية معا إلى باكستان في إطار المساعي لنزع فتيل التوتر بين إسلام أباد والهند.

ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الأرصاد: طقس الخميس معتدل شمالا حار رطب على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها عن أحوال الطقس غدا الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتوقع خبراء الأرصاد، أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
نقابة-الصيادلة

بعد قرار «المفوضية».. هل يلتحق الصيادلة بالطب؟

سادت حالة من الجدل داخل الوسط الطبي، على السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، عقب إصدار تقرير من هيئة مفوضي الدولة، يقضي بأحقية كل من تخرج في كليات طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطرى أو كليات العلوم بأقسام معينة، الالتحاق بنظام الدراسة بكليات الطب البشرى، وعقب تداول التقرير اتجه قطاع عريض من خريجي تلك الكليات إلى ضرورة استغلال ذلك البند القانوني في تمكين هؤلاء فى سد عجز الأطباء، خصوصا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تؤكدا دائما وجود نقص شديد في أعداد الأطباء.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية على أعلى مستوى، فيما يتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد حدثا ثقافيا كبيرا يهتم به العالم، ويسهم في الترويج للسياحة المصرية بشكل كبير. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والسيناريوهات المتعلقة بتنفيذ هذا الحدث المهم، وكذلك استعراض إمكانات وخبرات الشركات العالمية المتخصصة لدعوتها لتنظيم حفل الافتتاح.
خضروات-اسواق

بعد تحرير الدولار الجمركي.. هل تواجه مصر موجة غلاء؟

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد بشأن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، موضحا فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، وأن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري، نظرا لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة. مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن ما يتردد مجرد شائعات.
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البشير

البشير يعترف بتلقي 91 مليون دولار من السعودية والإمارات

كشف المحقق في قضية اتهام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، عن أنه أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، إذ أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات، بحسب "الوكالة الألمانية". وحضر البشير، اليوم الاثنين، محاكمته، للمرة الأولى. ويواجه اتهامات تتعلق بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية. وانعقدت الجلسة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بحي أركويت جنوب شرقي الخرطوم، وتم خلالها استجواب الشاكي والمتحري من قبل محامي الاتهام والدفاع، وفقا لشبكة الشروق السودانية.
تركى-المالكى (2)

تشكيل لجنة سعودية إماراتية لمتابعة الانسحاب من عدن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
الامن السعودي

روج للرذيلة.. القبض على «مغتصب الحفر» بالسعودية

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية، إلقاء القبض على شخص جاهر وروج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تحت عنوان "مغتصب الحفر"، بحسب "روسيا اليوم". وقال في بيان، إنه "وبالإشارة لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقيام شخص بالترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر". وأشار إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم، وسيتم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".
القنصلية-السعودية في-تركيا (1)

اعتداء مسلح على سعوديين بتركيا.. والسفارة تحذر

حذرت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الأحد، مواطني المملكة المتواجدين في إسطنبول، بعد الاعتداء على أحد السعوديين المتواجدين في منطقة "شيلشي". وقالت السفارة السعودية، في بيان لها نشر عبر حسابها بموقع تويتر، "نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما بأحد الكافيهات في منطقة "شيلسي" بإسطنبول لاعتداء مسلح من مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما". وأضافت السفارة السعودية، "لذا السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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