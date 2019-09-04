ميتشو يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

تحرير:محمد جمال ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

ميتشو

كشف ميلوتين سريدويفيتش الملقب بـ"ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن محاولة إدارة النادى الأهلي التعاقد معه وإغراءه بمبلغ مالي أكبر من النادي القلعة البيضاء قبل إتمام تعاقده مشيرًا إلى أنه سيظل جنديا لكرة القدم فى إفريقيا. وقال ميتشو لموقع "سويتان لايف" الجنوبى إفريقي: "الأهلي حاول إغرائي بمبلغ مالي أكبر من الزمالك من أجل التعاقد معى، لكن مبادئى لم تسمح لي بمراوغة إدارة الزمالك، الإدارة تعرف مدى الاحترام والولاء الذي أظهرته لفريقي قبل إتمام التعاقد معه".

وأكمل ميتشو: "الزمالك حاول التعاقد معي في عام 2017 لكن أورلاندو بايرتس كان أتم التعاقد معي، يوم الرحيل عن أورلاندو كانت ليلة لا تصدق في حياتي". وقال عن العودة مرة أخرى لجنوب إفريقا للتدريب: "خلال ولايتي تدريبي في جنوب إفريقيا كنت أكن الكثير من الاحترام للبلد وللناس لذا لا يوجد لدي أي سبب يمنعني في المستقبل