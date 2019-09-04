رياضة

ميتشو يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

تحرير:محمد جمال ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ م
ميتشو
ميتشو
كشف ميلوتين سريدويفيتش الملقب بـ"ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن محاولة إدارة النادى الأهلي التعاقد معه وإغراءه بمبلغ مالي أكبر من النادي القلعة البيضاء قبل إتمام تعاقده مشيرًا إلى أنه سيظل جنديا لكرة القدم فى إفريقيا. وقال ميتشو لموقع "سويتان لايف" الجنوبى إفريقي: "الأهلي حاول إغرائي بمبلغ مالي أكبر من الزمالك من أجل التعاقد معى، لكن مبادئى لم تسمح لي بمراوغة إدارة الزمالك، الإدارة تعرف مدى الاحترام والولاء الذي أظهرته لفريقي قبل إتمام التعاقد معه".
وأكمل ميتشو: "الزمالك حاول التعاقد معي في عام 2017 لكن أورلاندو بايرتس كان أتم التعاقد معي، يوم الرحيل عن أورلاندو كانت ليلة لا تصدق في حياتي". وقال عن العودة مرة أخرى لجنوب إفريقا للتدريب: "خلال ولايتي تدريبي في جنوب إفريقيا كنت أكن الكثير من الاحترام للبلد وللناس لذا لا يوجد لدي أي سبب يمنعني في المستقبل
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مران الزمالك.. جلسة مع طارق حامد وانتظام شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبة اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران، كما أحضر سبورة، لشرح المهام الفنية والخططية على اللاعبين، وأكد على الجميع بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة، وعلى هامش المران أدى حازم إمام تدريبات تأهيلية خاصة بجمانيزيوم النادي، وفقا لبرنامج معين وضعه الجهاز الفني للاعب لتجهيزه والوصول به لأعلى فورمة.
محمد صلاح (1.) (1)

تفاصيل لقاء محمد صلاح مع المدير الرياضي لبرشلونة

نشرت حياة أبيدال زوجة النجم الفرنسى أريك أبيدال المدير الرياضى لنادى برشلونة الإسبانى صورة بصحبة الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، خلال قضائهم إجازة لبضعة أيام في مدينة دبى الإماراتية، ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته قامت بالإشارة إليه، وأبرزت الصورة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وأبدت سعادتها بلقاء لاعب الفراعنة، معلقة عليها، قائلة: "نعم أنا جزائرية وبالطبع أقدر رياض محرز، ولكن ذلك لن يمنعنى من التقاط صورة مع أخى محمد صلاح".
احمد-عيد-عبد-الملك

أحمد عيد عبدالملك يوجه رسالة إلى لاعبي الدوري المصري

انتقد أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني الحالي لفريق جولدي ولاعب فريق نادي الزمالك السابق، محاولة بعض اللاعبين ممن يستخدمون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، للتقرب من الجمهور، حيث قال عيد عبدالملك عبر صفحته الشخصية فيس بوك: طبعا أنا ضد أي أهانة لأي بني آدم في الدنيا إذا كان سليما أو من ذوي الاحتياجات أو أي شىء آخر، وبعتز جدا بأمح وخفة دمه. وأضاف: أمح، كما يعرف، هو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة معروف بانتمائه وتشجيعه للنادي الأهلي، فضلا عن علاقته القوية بلاعبي كرة القدم الأشهر في مصر.
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المقاصة بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك

أعلن أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، تشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الأربعاء، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويقود المواجهة الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
مصر للمقاصة (2)

تعرف على تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

استقرَّ أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير محمود عثمان، الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة

استقرَّ المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي مصر للمقاصة، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. وسيعود طارق حامد للمشاركة مع الفريق، فيما سيتم الاعتماد على عبدالله جمعة في مركز الجناح، كما سيعود محمد عواد، لحراسة المرمى بعدما غاب عن المواجهة الأخيرة بدوري الأبطال، أمام ديكيداها الصومالي.
الزمالك-المقاصة (14)

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفارس الأبيض بقيادة مدربه ميتشو الملقب بالفيلسوف، المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 في تاريخه، لتعويض جماهيره عن لقب الدوري الممتاز في الموسم المنقضي الذي توج به الأهلي، بينما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني.
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