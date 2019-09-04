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وفاة عبد الله نجل محمد مرسي بسكتة قلبية

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ م
عبد الله مرسي
عبد الله مرسي
توفي عبد الله نجل محمد مرسي بسكتة قلبية مفاجئة مساء الأربعاء. وجاءت وفاة نجل مرسي بعد شهرين ونصف من وفاة والده خلال محاكمته في قضايا التخابر مع "حماس"، في 17 يونيو الماضي، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى، وسمح له وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على أثرها. وكان النائب العام أصدر قرارًا بإخلاء سبيل عبد الله مرسي، بكفالة 5 آلاف جنيه، في 10 أكتوبر الماضي، بعد التحقيق معه عدة ساعات في اتهامات منسوبة إليه.
وتعلقت اتهامات نجل مرسي الأصغر التي تقرر إخلاء سبيله فيها بنشر بيانات وأخبار كاذبة.  وكان نجل مرسي ألقي القبض عليه من منزله بمنطقة الشيخ زايد، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي واجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، واستمعت لأقواله فيها، وكذلك ما جاء بتحريات الشرطة بشأن تلك الاتهامات قبل أن تقرر
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