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والد محمد علي يكذب نجله: استلمنا فلوسنا من القوات المسلحة (فيديو)

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م
والد محمد علي
والد محمد علي
قال علي عبدالخالق والد الفنان الهارب محمد علي، إنه يمتلك شركة تُنفذ مشروعات مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وإنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه. وكذب والد محمد علي نجله الفنان الهارب، في لقاء مع أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، مؤكدا أنهم استلموا كل أموالهم من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدؤوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.
وأضاف أن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول. وأكد تواصله مع نجله من أجل التوقف عما يفعله من أمور لا تليق بعائلة عاشت وتربت فى كنف الوطن، وترعرعت على حب المؤسسة العسكرية، مناشدًا ابنه بالعودة إلى
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وفاة عبد الله نجل محمد مرسي بسكتة قلبية

توفي عبد الله نجل محمد مرسي بسكتة قلبية مفاجئة مساء الأربعاء. وجاءت وفاة نجل مرسي بعد شهرين ونصف من وفاة والده خلال محاكمته في قضايا التخابر مع "حماس"، في 17 يونيو الماضي، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى، وسمح له وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على أثرها. وكان النائب العام أصدر قرارًا بإخلاء سبيل عبد الله مرسي، بكفالة 5 آلاف جنيه، في 10 أكتوبر الماضي، بعد التحقيق معه عدة ساعات في اتهامات منسوبة إليه.
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محمد بن زايد: الإمارات والسعودية يجمعهما هدف استقرار المنطقة

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات والسعودية تجمعهما شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة، كما يجمعهما هدف استقرار المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف ولي عهد أبوظبي، في كلمة له بافتتاح حديقة شهداء حرس الرئاسة أن "حادث صافر في سد مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة، خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب، تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".
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الأرصاد: طقس الخميس معتدل شمالا حار رطب على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها عن أحوال الطقس غدا الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتوقع خبراء الأرصاد، أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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بعد قرار «المفوضية».. هل يلتحق الصيادلة بالطب؟

سادت حالة من الجدل داخل الوسط الطبي، على السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، عقب إصدار تقرير من هيئة مفوضي الدولة، يقضي بأحقية كل من تخرج في كليات طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطرى أو كليات العلوم بأقسام معينة، الالتحاق بنظام الدراسة بكليات الطب البشرى، وعقب تداول التقرير اتجه قطاع عريض من خريجي تلك الكليات إلى ضرورة استغلال ذلك البند القانوني في تمكين هؤلاء فى سد عجز الأطباء، خصوصا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تؤكدا دائما وجود نقص شديد في أعداد الأطباء.
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ضبط (100) ألف طلقة مختلفة الأعيرة و(2) قاذف RBG و(309) ألف قرص مخدر

«حرس الحدود» تحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 217 شخصا

أعلنت القوات المسلحة، عن مواصلة رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط 30 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و 309 آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر، و2 طن لنبات البانجو، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراطا و 8 كيلو جرام لبذور البانجو المعدة للزراعة.
تامر-الرفاعى

القوات المسلحة توجه رسالة بشأن «شائعة الصيدليات» (فيديو)

وجه العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، رسالة للمواطنين، مضمونها عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وقال المتحدث العسكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": إن أي مشروعات تقوم بها القوات المسلحة، أو تضع أيديها فيها، يتم إعلانها للرأي العام، "كل حاجة بتتعمل بنطلع نقول عليها ونعلنها للرأي العام".
محطة الضبعة (3)

اعتماد نتيجة امتحانات القبول في مدرسة الضبعة النووية

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019. وتقدم للامتحان نحو 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسي في تقييم أداء الطلاب.
القوات-المسلحة (1)

ختام التدريب المصري الروسي البيلاروسي «حماة الصداقة 4»

اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى البيلاروسي "حماة الصداقة-4" الذى نفذته عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية والذى استمر لعدة أيام بدولة روسيا الاتحادية وشارك فى تنفيذ التدريب أكثر من ألف مقاتل والعديد من المعدات المتوسطة والثقيلة من البلدان المشاركة. تضمنت المراحل الأولى للتدريب رفع درجات الإستعداد القتالى وتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وعرض القرارات وتنظيم التعاون بين القوات المشاركة، كما شملت مراحل التدريب تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بغرض التدريب على خطوط السير واستطلاع مناطق الإسقاط، وتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية للتخطيط على طرق وإجراءات تنفيذ عملية الإسقاط، وكذا إجراءات الأمان والسلامة ومواجهة المواقف الطارئة أثناء تنفيذ العمليات.
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