والد محمد علي يكذب نجله: استلمنا فلوسنا من القوات المسلحة (فيديو)

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م

والد محمد علي

قال علي عبدالخالق والد الفنان الهارب محمد علي، إنه يمتلك شركة تُنفذ مشروعات مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وإنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه. وكذب والد محمد علي نجله الفنان الهارب، في لقاء مع أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، مؤكدا أنهم استلموا كل أموالهم من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدؤوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.

وأضاف أن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول. وأكد تواصله مع نجله من أجل التوقف عما يفعله من أمور لا تليق بعائلة عاشت وتربت فى كنف الوطن، وترعرعت على حب المؤسسة العسكرية، مناشدًا ابنه بالعودة إلى