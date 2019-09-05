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بومبيو يرفض التوقيع على الاتفاق مع «طالبان»

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بنتيجة المفاوضات مع حركة «طالبان» في الدوحة. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، نقلت مجلة «تايم» الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بنتيجة 9 جولات من المفاوضات، لا يشمل عددا من النقاط الحيوية. وأوضحت المصادر أن الاتفاق لا يضمن وجود قوة أمريكية لمحاربة «القاعدة» على أراضي أفغانستان، ولا استمرار الحكومة الحليفة لأمريكا في كابل ولا إنهاء القتال في أفغانستان. ونقلت المجلة الأمريكية عن مسؤول أفغاني لم تذكر اسمه، قوله: «لا أحد يتحدث بشكل محدد».
وأضاف: «وكل شيء مبني على الأمل ولا توجد هناك ثقة، ولا يوجد هناك أي تاريخ للثقة، وليس هناك أي دليل على أن "طالبان" نزيهة وصادقة».وأضاف أن «المراسلات التي تم اعتراضها تشير إلى أن "طالبان" تعتقد أنها خدعت الولايات المتحدة، فيما يعتقد الأمريكيون أن "طالبان" ستدفع ثمنا باهظا إذا خدعتهم».وقالت مصادر أمريكية
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-سيرجي-لافروف

لافروف: موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن

أفاد موقع «روسيا اليوم» بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن بصيغة مناسبة للولايات المتحدة في هذه المرحلة، لكن هناك إشارات سلبية فقط تصدر من الجانب الأمريكي. وبحسب الموقع الروسي، جاءت تصريحات بومبيو خلال مقابلة مع صحيفة «إزفستيا». وقال بومبيو: «العلاقات بين (روسيا والولايات المتحدة) مقوضة إلى حد كبير، هذه العملية مستمرة، لسوء الحظ، على الرغم من النوايا التي أكدها رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) وموظفوه الرئيسيون لتطبيع العلاقات مع روسيا، إلا أنه لم يحدث شيء إيجابي عمليا».
روحان

إيران تحدد موعد انطلاق الخطوة الثالثة من البرنامج النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون اليوم الأربعاء، أن الخطوة الثالثة لإيران في برنامجها النووي ستنطلق بعد غدٍ الجمعة، وتشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف الرئيس الإيراني، في تصريحات مساء اليوم، ”سنتخذ جميع الخطوات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية، خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي. سنتخذ هذه الخطوة يوم الجمعة“.
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جونسون: سننسحب من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده سننسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، بحسب "سكاي نيوز عربية". فيما أقر البرلمان البريطاني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق مسبق، لكن جونسون سعى لإجراء انتخابات حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج، إذ رأى ضرورة تنظيم انتخابات مبكرة في بريطانيا بحلول 15 أكتوبر المقبل.
سقوط ايران 2

رويترز: إيران تقلص التزاماتها النووية ردا على عقوبات أمريكا

ذكرت قناة تلفزيون العالم الإيرانية اليوم الأربعاء أن إيران ستعلن "خلال ساعات" عن خطوات لمزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بحسب "رويترز". يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات. ورحب المسؤولون الإيرانيون بحذر فيما يبدو باقتراح فرنسي لإنقاذ الاتفاق النووي عن طريق تقديم خط ائتمان قيمته 15 مليار دولار إلى إيران حتى نهاية العام إذا عادت طهران تماما إلى التزاماتها.
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عقوبات جديدة.. أمريكا تحاصر إيران في الفضاء

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 3 وكالات فضاء إيرانية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على برنامج طهران النووي، إذ قالت في بيان، إنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية. وأوضح وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن فرض عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة، مضيفا: "هذه أول مرة تفرض فيها عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية بسبب أنشطة مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية".
قوات-امريكية

البنتاجون يعلق على الانسحاب من أفغانستان

علَق رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، اليوم الخميس، على خطوة انسحاب واشنطن من أفغانستان. وقال الجنرال دانفورد: إن "الحديث لا يدور حاليا عن سحب واشنطن قواتها من أفغانستان لأن حكومة كابل لم تعد قادرة على ضمان الأمن في البلاد". وأوضح أنه في المرحلة الراهنة من مفاوضات السلام بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحركة طالبان "لا يستخدم مصطلح "الانسحاب"، مضيفا: "نعتقد الآن أن الأفغان يحتاجون إلى الدعم للتعامل مع مستوى العنف الحالي".
ناقلة النفط أدريان

واشنطن: سنفرض عقوباتنا بكل حزم على الناقلة الإيرانية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات التي أصدرتها من أجل منع القطاع الخاص من مساعدة ناقلة النفط الإيرانية التى تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها. ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول قوله، بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها: «تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأمريكية بكل قوة». وتظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة «أدريان داريا»، التي كانت تعرف في السابق باسم «جريس 1»، كانت متجهة صوب اليونان، رغم أن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.
ناقلة النفط أدريان

بومبيو:سنمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط لسوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات الخاصة بمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأمريكية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بومبيو للصحفيين: «أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة». وأضاف: «إذا اتجهت تلك السفينة مجددا إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك». وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي كانت تعرف باسم جريس 1، جبل طارق يوم 18 أغسطس.
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