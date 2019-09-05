رياضة

تقرير مغربي: الرجاء فسخ تعاقده مع كوليبالي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ ص
كوليبالي
كوليبالي
قالت تقارير صحفية مغربية، مساء أمس الأربعاء، إن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، قام بفسخ تعاقده، مع المدافع المالي ساليف كوليبالي، لاعب النادي الأهلي المصري السابق. وأوضح موقع «le 360» المغربي، أن هناك جلسة جمعت اللاعب ساليف كوليبالي مع مسؤولي نادي الرجاء البيضاوي، مساء أمس الأربعاء، وتم الاتفاق بين الطرفين على فسخ التعاقد بالتراضي، على الرغم من قناعة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للفريق المغربي، والسابق للنادي الأهلي المصري.
وأضاف الموقع أن الفترة المقبلة قد تشهد أزمة بالجهاز الفني للرجاء بسبب عدم رغبة كارتيرون في رحيل كوليبالي، في الوقت الذي يرى فيه بعض أعضاء الجهاز ان مستوى اللاعب ضعيف وليس مقنعا. وأشار التقرير، إلى أن هناك لغزا غريبا يربط رغبة كارتيرون الدائمة في أصحاب كوليبالي معه في أي نادٍ يتولى قيادته، مثلما حدث
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ميتشو يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

كشف ميلوتين سريدويفيتش الملقب بـ"ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن محاولة إدارة النادى الأهلي التعاقد معه وإغراءه بمبلغ مالي أكبر من النادي القلعة البيضاء قبل إتمام تعاقده مشيرًا إلى أنه سيظل جنديا لكرة القدم فى إفريقيا. وقال ميتشو لموقع "سويتان لايف" الجنوبى إفريقي: "الأهلي حاول إغرائي بمبلغ مالي أكبر من الزمالك من أجل التعاقد معى، لكن مبادئى لم تسمح لي بمراوغة إدارة الزمالك، الإدارة تعرف مدى الاحترام والولاء الذي أظهرته لفريقي قبل إتمام التعاقد معه".
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مران الزمالك.. جلسة مع طارق حامد وانتظام شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبة اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران، كما أحضر سبورة، لشرح المهام الفنية والخططية على اللاعبين، وأكد على الجميع بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة، وعلى هامش المران أدى حازم إمام تدريبات تأهيلية خاصة بجمانيزيوم النادي، وفقا لبرنامج معين وضعه الجهاز الفني للاعب لتجهيزه والوصول به لأعلى فورمة.
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نشرت حياة أبيدال زوجة النجم الفرنسى أريك أبيدال المدير الرياضى لنادى برشلونة الإسبانى صورة بصحبة الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، خلال قضائهم إجازة لبضعة أيام في مدينة دبى الإماراتية، ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته قامت بالإشارة إليه، وأبرزت الصورة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وأبدت سعادتها بلقاء لاعب الفراعنة، معلقة عليها، قائلة: "نعم أنا جزائرية وبالطبع أقدر رياض محرز، ولكن ذلك لن يمنعنى من التقاط صورة مع أخى محمد صلاح".
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تفاصيل جلسة النجم الساحلي مع الأهلي بسبب كوليبالي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اقتراب حل أزمة لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي مع فريقه السابق، الأهلي. وحصل الأهلي على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم سليماني كوليبالي مليونا و436 ألف دولار عقابا على هروبه من القلعة الحمراء في شهر أبريل 2017. وقال قيس عاشور، المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي، في تصريحات تليفزيونية، إن مهدي العجيمي مدير الكرة، عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للتفاوض حول أزمة كوليبالي، وأوضح أنه سيتم تأهيل سليماني كوليبالي بدنيا للعودة إلى مباريات الفريق، لحين حل مشكلة اللاعب مع الأهلي.
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القيعي يكشف عن مفاجأة في عرض النجم لحل أزمة كوليبالي

كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، كواليس طلب مسؤولي نادي النجم الساحلي التونسي، مساء الخميس، بشأن تسوية أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب القلعة الحمراء الهارب. وقال القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، إنه اندهش من العرض الذي قدمه نادي النجم الساحلي بهدف حل الأزمة، موضحًا أن الأخير عرض سداد نصف قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب من المحكمة الرياضة الدولية، وتقسيطها في الوقت ذاته لمدة 5 سنوات.
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نيدفيد: شعرت بالخوف على مستقبلي بسبب لقب ابن البدرى

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الأهلي يوضح حقيقة خطابات النجم الساحلي

كشف حلمي عبدالرازق، محامي النادي الأهلي حقيقة إرسال مسؤولي فريق النجم الساحلي التونسي، خطابًا رسميًّا يفيد بطلب الأخير، تسوية عقوبة الإيفواري سليماني كوليبالي المهاجم الهارب من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وقال حلمي عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن النادي لم يتلق أي مراسلات أو خطابات من مسؤولي نادي النجم الساحلي بشأن توفيق أوضاع اللاعب ودفع الغرامة المقدرة بمليون و436 ألف دولار بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه.
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