تقرير مغربي: الرجاء فسخ تعاقده مع كوليبالي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ ص

كوليبالي

قالت تقارير صحفية مغربية، مساء أمس الأربعاء، إن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، قام بفسخ تعاقده، مع المدافع المالي ساليف كوليبالي، لاعب النادي الأهلي المصري السابق. وأوضح موقع «le 360» المغربي، أن هناك جلسة جمعت اللاعب ساليف كوليبالي مع مسؤولي نادي الرجاء البيضاوي، مساء أمس الأربعاء، وتم الاتفاق بين الطرفين على فسخ التعاقد بالتراضي، على الرغم من قناعة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للفريق المغربي، والسابق للنادي الأهلي المصري.

وأضاف الموقع أن الفترة المقبلة قد تشهد أزمة بالجهاز الفني للرجاء بسبب عدم رغبة كارتيرون في رحيل كوليبالي، في الوقت الذي يرى فيه بعض أعضاء الجهاز ان مستوى اللاعب ضعيف وليس مقنعا. وأشار التقرير، إلى أن هناك لغزا غريبا يربط رغبة كارتيرون الدائمة في أصحاب كوليبالي معه في أي نادٍ يتولى قيادته، مثلما حدث