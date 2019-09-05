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غسان سلامة يدشن حملة لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص
غسان سلامة
غسان سلامة
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، عن شروعه في حملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين من أجل التوصل لتوافق في الآراء بشأن عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية في ليبيا. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تطرق سلامة، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الأربعاء، للحديث عن تدهور حاد في الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد منذ أبريل الماضي، معربا عن امتنانه لمجموعة الدول الكبرى السبع على الرسالة القوية التي وجھتھا من خلال دعوتھا إلى عقد مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف المؤثرة والفاعلين الإقليميين ذوي الصلة بالنزاع في ليبيا
ولإقرارھا بأن الحل السياسي وحده يمكن أن يضمن استقرار ليبيا. وأشار سلامة إلى توسع النطاق الجغرافي للنزاع الدائر في ليبيا منذ أبريل الماضي، والذي ألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمتقاتلين، وأدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني وإصابة أكثر من 300 شخص بجروح، كما أدى إلى نزوح 120 ألف مدني. وأضاف أن «كارثة كانت
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حمدوك.

المرأة تتصدر حكومة ما بعد البشير وتقود الدبلوماسية

بدأت تتكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد في السودان بعد خروج بعض الأسماء الوزارية إلى النور، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بالكامل خلال اليوم أو غدا، بعد أن كشف الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني محمد الفكي، عن أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة بأقصى تقدير. قوى الحرية والتغيير كشفت عن أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي ينتظر أن يعلنها خلال ساعات، رغم تواصل المشاورات بشأن 3 وزارات ينتظر أن يتم حسمها اليوم، إذ تم إرجاء إعلان الحكومة لملء تلك الوزارات.
صواريخ حوثية

سقوط صاروخ أطلقه الحوثي في صعدة اليمنية

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، على إطلاق صاروخ باليستي من مديرية سحار بمحافظة صعدة، إلا أنه سقط بعد إطلاقه داخل مديرية الصفراء بالمحافظة ذاتها، وفقا للتحالف العربي. وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن "ميليشيا الحوثي مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر فى التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني".
عصام-احمد -لبشير

تحويل مالي لتركيا.. القبض على قيادي إسلامي بالسودان

أصدرت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السودانية، اليوم الأربعاء، أمرًا بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق والقيادي بالمؤتمر الوطني عصام أحمد البشير، بتهمة غسل الأموال. ويأتي قرار الاعتقال على خلفية الاشتباه في تحويل مالي من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي، بلغ 680 ألف يورو، كما حجزت النيابة أرصدته في البنوك التجارية بجانب حظره من السفر، وفقا لصحيفة "السوداني المحلية". وقال مصدر قضائي إن "اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة اشتبهت في تحويلات مالية من حساب عصام البشير إلى الخارج، فأحالت الأمر إلى النيابة".
إيمانويل ماكرون

فلسطين ترحب بمقترحات ماكرون البديلة حول صفقة القرن

أبدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ترحيبها بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مواصلة العمل على إيجاد مقترحات بديلة عن صفقة القرن من أجل حل القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الإعلان يعكس إدراكا عالميا لمحاولة شطب القضية الفلسطينية عبر هذه الصفقة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في مقابلة مع التليفزيون الفلسطيني: "إن تصريحات الرئيس ماكرون بشأن عمله على مقترحات بديلة، كونه لم يعد ينتظر صفقة القرن التي يعمل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تؤكد إدراك العالم مساعي الصفقة لشطب القضية الفلسطينية".
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