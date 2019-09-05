غسان سلامة يدشن حملة لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص

غسان سلامة

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، عن شروعه في حملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين من أجل التوصل لتوافق في الآراء بشأن عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية في ليبيا. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تطرق سلامة، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الأربعاء، للحديث عن تدهور حاد في الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد منذ أبريل الماضي، معربا عن امتنانه لمجموعة الدول الكبرى السبع على الرسالة القوية التي وجھتھا من خلال دعوتھا إلى عقد مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف المؤثرة والفاعلين الإقليميين ذوي الصلة بالنزاع في ليبيا

ولإقرارھا بأن الحل السياسي وحده يمكن أن يضمن استقرار ليبيا. وأشار سلامة إلى توسع النطاق الجغرافي للنزاع الدائر في ليبيا منذ أبريل الماضي، والذي ألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمتقاتلين، وأدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني وإصابة أكثر من 300 شخص بجروح، كما أدى إلى نزوح 120 ألف مدني. وأضاف أن «كارثة كانت