رياضة

تعليق صادم من أحمد ناجي على مدرب حراس الأهلي الأجنبي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص
أحمد ناجي
أحمد ناجي
علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، على قرار النادي الأهلي بإسناد مهمة مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، إلى لميشيل ايناكون، ضمن جهاز السويسري رينيه فايلر. وكان ميشيل ايناكون، قد أشاد بمستوى حراس النادي الأهلي، معلقا: «لدي حارس المنتخب الوطني، والحارس الثاني، ووجدت هنا طموحات مرتفعة، وأتمنى تحقيق الهدف ولتتويج ببطولة إفريقيا». وقال ناجي، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة «ONsport»: «كنت أفضل استمرار طارق سليمان، بدلا من التعاقد مع مدرب حراس مرمى أجنبي».
وعن رأيه في التعاقد مع فايلر، كمدير فني للمارد الأحمر، أكد مدرب الفراعنة السابق، أنه لا يعرفه، ولم يتمكن من الحصول على معلومات كافية بشأن سيرته الذاتية أو أسلوب لعبه، بسبب السرعة التي شهدتها عملية التعاقد معه، لكنه في النهاية مدرب شاب ويتمنى له التوفيق مع الفريق. ميشيل كشف في تصريحاته لصحيفة «والفوت»
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ساليف -كوليبالي (1)

تقرير مغربي: الرجاء فسخ تعاقده مع كوليبالي

قالت تقارير صحفية مغربية، مساء أمس الأربعاء، إن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، قام بفسخ تعاقده، مع المدافع المالي ساليف كوليبالي، لاعب النادي الأهلي المصري السابق. وأوضح موقع «le 360» المغربي، أن هناك جلسة جمعت اللاعب ساليف كوليبالي مع مسؤولي نادي الرجاء البيضاوي، مساء أمس الأربعاء، وتم الاتفاق بين الطرفين على فسخ التعاقد بالتراضي، على الرغم من قناعة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للفريق المغربي، والسابق للنادي الأهلي المصري.
ميتشو

ميتشو يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

كشف ميلوتين سريدويفيتش الملقب بـ"ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن محاولة إدارة النادى الأهلي التعاقد معه وإغراءه بمبلغ مالي أكبر من النادي القلعة البيضاء قبل إتمام تعاقده مشيرًا إلى أنه سيظل جنديا لكرة القدم فى إفريقيا. وقال ميتشو لموقع "سويتان لايف" الجنوبى إفريقي: "الأهلي حاول إغرائي بمبلغ مالي أكبر من الزمالك من أجل التعاقد معى، لكن مبادئى لم تسمح لي بمراوغة إدارة الزمالك، الإدارة تعرف مدى الاحترام والولاء الذي أظهرته لفريقي قبل إتمام التعاقد معه".
هدف -الزمالك (6)

مران الزمالك.. جلسة مع طارق حامد وانتظام شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبة اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران، كما أحضر سبورة، لشرح المهام الفنية والخططية على اللاعبين، وأكد على الجميع بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة، وعلى هامش المران أدى حازم إمام تدريبات تأهيلية خاصة بجمانيزيوم النادي، وفقا لبرنامج معين وضعه الجهاز الفني للاعب لتجهيزه والوصول به لأعلى فورمة.
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مران- الأهلي‎ (2)

مدرب حراس الأهلي يكشف انطباعه عن الشناوي وإكرامي

كشف ميشيل ايناكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالندي الأهلي، عن كيفية تعرفه على المدرب السويسري رينيه فايلر، وانطباعه عن العمل في مصر، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "والفوت" البلجيكية، قائلا: "خلال المباريات بين شارلروا، وأندرلخت من خلال الحديث بالألمانية تعرفت على فايلر، ومساعده دافيد سيسا، وبعدها ظللت على تواصل معه.. لقد قال لي إذا حصل رينيه على فريق جديد، سوف يتواصل معي، حيث إنه لم يعد يمتلك مدرب حراس مرمى، بعدما استمر ماكس دي يونج في أندرلخت، ولم أفكر في الأمر مجددًا، لكن صباح السبت دافيد اتصل بي، وقال لقد وقع للأهلي".
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (23)

شوبير يكشف المستور في قصة رحيل وليد أزارو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن كواليس جديدة في قصة رحيل الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «قصة وليد أزارو باختصار أن النادي الأهلي لما فتح باب رحيله جاءه عرض سويسري لكن وليد رفضه. جاء عرض آخر بعدها من نادٍ عربي وافق الأهلي واللاعب عليه، قبل أن يقوم النادي بتخفيض المقابل المادي 50% فتم رفضه».
سباليتى

بيبو: التعاقد مع سباليتي لم يفشل بسبب المقابل المادي

نفى خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأحمر، فشل التعاقد مع الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، أو البرازيلي مانو مينيزيس، بسبب المقابل المادي. وأوضح بيبو، خلال تصريحات تليفزيونية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»: «لم يحدث من الأساس أن الأهلي رصد مليونى دولار سنويا للتعاقد مع أي مدرب جديد، وهذا الكلام لم يصدر عن أي مسؤول النادي، أؤكد أن المفاوضات لم تفشل بسبب المقابل المادي».
على-معلول (3)

علي معلول: مستمر مع الأهلى.. وغير قلق من فايلر

أعرب علي معلول، نجم النادي الأهلي، عن سعادته بالعودة مجددا للمنتخب التونسي، بعد استبعاده من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الماضي. وقال معلول، في تصريحاته لموقع «Foot24» التونسي: «بالطبع أنا سعيد لأنني عدت إلى عائلتي، وبالفعل لم تكن فترة آلان جيريس المدرب السابق للمنتخب جيدة بالنسبة لي، لكنني كنت أشجع تونس من كل قلبي في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وكنت أتمنى وصوله للنهائي وتتويجه بلقب البطولة».
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