تعليق صادم من أحمد ناجي على مدرب حراس الأهلي الأجنبي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص

أحمد ناجي

علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، على قرار النادي الأهلي بإسناد مهمة مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، إلى لميشيل ايناكون، ضمن جهاز السويسري رينيه فايلر. وكان ميشيل ايناكون، قد أشاد بمستوى حراس النادي الأهلي، معلقا: «لدي حارس المنتخب الوطني، والحارس الثاني، ووجدت هنا طموحات مرتفعة، وأتمنى تحقيق الهدف ولتتويج ببطولة إفريقيا». وقال ناجي، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة «ONsport»: «كنت أفضل استمرار طارق سليمان، بدلا من التعاقد مع مدرب حراس مرمى أجنبي».

وعن رأيه في التعاقد مع فايلر، كمدير فني للمارد الأحمر، أكد مدرب الفراعنة السابق، أنه لا يعرفه، ولم يتمكن من الحصول على معلومات كافية بشأن سيرته الذاتية أو أسلوب لعبه، بسبب السرعة التي شهدتها عملية التعاقد معه، لكنه في النهاية مدرب شاب ويتمنى له التوفيق مع الفريق. ميشيل كشف في تصريحاته لصحيفة «والفوت»