تعليق صادم من أحمد ناجي على مدرب حراس الأهلي الأجنبي
تحرير:سعد الدين محمود٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص
أحمد ناجي
علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، على قرار النادي الأهلي بإسناد مهمة مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، إلى لميشيل ايناكون، ضمن جهاز السويسري رينيه فايلر.
وكان ميشيل ايناكون، قد أشاد بمستوى حراس النادي الأهلي، معلقا: «لدي حارس المنتخب الوطني، والحارس الثاني، ووجدت هنا طموحات مرتفعة، وأتمنى تحقيق الهدف ولتتويج ببطولة إفريقيا».
وقال ناجي، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة «ONsport»: «كنت أفضل استمرار طارق سليمان، بدلا من التعاقد مع مدرب حراس مرمى أجنبي».
وعن رأيه في التعاقد مع فايلر، كمدير فني للمارد الأحمر، أكد مدرب الفراعنة السابق، أنه لا يعرفه، ولم يتمكن من الحصول على معلومات كافية بشأن سيرته الذاتية أو أسلوب لعبه، بسبب السرعة التي شهدتها عملية التعاقد معه، لكنه في النهاية مدرب شاب ويتمنى له التوفيق مع الفريق.
ميشيل كشف في تصريحاته لصحيفة «والفوت»
وعن رأيه في التعاقد مع فايلر، كمدير فني للمارد الأحمر، أكد مدرب الفراعنة السابق، أنه لا يعرفه، ولم يتمكن من الحصول على معلومات كافية بشأن سيرته الذاتية أو أسلوب لعبه، بسبب السرعة التي شهدتها عملية التعاقد معه، لكنه في النهاية مدرب شاب ويتمنى له التوفيق مع الفريق.
ميشيل كشف في تصريحاته لصحيفة «والفوت» البلجيكية، أمس الأربعاء، عن كيفية تعرفه على فايلر، قائلا: «خلال المباريات بين شارلروا، وأندرلخت من خلال الحديث بالألمانية تعرفت على فايلر، ومساعده دافيد سيسا، وبعدها ظللت على تواصل معه.. لقد قال لي إذا حصل رينيه على فريق جديد، سوف يتواصل معي، حيث إنه لم يعد يمتلك مدرب حراس مرمى، بعدما استمر ماكس دي يونج في أندرلخت، ولم أفكر في الأمر مجددًا، لكن صباح السبت دافيد اتصل بي، وقال لقد وقع للأهلي».