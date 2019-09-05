إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق العلمين

تحرير:محمد عودة ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ ص

نقل مصابين في حادث - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، مساء أمس الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة، على طريق العلمين - وادى النطرون. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة بالكيلو 65 على طريق العلمين - وادى النطرون، فى الاتجاه القادم إلى القاهرة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى بادرت بنقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزى لتلقى العلاج اللازم. وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد محمد محمد عبد الباسط، 40 سنة، باشتباه خلع فى الكتف الأيسر، ونشوى عيد زكريا سلامة، 35 سنة، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة ريتاج أحمد عبد الباسط، 7 سنوات، باشتباه كسر فى الفخذ الأيسر واشتباه كسر بقاع الجمجمة، ويوسف أحمد عبد الباسط، 11سنة، باشتباه خلع فى الكتف الأيمن، ومروان أحمد عبد الباسط، 6 سنوات، بكدمات متفرقة بالجسم، وتبين أن جميع المصابين من أسرة واحدة ويقيمون فى محافظة القاهرة.وفى مايو الماضى،