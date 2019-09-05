جريمة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق العلمين

تحرير:محمد عودة ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ ص
نقل مصابين في حادث - أرشيفية
نقل مصابين في حادث - أرشيفية
أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، مساء أمس الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة، على طريق العلمين - وادى النطرون. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة بالكيلو 65 على طريق العلمين - وادى النطرون، فى الاتجاه القادم إلى القاهرة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى بادرت بنقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزى لتلقى العلاج اللازم. وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد محمد محمد عبد الباسط، 40 سنة، باشتباه خلع فى الكتف الأيسر، ونشوى عيد زكريا سلامة، 35 سنة، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.
كما أسفر الحادث عن إصابة ريتاج أحمد عبد الباسط، 7 سنوات، باشتباه كسر فى الفخذ الأيسر واشتباه كسر بقاع الجمجمة، ويوسف أحمد عبد الباسط، 11سنة، باشتباه خلع فى الكتف الأيمن، ومروان أحمد عبد الباسط، 6 سنوات، بكدمات متفرقة بالجسم، وتبين أن جميع المصابين من أسرة واحدة ويقيمون فى محافظة القاهرة.وفى مايو الماضى،
اقرأ المزيد
احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (1)

تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» وآخرين بتهمة الرشوة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء تجديد حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقضية رشوة مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية، بعدما كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
رجل-يقتل -زوجته (1)

امرأة في الجحيم.. كواليس ليلة قتل «بائعة المترو»

بيت حيطانه تكاد تنطق من هول الظلم، وسقف شاهد على امرأة تعيش تحته في الجحيم، كتب عليها الشقاء وكأنها ولدت به، نظرت في المرآة بوجه عابس فوجدت شخصا غير «مروة» التي تعرفها، ملامح باهتة وعيون لا تعرف سوى البكاء وجسد نحيل، سقطت دموعها ليكتمل مشهد الحزن، كانت الشوارع تميل للظلام وأذان العشاء يتردد في الآفاق، فتحت باب غرفتها الضيقة، تحركت بخطوات ثقيلة للخارج، جلست حول أولادها تلقي عليهم نظرة الوداع، وتذكرهم بالوصية، ثمة شيء كان يحدثها بأنها الليلة الأخيرة، ساعات قليلة مرت، إذ حضر شيطان الإنس لينهي المشهد الدرامي ويكتب كلمة النهاية بطعنة في القلب.
حريق

11 مصابا في اندلاع حرائق بثلاثة مصانع

ثلاثة حرائق اندلعت اليوم في مصانع بمدينة بدر و6 أكتوبر وبرج العرب، وخلفت ورائها 11 إصابة وخسائر فادحة إذ شب حريق هائل داخل مصنع ورق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، فيما دفعت الحماية المدنية بـ25 سيارة إطفاء وخزانات مياه للسيطرة على الحريق. وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع ورق بمدينة 6 أكتوبر. انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة له.فيما تتم عمليات التبريد تمهيدا لإخماد الحريق.
حبس-متهمه

القبض على فتاة بتهمة ممارسة الرذيلة مع شباب بالبحيرة

تحت سقف غرفتها بأحد مساكن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، احترفت "ن.م"، ممارسة الرذيلة عبر كاميرا الكمبيوتر الخاص بها مع الشباب، وأصبحت ترسل لهم فيديوهات دون ملابس، بمقابل الحصول على كارت شحن أو مبالغ مالية، عبر صفحة باسم "الحياة صعبة" وبدأت تتعرف على الشباب عن طريق هذه الصفحة وتحدد الميعاد والمكان وتقابل الزبون، وعند ورود المعلومات الكافية لمباحث الآداب بمديرية أمن البحيرة عن نشاطها تم إعداد كمين واقتحام منزلها وضبطها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة أم وطفليها.. انقلبت بهم السيارة على نزلة صفط

شهدت نزلة الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن انقلاب سيارة سوزوكي حمولة 7 ركاب، كانت تستقلها سيدة وطفلاها، ما تسبب فى إصابتهم بإصابات بالغة، خصوصا الطفلين، كما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور، وتكدس السيارات على نزلة الطريق وأعلاه بالطريق الدائري، بينما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الأم وطفليها إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وتبذل قوات المرور جهودها لرفع السيارة من عرض الطريق، وفك التكتلات المرورية وتسيير الحركة، لمنع تراكم السيارات لمدة أطول بسبب الحادث.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (1)

مصرع عروس وإصابة 6 من عائلتها في انقلاب سيارة بأسوان

لقيت عروس مصرعها، وأصيب 6 أشخاص آخرين من عائلة واحدة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، وقع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بأسوان، بلاغا بانقلاب سيارة ووقوع مصابين. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكى قادمة من مدينة إسنا، بمحافظة الأقصر، على الطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من قرية فارس، فى طريقها إلى محافظة أسوان. تم إخطار مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتين تابعتين لمرفق إسعاف بنى سويف لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم بوقوع حادثي سير، أحدهما على طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وفى الحادث الآخر انقلبت سيارة أجرة على طريق الصف الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكانى الحادثين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان كل حادث، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادثين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org