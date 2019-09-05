مرتضى منصور يحدد ملعب نهائي الكأس.. ليس برج العرب

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ ص

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ملعب مباراة فريقه أمام بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل. وقال مرتضى، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور، إن نهائي كأس مصر سيقام على ستاد الإسكندرية، أو الإسماعيلية بحضور جماهيري، مشددًا أنها لن تقام على استاد برج العرب. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أنه تواصل مع سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، وأكد الأخير له بأنه مشجع للزمالك، ويرحب بلعب نهائي الكأس في أي ملعب.

وكان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في الوقت الإضافي من اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأحد، على استاد الإسماعيلية في نصف نهائي البطولة. بينما تأهل بيراميدز إلى نهائي بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجت،