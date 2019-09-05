رياضة

مرتضى منصور يحدد ملعب نهائي الكأس.. ليس برج العرب

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ملعب مباراة فريقه أمام بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل. وقال مرتضى، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور، إن نهائي كأس مصر سيقام على ستاد الإسكندرية، أو الإسماعيلية بحضور جماهيري، مشددًا أنها لن تقام على استاد برج العرب. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أنه تواصل مع سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، وأكد الأخير له بأنه مشجع للزمالك، ويرحب بلعب نهائي الكأس في أي ملعب.
وكان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في الوقت الإضافي من اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأحد، على استاد الإسماعيلية في نصف نهائي البطولة. بينما تأهل بيراميدز إلى نهائي بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجت،
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احمد-ناجى (1)

تعليق صادم من أحمد ناجي على مدرب حراس الأهلي الأجنبي

علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، على قرار النادي الأهلي بإسناد مهمة مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، إلى لميشيل ايناكون، ضمن جهاز السويسري رينيه فايلر. وكان ميشيل ايناكون، قد أشاد بمستوى حراس النادي الأهلي، معلقا: «لدي حارس المنتخب الوطني، والحارس الثاني، ووجدت هنا طموحات مرتفعة، وأتمنى تحقيق الهدف ولتتويج ببطولة إفريقيا». وقال ناجي، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة «ONsport»: «كنت أفضل استمرار طارق سليمان، بدلا من التعاقد مع مدرب حراس مرمى أجنبي».
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تقرير مغربي: الرجاء فسخ تعاقده مع كوليبالي

قالت تقارير صحفية مغربية، مساء أمس الأربعاء، إن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، قام بفسخ تعاقده، مع المدافع المالي ساليف كوليبالي، لاعب النادي الأهلي المصري السابق. وأوضح موقع «le 360» المغربي، أن هناك جلسة جمعت اللاعب ساليف كوليبالي مع مسؤولي نادي الرجاء البيضاوي، مساء أمس الأربعاء، وتم الاتفاق بين الطرفين على فسخ التعاقد بالتراضي، على الرغم من قناعة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للفريق المغربي، والسابق للنادي الأهلي المصري.
ميتشو

ميتشو يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

كشف ميلوتين سريدويفيتش الملقب بـ"ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن محاولة إدارة النادى الأهلي التعاقد معه وإغراءه بمبلغ مالي أكبر من النادي القلعة البيضاء قبل إتمام تعاقده مشيرًا إلى أنه سيظل جنديا لكرة القدم فى إفريقيا. وقال ميتشو لموقع "سويتان لايف" الجنوبى إفريقي: "الأهلي حاول إغرائي بمبلغ مالي أكبر من الزمالك من أجل التعاقد معى، لكن مبادئى لم تسمح لي بمراوغة إدارة الزمالك، الإدارة تعرف مدى الاحترام والولاء الذي أظهرته لفريقي قبل إتمام التعاقد معه".
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بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بيراميدز يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك، الذي تأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، سجله مصطفى محمد.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت التي ستنطلق بعد قليل، على استاد بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
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حمدي النقاز يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

كشف الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، عن رحيله من صفوف فريق القلعة البيضاء، وأكد النقاز، في تصريحات تليفزيونية على «قناة الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يتردد عن رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بسبب خلافات مع رئيس مجلس إدارة ناديه الأبيض، موضحًا أنه لا يركز إلا في الملعب والمباريات فقط، لافتًا إلى أنه لا يلتفت لما وصفه بـ«الشائعات».
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: الخطيب يقلدني.. وفارق كبير بيني وبينه

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريق الاتحاد السكندري بذل كل جهده خلال مواجهة الفريقين حتى يفوز ويتأهل لنهائي كأس مصر، لكنه رغم الخسارة تحلى بالروح الطيبة بعد المباراة. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أنه قام بتلقين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عندما طالب بعض الجماهير التي قامت بسب النادي الأحمر بالكف عن تلك الهتافات، معلقًا: «أنا كل يوم بقدم للخطيب درس، فيه فرق بين معهد تعاون، ورئيس المحكمة والمستشار».
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