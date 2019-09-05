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في مثل هذا اليوم.. بدأت مباحثات كامب ديفيد

تحرير:محمد عودة ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
كامب ديفيد
كامب ديفيد
في مثل هذا اليوم 5 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1978: بدأت مباحثات كامب ديفيد التي استمرت حتى 17 من ذات الشهر وأسفرت عن توقيع وثيقتين بين مصر وإسرائيل. وفي عام 1979: عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن في القاهرة. وفي عام 1860: إنجلترا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا يتفقون على استقلال سوريا.
وفي عام 1981: الرئيس المصري محمد أنور السادات يصدر قرار باعتقال جميع القيادات السياسية والصحفية والدينية والطلابية بجميع انتماءاتها ومراكزها وأعمارها وعددهم 1530 شخصا، كما أمر بإغلاق كل الصحف غير الحكومية، وقد أسمت المعارضة هذه القرارات بقرارات سبتمبر السوداء.وفي عام 1976: ولد مشاري راشد العفاسي، قارئ
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والد محمد علي يكذب نجله: استلمنا فلوسنا من القوات المسلحة (فيديو)

قال علي عبدالخالق والد الفنان الهارب محمد علي، إنه يمتلك شركة تُنفذ مشروعات مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وإنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه. وكذب والد محمد علي نجله الفنان الهارب، في لقاء مع أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، مؤكدا أنهم استلموا كل أموالهم من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدؤوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.
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وفاة عبد الله نجل محمد مرسي بسكتة قلبية

توفي عبد الله نجل محمد مرسي بسكتة قلبية مفاجئة مساء الأربعاء. وجاءت وفاة نجل مرسي بعد شهرين ونصف من وفاة والده خلال محاكمته في قضايا التخابر مع "حماس"، في 17 يونيو الماضي، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى، وسمح له وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على أثرها. وكان النائب العام أصدر قرارًا بإخلاء سبيل عبد الله مرسي، بكفالة 5 آلاف جنيه، في 10 أكتوبر الماضي، بعد التحقيق معه عدة ساعات في اتهامات منسوبة إليه.
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محمد بن زايد: الإمارات والسعودية يجمعهما هدف استقرار المنطقة

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات والسعودية تجمعهما شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة، كما يجمعهما هدف استقرار المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف ولي عهد أبوظبي، في كلمة له بافتتاح حديقة شهداء حرس الرئاسة أن "حادث صافر في سد مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة، خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب، تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".
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الأرصاد: طقس الخميس معتدل شمالا حار رطب على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها عن أحوال الطقس غدا الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتوقع خبراء الأرصاد، أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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مجلس قيادة الثورة

في مثل هذا اليوم..إلغاء الألقاب المدنية الرسمية بمصر

في مثل هذا اليوم 4 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1952: مجلس قيادة الثورة في مصر يصدر قرارا يلغي فيه جميع الألقاب المدنية الرسمية. وفي عام 1798: إعدام الثائر المصري محمد كريم على يد قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت. وفي عام 1870: إمبراطور فرنسا نابليون الثالث ينهزم أمام القوات الألمانية ويقع أسير في يد الألمان. وفي عام 1888: جورج إيستمان يسجل الماركة التجارية كوداك.
ياسر عرفات

في مثل هذا اليوم.. ولد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

في مثل هذا اليوم 24 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: ولد ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وفي عام 1922: الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني على فلسطين وذلك في مؤتمر نابلس. وفي عام 1965: جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يجتمعان في جدة لحل مشكلة اليمن. وفي عام 1995: طرح ويندوز 95 في الأسواق.
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في مثل هذا اليوم.. انضمت الجزائر إلى الجامعة العربية

في مثل هذا اليوم 16 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1962: انضمت الجزائر إلى جامعة الدول العربية. وفي عام 1952: المحكمة العسكرية العليا في مصر تعقد أولى جلساتها بالقاهرة منذ قيام الثورة لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة. وفي عام 2001: توجيه الاتهام إلى بول بوريل خادم الأميرة ديانا سبينسر بسرقة بعض محتويات مسكنها الخاص.
حائط البراق

في مثل هذا اليوم.. اندلاع انتفاضة البراق في القدس

في مثل هذا اليوم 15 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: اندلاع انتفاضة البراق في القدس وذلك ردا على مطالبة اليهود بالاستيلاء على حائط البراق، وقد قمع البريطانيون الانتفاضة بقوة وصفت بالوحشية. وفي عام 1769: ولد نابليون بونابرت، إمبراطور فرنسا. وفي عام 1971: البحرين تحصل على استقلالها من السيطرة البريطانية. وفي عام 1947: إعلان استقلال الهند عن بريطانيا.
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