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70 ألف شخص في جزر الباهاما بحاجة للمساعدة

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص
إعصار دوريان
إعصار دوريان
أعلن مارك لوكوك، مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن حوالى 70 ألف شخص في جزر الباهاما بحاجة لمساعدة فورية بسبب الإعصار المدمر «دوريان» الذي اجتاح الأرخبيل، مشيرا إلى أن الاحتياجات تشمل الغذاء والمياه والخيم والأدوية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح لوكووك، خلال اتصال هاتفي مع بضعة صحفيين من ناساو، التي وصل إليها في زيارة لبضع ساعات، أن المنظّمة الأممية حولت مبلغ مليون دولار من صندوقها المخصص للحالات الطارئة لتقديم مساعدات أولية للمنكوبين.
وكانت الأنقاض قد تناثرت لمسافة كيلومترات وغمرت السيول معظم جزر الباهاما في أعقاب الإعصار «دوريان»، في أحداث وصفها رئيس وزراء مجموعة الجزر بأنها واحدة من أسوأ الكوارث بالمنطقة.وبذل عمال الطوارئ جهودا مضنية للوصول إلى الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، الأربعاء، واتضاح حجم الأضرار والأزمة الإنسانية.وقال
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-سيرجي-لافروف

لافروف: موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن

أفاد موقع «روسيا اليوم» بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن بصيغة مناسبة للولايات المتحدة في هذه المرحلة، لكن هناك إشارات سلبية فقط تصدر من الجانب الأمريكي. وبحسب الموقع الروسي، جاءت تصريحات بومبيو خلال مقابلة مع صحيفة «إزفستيا». وقال بومبيو: «العلاقات بين (روسيا والولايات المتحدة) مقوضة إلى حد كبير، هذه العملية مستمرة، لسوء الحظ، على الرغم من النوايا التي أكدها رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) وموظفوه الرئيسيون لتطبيع العلاقات مع روسيا، إلا أنه لم يحدث شيء إيجابي عمليا».
مايك بومبيو

بومبيو يرفض التوقيع على الاتفاق مع «طالبان»

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بنتيجة المفاوضات مع حركة «طالبان» في الدوحة. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، نقلت مجلة «تايم» الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بنتيجة 9 جولات من المفاوضات، لا يشمل عددا من النقاط الحيوية. وأوضحت المصادر أن الاتفاق لا يضمن وجود قوة أمريكية لمحاربة «القاعدة» على أراضي أفغانستان، ولا استمرار الحكومة الحليفة لأمريكا في كابل ولا إنهاء القتال في أفغانستان. ونقلت المجلة الأمريكية عن مسؤول أفغاني لم تذكر اسمه، قوله: «لا أحد يتحدث بشكل محدد».
روحان

إيران تحدد موعد انطلاق الخطوة الثالثة من البرنامج النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون اليوم الأربعاء، أن الخطوة الثالثة لإيران في برنامجها النووي ستنطلق بعد غدٍ الجمعة، وتشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف الرئيس الإيراني، في تصريحات مساء اليوم، ”سنتخذ جميع الخطوات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية، خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي. سنتخذ هذه الخطوة يوم الجمعة“.
بوريس-جونسون (1.) (1)

جونسون: سننسحب من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده سننسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، بحسب "سكاي نيوز عربية". فيما أقر البرلمان البريطاني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق مسبق، لكن جونسون سعى لإجراء انتخابات حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج، إذ رأى ضرورة تنظيم انتخابات مبكرة في بريطانيا بحلول 15 أكتوبر المقبل.
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العراق-والكويت (2)

الحدود بين الكويت والعراق.. تاريخ من الخلاف والنزاع

لا تزال الحدود بين الكويت والعراق مثار خلافات دائمة، إذ مرت بتاريخ طويل من الشد والجذب، فرغم أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية مزيدا من التحسن المتسارع، فإن الكثير من الملفات العالقة بقيت دون حسم، وفي مقدمتها الحدود. وعادت الخلافات إلى الضوء بعد إعلان الكويت عن بناء منصة بحرية فوق منطقة "فشت العيج" البحرية، وهو ما دفع العراق للجوء إلى الأمم المتحدة، وتقديم شكوى اتهم فيها الكويت بمحاولة تغيير الحدود البحرية، كما اتهم في رسالته الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود بين البلدين.
الأمم-المتحدة

مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
قمح-اليمن (1)

الأمم المتحدة تتهم الحوثي بارتكاب جرائم حرب

شنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على ميليشيا الحوثي الإرهابية، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. وكشف تقرير أصدره فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين، عن أن مليشيا الحوثي شنّت هجمات عشوائية واستهدفت المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم الحرب، وفقا لـ"العين". وأوضح التقرير أن الحوثيين استخدموا أسلحة لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون، حيث وُجهت عمدًا على المدنيين والأعيان المدنية، وأدت إلى قتلهم وإصابتهم.
قافلة-جنود

فيديو يوثق استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية

عرضت قناة "otv" اللبنانية، اليوم الأحد، مقطع فيديو جديدا يظهر عملية استهداف ناقلة الجنود الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. ونشرت القناة الفيديو، الذي أظهر عملية الاستهداف، وتصاعد أعمدة دخانية من موقع الحادث. كان حزب الله اللبناني، أعلن اليوم، تدمير ناقلة جنود إسرائيلية خلال القصف، ومقتل من كانوا فيها، فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية، كما ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقاءه برئيس هندوراس على خلفية التصعيد.
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