70 ألف شخص في جزر الباهاما بحاجة للمساعدة

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص

إعصار دوريان

أعلن مارك لوكوك، مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن حوالى 70 ألف شخص في جزر الباهاما بحاجة لمساعدة فورية بسبب الإعصار المدمر «دوريان» الذي اجتاح الأرخبيل، مشيرا إلى أن الاحتياجات تشمل الغذاء والمياه والخيم والأدوية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح لوكووك، خلال اتصال هاتفي مع بضعة صحفيين من ناساو، التي وصل إليها في زيارة لبضع ساعات، أن المنظّمة الأممية حولت مبلغ مليون دولار من صندوقها المخصص للحالات الطارئة لتقديم مساعدات أولية للمنكوبين.

وكانت الأنقاض قد تناثرت لمسافة كيلومترات وغمرت السيول معظم جزر الباهاما في أعقاب الإعصار «دوريان»، في أحداث وصفها رئيس وزراء مجموعة الجزر بأنها واحدة من أسوأ الكوارث بالمنطقة.وبذل عمال الطوارئ جهودا مضنية للوصول إلى الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، الأربعاء، واتضاح حجم الأضرار والأزمة الإنسانية.وقال