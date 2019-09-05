جريمة

«بيت المقدس وقسم ملوي» أبرز محاكمات الخميس

«الجنايات» تحاكم رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى الأسبق و11 آخرين متهمين بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا مقابل سيارة و200 ألف جنيه
تحرير:سماح عوض الله ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصد منها، الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، وتطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المعروفة بمادة الرأفة بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.
كانت المحكمة الدستورية قضت فى الدعويين رقمى 196 لسنة 35 و78 لسنة 36 قضائية دستورية، ببطلان نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات
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الانتحار-شنقا

انتحار شاب بكفر الشيخ لمرورة بأزمة نفسية

أنهى شاب في العقد الثاني من العمر، حياته شنقا بحبل داخل غرفته في منزله بإحدى قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لمرورة بأزمة نفسية حادة. والبداية بتلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بشأن بلاغ ورد مأمور قسم شرطة الحامول يفيد بوصول شاب في أول العقد الثاني من العمر، ويقيم بإحدى قرى المركز، اليوم الخميس، إلى مستشفى الحامول المركزي، جثة هامدة نتيجة شنق نفسه.
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كثافات بطريق «الصف- الجيزة» بسبب انقلاب سيارة

شهد طريق "الصف- الجيزة" صباح اليوم الخميس، انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق؛ ما تسبب فى إصابة قائدها واثنين من مرافقيه، وعلى الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بينما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور على الطريق، وتدخلت أوناش المرور لسحب السيارة من عرض الطريق، وتم فتحه جزئيا، وتسيير الحركة، وتولى رجال الإدارة العامة للمرور استخدام أوناش لسحب السيارة من مكان الحادث، مع نشر خدمات دعم مرورية.
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق العلمين

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، مساء أمس الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة، على طريق العلمين - وادى النطرون. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة بالكيلو 65 على طريق العلمين - وادى النطرون، فى الاتجاه القادم إلى القاهرة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى بادرت بنقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزى لتلقى العلاج اللازم. وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد محمد محمد عبد الباسط، 40 سنة، باشتباه خلع فى الكتف الأيسر، ونشوى عيد زكريا سلامة، 35 سنة، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.
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تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» وآخرين بتهمة الرشوة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء تجديد حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقضية رشوة مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية، بعدما كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
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محاكمة-هشام-عبد-الباسط

«رشوة الدقي ونظام التابلت» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة حي الدقي»، ويترأس الجلسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى، ويحاكم فى القضية كل من "نادر. س" (محبوس)، رئيس حى الدقى سابقا، و"مارى. ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت. ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت. ج"، و"هانى. ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.
مجلس-الدولة

حكم: موظفو البنك الأهلي ليسوا خاضعين للأقصى للأجور

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير 2016 بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وافق فيه على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري، ونص الحكم الصادر اليوم على عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
أحمد-وزينب

دعوى مطالبة بحجب قناة «أحمد وزينب»: محتواها فاضح

تقدم أيمن محفوظ، المحامي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بحجب قناة اليوتيوب "أحمد حسن وزوجته زينب"، جراء ما أثارته القناة من ردود أفعال غاضبة من المصريين، على أثر إذاعة مقاطع على القناة تسيء إلى مصر وتضر بالبلاد، ووصل الأمر إلى بث مقاطع فاضحة، واختصمت الدعوى وزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وطالبته بحجب القناة، باعتبار ما تنشره يحوي مقاطع ومشاهد فاضحة، مع تأكيد أنه على الرغم من كفالة حرية الرأي والتعبير في الدستور، فإن تلك الحريات ليست مطلقة ومقيدة بالحفاظ على المجتمع وقيمه وثوابته وتقاليده والآداب العامة.
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