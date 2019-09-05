كثافات بطريق «الصف- الجيزة» بسبب انقلاب سيارة

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ ص

انقلاب سيارة

شهد طريق "الصف- الجيزة" صباح اليوم الخميس، انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق؛ ما تسبب فى إصابة قائدها واثنين من مرافقيه، وعلى الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بينما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور على الطريق، وتدخلت أوناش المرور لسحب السيارة من عرض الطريق، وتم فتحه جزئيا، وتسيير الحركة، وتولى رجال الإدارة العامة للمرور استخدام أوناش لسحب السيارة من مكان الحادث، مع نشر خدمات دعم مرورية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور جهودها لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وذلك منعا لوقوع حوادث السير الكارثية بسبب السرعات الزائدة، وتمكنت الحملة باستخدام أجهزة الرادار من ضبط 1650 مخالفة سرعة، خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات

وتواصل الإدارة العامة للمرور جهودها لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وذلك منعا لوقوع حوادث السير الكارثية بسبب السرعات الزائدة، وتمكنت الحملة باستخدام أجهزة الرادار من ضبط 1650 مخالفة سرعة، خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة.



كما تابعت الإدارة العامة للمرور حملات استهداف ورفع السيارات المتروكة، وذلك للتحقق من السيارات المسروقة، ومنع استخدام تلك المركبات المهملة فى أعمال إرهابية، بجانب توسعة حيز الطرق جراء المساحات التى تحتلها تلك المركبات المهملة، ويتم تسليم المركبات التى يتوجه أصحابها لاستلامها بعد الإجراءات القانونية، بينما يتم احتجاز باقى المركبات تحت تصرف النيابة.







