جريمة

كثافات بطريق «الصف- الجيزة» بسبب انقلاب سيارة

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
شهد طريق "الصف- الجيزة" صباح اليوم الخميس، انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق؛ ما تسبب فى إصابة قائدها واثنين من مرافقيه، وعلى الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بينما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور على الطريق، وتدخلت أوناش المرور لسحب السيارة من عرض الطريق، وتم فتحه جزئيا، وتسيير الحركة، وتولى رجال الإدارة العامة للمرور استخدام أوناش لسحب السيارة من مكان الحادث، مع نشر خدمات دعم مرورية.
وتواصل الإدارة العامة للمرور جهودها لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وذلك منعا لوقوع حوادث السير الكارثية بسبب السرعات الزائدة، وتمكنت الحملة باستخدام أجهزة الرادار من ضبط 1650 مخالفة سرعة، خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات
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انتحار شاب بكفر الشيخ لمرورة بأزمة نفسية

أنهى شاب في العقد الثاني من العمر، حياته شنقا بحبل داخل غرفته في منزله بإحدى قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لمرورة بأزمة نفسية حادة. والبداية بتلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بشأن بلاغ ورد مأمور قسم شرطة الحامول يفيد بوصول شاب في أول العقد الثاني من العمر، ويقيم بإحدى قرى المركز، اليوم الخميس، إلى مستشفى الحامول المركزي، جثة هامدة نتيجة شنق نفسه.
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«بيت المقدس وقسم ملوي» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصد منها، الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، وتطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المعروفة بمادة الرأفة بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق العلمين

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، مساء أمس الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة، على طريق العلمين - وادى النطرون. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة بالكيلو 65 على طريق العلمين - وادى النطرون، فى الاتجاه القادم إلى القاهرة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى بادرت بنقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزى لتلقى العلاج اللازم. وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد محمد محمد عبد الباسط، 40 سنة، باشتباه خلع فى الكتف الأيسر، ونشوى عيد زكريا سلامة، 35 سنة، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.
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تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» وآخرين بتهمة الرشوة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء تجديد حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقضية رشوة مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية، بعدما كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
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إصابة أم وطفليها.. انقلبت بهم السيارة على نزلة صفط

شهدت نزلة الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن انقلاب سيارة سوزوكي حمولة 7 ركاب، كانت تستقلها سيدة وطفلاها، ما تسبب فى إصابتهم بإصابات بالغة، خصوصا الطفلين، كما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور، وتكدس السيارات على نزلة الطريق وأعلاه بالطريق الدائري، بينما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الأم وطفليها إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وتبذل قوات المرور جهودها لرفع السيارة من عرض الطريق، وفك التكتلات المرورية وتسيير الحركة، لمنع تراكم السيارات لمدة أطول بسبب الحادث.
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتين تابعتين لمرفق إسعاف بنى سويف لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
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انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم بوقوع حادثي سير، أحدهما على طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وفى الحادث الآخر انقلبت سيارة أجرة على طريق الصف الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكانى الحادثين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان كل حادث، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادثين.
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تصادم يعطل صحراوي الفيوم وحادث مأسوى ببحيرة قارون

شهد طريق الفيوم الصحراوي، تصادم سيارتين ملاكي، أعلى الطريق فى نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابية قائدي السيارتين، وتعطل حركة المرور، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتدخل رجال المرور لرفع السيارتين من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المركبتين، لحين تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر خدمات التدخل السريع خاصة على الطرق الواصلة بين المحافظات والطريق الدائري.
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