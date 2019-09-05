3 مواجهات في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص

كأس العالم

تستأنف، اليوم الخميس، مباريات الذهاب في الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والذي سيقام في قطر، وتقام مباريات الدور الأول في الفترة ما بين يومي 4 و10 من شهر سبتمبر الجاري، ويوجد في تلك المرحلة 28 منتخبًا، وهي المنتخبات المصنفة ما بين 27 و54 في القارة الإفريقية، وتعتمد مباريات الدور الأول على نظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل للدور الثاني 14 منتخبًا، وتم وضع تصنيف تلك المنتخبات بناءً على تصنيف شهر يوليو الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتخوض كرة القدم السودانية، اختبارًا مصيريًا، وذلك بمواجهة منتخب صقور الجديان لمضيفه التشادي، بالعاصمة التشادية أنجمينا. ولم يتجمع المنتخب السوداني عدة أشهر، بسبب فراغ المسابقات القارية والدولية، كما لم يتم تجميع اللاعبين لمباراة تشاد إلا في يوم السفر لتشاد، حيث خاض اللاعبون 4 تدريبات، وبات المنتخب جاهزا