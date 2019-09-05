رياضة

3 مواجهات في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص
كأس العالم
كأس العالم
تستأنف، اليوم الخميس، مباريات الذهاب في الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والذي سيقام في قطر، وتقام مباريات الدور الأول في الفترة ما بين يومي 4 و10 من شهر سبتمبر الجاري، ويوجد في تلك المرحلة 28 منتخبًا، وهي المنتخبات المصنفة ما بين 27 و54 في القارة الإفريقية، وتعتمد مباريات الدور الأول على نظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل للدور الثاني 14 منتخبًا، وتم وضع تصنيف تلك المنتخبات بناءً على تصنيف شهر يوليو الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتخوض كرة القدم السودانية، اختبارًا مصيريًا، وذلك بمواجهة منتخب صقور الجديان لمضيفه التشادي، بالعاصمة التشادية أنجمينا. ولم يتجمع المنتخب السوداني عدة أشهر، بسبب فراغ المسابقات القارية والدولية، كما لم يتم تجميع اللاعبين لمباراة تشاد إلا في يوم السفر لتشاد، حيث خاض اللاعبون 4 تدريبات، وبات المنتخب جاهزا
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مواجهة صعبة لإسبانيا وسهلة لإيطاليا في تصفيات اليورو

في ظل غياب ألفارو موراتا للإصابة، وياجو أسباس للرؤية الفنية، يبحث المنتخب الإسباني عن المهاجم الذي يستطيع سد هذا الفراغ في هجوم الفريق عندما يحل ضيفا على نظيره الروماني، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، بينما يحتل المنتخب الروماني المركز الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام السويد، وخلال المباريات الأربع السابقة في التصفيات، سجل المنتخب الإسباني 11 هدفا واهتزت شباك الفريق مرتين فقط.
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ناشئات الطائرة يفتتحن بطولة العالم بمواجهة بورتريكو

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت (18 عامًا)، والتي تقام خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري، والتي تنظمها مصر لأول مرة في تاريخها، ويواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات بقيادة البرازيلي ماركو أنطونيو المدير الفني، مع نظيره منتخب بورتريكو، في إطار لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات الدور الأول، ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساءً على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.
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اليوم بداية تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

ينتظر منتخب الكويت مواجهة أولى حاسمة في انطلاقة مشوار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، عندما يستضيف نيبال، اليوم الخميس، في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما تايوان والأردن وأستراليا. ويطمح الأزرق في انطلاقة قوية تعزز من حظوظه في مشوار التصفيات الآسيوية بحثًا عن تحقيق حلم بلوغ المونديال، وتواجه منتخبا الكويت ونيبال في 6 مباريات من قبل، حقق الأزرق الفوز في 5 منها، بينما انتهى لقاء واحد بالتعادل، وخلال المباريات الست، سجل منتخب الكويت 22 هدفا، مقابل هدف وحيد لنيبال.
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47 مكانًا شهدت إطلاق شعار كأس العالم 2022

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واحتوى الشعار على شال من الصوف ورقم 8 وهو يعكس تصميم الشعار البعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم. وعُرض الشعار على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم في 47 مكانًا، حيث اختير من الأمريكتين: الولايات المتحدة الأميركية (تايمز سكوير، وبرودواي، وبين شارعي 44 و45، ونيويورك).
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لماذا أطلقت قطر شعار كأس العالم 2022 يوم 3 سبتمبر؟

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واحتوى الشعار على شال من الصوف ورقم 8، ويعكس تصميم الشعار البعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم. وتمت إزاحة الستار عن الشعار من خلال فيديو مسجل يعرض المعالم البارزة في العاصمة القطرية، الدوحة، وبعض البلدان العربية الأخرى، علمًا بأن قطر تستضيف كأس العالم خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022.
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«ثقافة عربية وشال صوف» تعرف على شعار كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، عن الشعار الخاص لكأس العالم 2022 والذى من المقرر إقامته فى دولة قطر، وجاء الشعار بمدلولات عديدة منها الملاعب التي تستضيف البطولة الدولية، وعناصر من الثقافة العربية والشكل الكروى للأرض ولعبة كرة القدم نفسها. وأوضح الفيفا، فى بيان له على الحساب الرسمى لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الشعار يضم منحنيات الكثبان الصحراوية، بالإضافة إلى شال الصوف إشارة لفصل الشتاء الذى ستقام فيه البطولة لأول مرة.
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4 رسائل للجنة الجبلاية لتجنب خطايا مجلس أبو ريدة

وجه ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، رسائل للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، لتجنب أخطاء مجلس إدارة الجبلاية السابق خلال موسم 2018-2019. مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، وجمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي.
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