13 مصابا في انفجار بكابول.. وطالبان تتبنى الهجوم

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص

انفجار في أفغانستان - صورة أرشيفية

هز انفجار، صباح اليوم الخميس، منطقة الشرطة التاسعة في العاصمة الأفغانية كابول. وأشارت التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع في منطقة شاش دارك في العاصمة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، في نبأ عاجل لها، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر المحتملة جراء هذا الانفجار. فيما أعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة قرب حي السفارات في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، بأن الهجوم ناتج عن انفجار سيارة صالون مفخخة، والشرطة فرضت طوقا على المنطقة، مضيفا: "يمكننا تأكيد وقوع انفجار في الدائرة الأمنية التاسعة بمنطقة "شاش درك" عند الساعة العاشرة و10 دقائق (بتوقيت أفغانستان) والمزيد من المعلومات سننشرها تباعا"، وذلك حسبما