صحف الإمارات: إيران ترفض عرض أوروبا.. وهزيمة لجونسون

الصحف تناولت تأكيد المجلس السيادي السوداني أن حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير سيظل بعيدا عن المشاركة في العملية السياسية .

تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

استعرضت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس ، تطورات الأوضاع في بريطانيا، وطالعتنا على توالي العقوبات الأمريكية على إيران، كما تناولت الوضع في إدلب والسودان. كشفت صحيفة "البيان" عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يديرها الحرس الثوري الإيراني وزودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية، كما استبعدت الإدارة الأمريكية أي إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتسهيل منح خط ائتماني لطهران بوساطة فرنسية.

وأفادت صحيفة "الخليج" بأن الولايات المتحدة أعلنت أمس الأربعاء، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تهريب نفط إيرانية، تشمل 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء، كما عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 15 مليون دولار لأي شخص يقدم معلومات تفيد باستهداف العمليات المالية للحرس الثوري

وأفادت صحيفة "الخليج" بأن الولايات المتحدة أعلنت أمس الأربعاء، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تهريب نفط إيرانية، تشمل 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء، كما عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 15 مليون دولار لأي شخص يقدم معلومات تفيد باستهداف العمليات المالية للحرس الثوري الإيراني وذراعه الخارجية فيلق القدس.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة جمد أي أصول للكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة، وحظر على أي مواطن أمريكي أو شركة أمريكية التعامل معها بشكل عام.



وتحت عنوان "إيران ترفض العرض الأوروبي وتتجه نحو خفض جديد لالتزاماتها النووية" ، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أمس، إن إيران ستعلن اليوم أو غداً عن تخفيض جديد في التزاماتها تجاه المجتمع الدولي في المجال النووي، رغم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وذلك بعد أن أبدت طهران موافقة مبدئية على عرض الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي، ثم عادت بسرعة لتغيير وجهة نظرها وتعلن رفضها المقترح.



تناولت "الخليج" الوضع في بريطانيا تحت عنوان "جونسون يطالب بانتخابات مبكرة والبرلمان يرفض" ، حيث تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الأربعاء، إلى هزيمة مذلة للمرة الثانية في معركة بريكست، بعدما خذله البرلمان مجددا وصوت على قانون يمنعه من الخروج الفوضوي من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما انتزع النواب منه السيطرة على أعمال البرلمان، إثر انشقاق 21 نائباً محافظاً عن جونسون الذي طالب بدوره بإجراء انتخابات مبكرة، منتصف الشهر المقبل، حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج.



وذكرت "البيان" أنه بعد انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون، بعد ستة أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، صوّت النواب بوقع 327 صوتاً مقابل 299 لمشروع قانون يُجبر الحكومة على طلب تأخير موعد "بريكست" ثلاثة أشهر بدلاً من الخروج دون اتفاق في 31 من أكتوبرالأول المقبل.



وتحت عنوان "التحقيقات الأمريكية تحاصر مساعي قطر المشبوهة"، أوضحت "الإمارات اليوم" أن التحقيقات الأمريكية، حاصرت مجدداً، مساعي قطر المشبوهة، في التأثير في القوة الناعمة بالولايات المتحدة، حيث استهدفت هذه المرة التمويل القطري المشكوك فيه للجامعات الأمريكية.

وحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن التحقيقات انطلقت من وزارة التعليم الأمريكية، التي شرعت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجامعات التي فشلت في الكشف عن التبرعات، والعقود المقدمة من كيانات وحكومات أجنبية، لضمان عدم ارتباطها بالإرهاب.



وبالانتقال إلى السودان وتحت عنوان "البرهان: الأجهزة الأمنية ترصد تحركات حزب البشير" ، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، توافق مع قوى "الحرية والتغيير" مساء أمس، على أغلبية الوزراء في الحكومة، وسط ترقب إعلانها اليوم الخميس.



ووسط المشاورات الحكومية، أكد رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير سيظل بعيداً عن المشاركة في العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية، مشيراً - في حوار مع قناة "الحرة" الأمريكية إلى أن الشعب السوداني رفض الحزب.

البرهان أوضح أنه لا إقصاء لأحد خلال الفترة المقبلة إلا من يعمل ضد السودان، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية ترصد تحركات حزب المؤتمر الوطني. وقال رئيس المجلس السيادي إن السلطات السودانية ستحاكم كل من أجرم في حق السودان.





وحول الأوضاع في سوريا وتحت عنوان "إحباط هجوم حكومي في إدلب.. وروسيا تؤمن حماية للقوات التركية"، ذكرت "الخليج" أن القوات الروسية في سوريا أمنت طريقاً للقوات التركية؛ للوصول إلى قاعدة لهم في محافظة حماة وسط سوريا، أمس الأربعاء، فيما أعلنت مصادر معارضة أن الفصائل المسلحة تصدت لهجوم شنته القوات الحكومية السورية والروسية على محور بلدة إعجاز في ريف إدلب، في وقت قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه: إن مكتبها أحصى أكثر من 1000 قتيل مدني في سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية.





وتحت عنوان "الجبير وعبدالله بن زايد في باكستان لتهدئة كشمير" ، تناولت "الخليج" عقد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، في إسلام أباد، محادثات ثلاثية مع شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وأتت هذه الزيارة تعزيزاً لأواصر الصداقة التي تربط بين السعودية وباكستان، والإمارات وباكستان، وتجسّيداً لعمق العلاقة التاريخية، كما أنها تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات و السعودية؛ لتعزيزها إلى آفاق أوسع.



والتقى الوزيران بمقر رئاسة الوزراء الباكستانية مع عمران خان، رئيس وزراء باكستان، ونقلا تحيات قيادتي البلدين إلى رئيس وزراء باكستان، وجرت خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما عقد الوزيران اجتماعاً مع رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال قمر جافيد باجوا، وتم بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.