رياضة

اليوم بداية تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص
قطر
قطر
ينتظر منتخب الكويت مواجهة أولى حاسمة في انطلاقة مشوار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، عندما يستضيف نيبال، اليوم الخميس، في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما تايوان والأردن وأستراليا. ويطمح الأزرق في انطلاقة قوية تعزز من حظوظه في مشوار التصفيات الآسيوية بحثًا عن تحقيق حلم بلوغ المونديال، وتواجه منتخبا الكويت ونيبال في 6 مباريات من قبل، حقق الأزرق الفوز في 5 منها، بينما انتهى لقاء واحد بالتعادل، وخلال المباريات الست، سجل منتخب الكويت 22 هدفا، مقابل هدف وحيد لنيبال.
كما يلتقي منتخب لبنان مع كوريا الشمالية، على الاستاد الوطني في بيونج يانج، ويتسلح منتخب الأرز بسجل خال من الهزائم أمام كوريا الشمالية. ويأمل منتخب لبنان في الاستمرار في تحقيق هذا التفوق، إذ التقى المنتخبان من قبل في 6 مناسبات سابقة، وفاز لبنان بـ4 مواجهات وتعادلا في مناسبتين، بينما لم تتذوق كوريا الشمالية
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إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

مواجهة صعبة لإسبانيا وسهلة لإيطاليا في تصفيات اليورو

في ظل غياب ألفارو موراتا للإصابة، وياجو أسباس للرؤية الفنية، يبحث المنتخب الإسباني عن المهاجم الذي يستطيع سد هذا الفراغ في هجوم الفريق عندما يحل ضيفا على نظيره الروماني، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، بينما يحتل المنتخب الروماني المركز الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام السويد، وخلال المباريات الأربع السابقة في التصفيات، سجل المنتخب الإسباني 11 هدفا واهتزت شباك الفريق مرتين فقط.
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ناشئات الطائرة يفتتحن بطولة العالم بمواجهة بورتريكو

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت (18 عامًا)، والتي تقام خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري، والتي تنظمها مصر لأول مرة في تاريخها، ويواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات بقيادة البرازيلي ماركو أنطونيو المدير الفني، مع نظيره منتخب بورتريكو، في إطار لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات الدور الأول، ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساءً على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.
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3 مواجهات في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

تستأنف، اليوم الخميس، مباريات الذهاب في الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والذي سيقام في قطر، وتقام مباريات الدور الأول في الفترة ما بين يومي 4 و10 من شهر سبتمبر الجاري، ويوجد في تلك المرحلة 28 منتخبًا، وهي المنتخبات المصنفة ما بين 27 و54 في القارة الإفريقية، وتعتمد مباريات الدور الأول على نظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل للدور الثاني 14 منتخبًا، وتم وضع تصنيف تلك المنتخبات بناءً على تصنيف شهر يوليو الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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رئيس الاتحاد الآسيوي يعلق على شعار كأس العالم 2022

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واحتوى الشعار على شال من الصوف ورقم 8، ويعكس تصميم الشعار البُعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم. وتمت إزاحة الستار عن الشعار من خلال فيديو مسجل يعرض المعالم البارزة في العاصمة القطرية، الدوحة، وبعض البلدان العربية الأخرى، علمًا بأن قطر تستضيف كأس العالم خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022.
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ميدو: «يد مصر» ظاهرة تستحق أن تدرس في مناهج المدارس

هنأ أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، عقب تتويجهم ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32- 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الأحد. ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتُوج المنتخب الوطني بطلا في بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، عام 1993، في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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الموعد والقناة الناقلة لنهائي مونديال اليد للشباب

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره المنتخب الألماني، مساء اليوم الأحد، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما، المقامة حاليا بمقدونيا، وتأهل المنتخب الوطني بعدما تصدر المجموعة الثانية بعد الفوز الذي حققه على كل من المجر وكندا وتايوان والسويد مقابل خسارة وحيدة كانت أمام فرنسا، وفي دور الـ16 فاز على نظيره السلوفيني (30-23)، ثم أيسلندا (35-31)، وأخيرًا البرتغال، أما المنتخب الألماني فقد صعد لنهائي الكأس بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31-23) أمس.
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شباب اليد في مهمة خطف الذهبية الثالثة للفراعنة

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره المنتخب الألماني، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا، المقامة حاليا بمقدونيا، وتأهل المنتخب الوطني بعدما تصدر المجموعة الثانية بعد الفوز الذي حققه على كل من المجر وكندا وتايوان والسويد مقابل خسارة وحيدة كانت أمام فرنسا، وفي دور الـ16 فاز على نظيره السلوفيني (30-23)، ثم أيسلندا (35-31)، وأخيرًا البرتغال، أما المنتخب الألماني فقد صعد لنهائي الكأس بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31-23) أمس.
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