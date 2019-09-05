اليوم بداية تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

قطر

ينتظر منتخب الكويت مواجهة أولى حاسمة في انطلاقة مشوار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، عندما يستضيف نيبال، اليوم الخميس، في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما تايوان والأردن وأستراليا. ويطمح الأزرق في انطلاقة قوية تعزز من حظوظه في مشوار التصفيات الآسيوية بحثًا عن تحقيق حلم بلوغ المونديال، وتواجه منتخبا الكويت ونيبال في 6 مباريات من قبل، حقق الأزرق الفوز في 5 منها، بينما انتهى لقاء واحد بالتعادل، وخلال المباريات الست، سجل منتخب الكويت 22 هدفا، مقابل هدف وحيد لنيبال.

كما يلتقي منتخب لبنان مع كوريا الشمالية، على الاستاد الوطني في بيونج يانج، ويتسلح منتخب الأرز بسجل خال من الهزائم أمام كوريا الشمالية. ويأمل منتخب لبنان في الاستمرار في تحقيق هذا التفوق، إذ التقى المنتخبان من قبل في 6 مناسبات سابقة، وفاز لبنان بـ4 مواجهات وتعادلا في مناسبتين، بينما لم تتذوق كوريا الشمالية