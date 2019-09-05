ناشئات الطائرة يفتتحن بطولة العالم بمواجهة بورتريكو

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

منتخب مصر لناشئات كرة الطائرة

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت (18 عامًا)، والتي تقام خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري، والتي تنظمها مصر لأول مرة في تاريخها، ويواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات بقيادة البرازيلي ماركو أنطونيو المدير الفني، مع نظيره منتخب بورتريكو، في إطار لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات الدور الأول، ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساءً على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وضمت قائمة المنتخب 12 لاعبة هن: مي غزال وسابين حسن وسلمى يوسف وسلمى عبد الهادي وندى وليد وساندي خالد وفريدة الحناوي وآية النادي ومريم ثابت ولوجين ياسر ونور إيهاب وسما عماد. وتشهد البطولة مشاركة 20 منتخبًا، تضم المجموعة الأولى: (مصر الدولة المنظمة والبرازيل والصين والكاميرون وبورتوريكو)، فيما تضم المجموعة

وضمت قائمة المنتخب 12 لاعبة هن: مي غزال وسابين حسن وسلمى يوسف وسلمى عبد الهادي وندى وليد وساندي خالد وفريدة الحناوي وآية النادي ومريم ثابت ولوجين ياسر ونور إيهاب وسما عماد.



وتشهد البطولة مشاركة 20 منتخبًا، تضم المجموعة الأولى: (مصر الدولة المنظمة والبرازيل والصين والكاميرون وبورتوريكو)، فيما تضم المجموعة الثانية: (إيطاليا وأمريكا وكوريا وكندا والمكسيك)، أما في المجموعة الثالثة: (روسيا والأرجنتين وبيلا روسيا وتايلاند ورومانيا)، بينما يتواجد في المجموعة الرابعة: (تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديموقراطية).



و تقام منافسات مجموعة مصر في صالة هيئة قناة السويس التي تستضيف منافسات المجموعة الثانية أيضًا، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.



