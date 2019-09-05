رياضة

ناشئات الطائرة يفتتحن بطولة العالم بمواجهة بورتريكو

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
منتخب مصر لناشئات كرة الطائرة
منتخب مصر لناشئات كرة الطائرة
تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت (18 عامًا)، والتي تقام خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري، والتي تنظمها مصر لأول مرة في تاريخها، ويواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات بقيادة البرازيلي ماركو أنطونيو المدير الفني، مع نظيره منتخب بورتريكو، في إطار لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات الدور الأول، ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساءً على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.
وضمت قائمة المنتخب 12 لاعبة هن: مي غزال وسابين حسن وسلمى يوسف وسلمى عبد الهادي وندى وليد وساندي خالد وفريدة الحناوي وآية النادي ومريم ثابت ولوجين ياسر ونور إيهاب وسما عماد. وتشهد البطولة مشاركة 20 منتخبًا، تضم المجموعة الأولى: (مصر الدولة المنظمة والبرازيل والصين والكاميرون وبورتوريكو)، فيما تضم المجموعة
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إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

مواجهة صعبة لإسبانيا وسهلة لإيطاليا في تصفيات اليورو

في ظل غياب ألفارو موراتا للإصابة، وياجو أسباس للرؤية الفنية، يبحث المنتخب الإسباني عن المهاجم الذي يستطيع سد هذا الفراغ في هجوم الفريق عندما يحل ضيفا على نظيره الروماني، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، بينما يحتل المنتخب الروماني المركز الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام السويد، وخلال المباريات الأربع السابقة في التصفيات، سجل المنتخب الإسباني 11 هدفا واهتزت شباك الفريق مرتين فقط.
قطر‎ (2)

اليوم بداية تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

ينتظر منتخب الكويت مواجهة أولى حاسمة في انطلاقة مشوار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، عندما يستضيف نيبال، اليوم الخميس، في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما تايوان والأردن وأستراليا. ويطمح الأزرق في انطلاقة قوية تعزز من حظوظه في مشوار التصفيات الآسيوية بحثًا عن تحقيق حلم بلوغ المونديال، وتواجه منتخبا الكويت ونيبال في 6 مباريات من قبل، حقق الأزرق الفوز في 5 منها، بينما انتهى لقاء واحد بالتعادل، وخلال المباريات الست، سجل منتخب الكويت 22 هدفا، مقابل هدف وحيد لنيبال.
كأس-العالم (2)

3 مواجهات في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

تستأنف، اليوم الخميس، مباريات الذهاب في الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والذي سيقام في قطر، وتقام مباريات الدور الأول في الفترة ما بين يومي 4 و10 من شهر سبتمبر الجاري، ويوجد في تلك المرحلة 28 منتخبًا، وهي المنتخبات المصنفة ما بين 27 و54 في القارة الإفريقية، وتعتمد مباريات الدور الأول على نظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل للدور الثاني 14 منتخبًا، وتم وضع تصنيف تلك المنتخبات بناءً على تصنيف شهر يوليو الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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محمد-ابراهيم-كيشو‎ (3)

كيشو وسمر في كازاخستان للمشاركة فى بطولة العالم

غادر المصارع محمد إبراهيم «كيشو»، والمصارعة سمر حمزة، القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة، والتى تستضيفها كازاخستان خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجارى، ويسبق البطولة معسكر تدريبى، علمًا بأن بطولة العالم من البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى السادس. سمر حمزة أعربت في تصريحات سابقة عن سعادتها بفوزها ببرونزية المصارعة، في دورة الألعاب الإفريقية التى استضافتها المغرب، على صالة الجديدة بمدينة الجديدة، وقالت: "برونزية الألعاب الإفريقية أعتز بها، وأشعر بأنى أسير بخطوات ثابتة نحو أولمبياد طوكيو 2020".
منتخب مصر للكرة الطائرة

طائرة مصر تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين

تأهل منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، بعدما فاز الفراعنة على نظيره منتخب بيلاروسيا في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين، وأثبت الفراعنة تفوقهم من بداية المباراة التي انتهت بثلاثة أشواط نظيفة، وحسموا الشوط الأول بنتيجة (25-21)، قبل أن يتفوق أبناء الفراعنة بحسم الشوط الثاني بنتيجة (25-18)، وحسم الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة (25-18) ليتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي مونديال الطائرة.
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-طائرة

الفراعنة في ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة

حقق المنتخب المصري لناشئي كرة الطائرة، فوزه الثاني، في بطولة العالم تحت 19 عامًا، على حساب منتخب الأرجنتين، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليحقق انتصاره الثاني بعد الفوز على ألمانيا بطل أوروبا في الجولة الافتتاحية، في البطولة المقامة بتونس في الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبًا مقسمين على أربع مجموعات، وانفرد منتخب الفراعنة بصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب مرور جولتين، حيث يقع منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات ألمانيا والمكسيك والأرجنتين واليابان.
وزير الشباب والرياضة في افتتاح بطولة العالم للطائرة

وزير الرياضة يشهد افتتاح كأس العالم للطائرة في تونس

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسنية بن شيخة، وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية، مساء الأربعاء، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة ناشئين تحت 19 سنة، والذي أقيم في الصالة المغطاة برادس. حضر الحفل عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب والأفارقة، كما حضر رئيس الاتحاد التونسي لكرة الطائرة، فراس الفالح. وتقام البطولة خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا. ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم كلا من: اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.
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