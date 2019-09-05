جريمة

انتحار شاب بكفر الشيخ لمرورة بأزمة نفسية

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
انتحار - صورة تعبيرية
انتحار - صورة تعبيرية
أنهى شاب في العقد الثاني من العمر، حياته شنقا بحبل داخل غرفته في منزله بإحدى قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لمرورة بأزمة نفسية حادة. والبداية بتلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بشأن بلاغ ورد مأمور قسم شرطة الحامول يفيد بوصول شاب في أول العقد الثاني من العمر، ويقيم بإحدى قرى المركز، اليوم الخميس، إلى مستشفى الحامول المركزي، جثة هامدة نتيجة شنق نفسه.
وانتقل الرائد عمرو عوض رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، ومعاونيه إلى مستشفى الحامول المركزي، وإلى المنزل محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يدعي محمد الشحات، 20 عاما، وبسؤال أسرته أفادوا بأنه يعانى من أزمة نفسية، وفي أثناء دخولهم غرفته فوجئوا به يتدلى من السقف، فأنزلوه ونقلوه إلى المستشفى في محاولة لانقاذه.تحرر
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كثافات بطريق «الصف- الجيزة» بسبب انقلاب سيارة

شهد طريق "الصف- الجيزة" صباح اليوم الخميس، انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق؛ ما تسبب فى إصابة قائدها واثنين من مرافقيه، وعلى الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بينما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور على الطريق، وتدخلت أوناش المرور لسحب السيارة من عرض الطريق، وتم فتحه جزئيا، وتسيير الحركة، وتولى رجال الإدارة العامة للمرور استخدام أوناش لسحب السيارة من مكان الحادث، مع نشر خدمات دعم مرورية.
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«بيت المقدس وقسم ملوي» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصد منها، الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، وتطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المعروفة بمادة الرأفة بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.
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إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق العلمين

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، مساء أمس الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة، على طريق العلمين - وادى النطرون. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة بالكيلو 65 على طريق العلمين - وادى النطرون، فى الاتجاه القادم إلى القاهرة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى بادرت بنقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزى لتلقى العلاج اللازم. وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد محمد محمد عبد الباسط، 40 سنة، باشتباه خلع فى الكتف الأيسر، ونشوى عيد زكريا سلامة، 35 سنة، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.
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تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» وآخرين بتهمة الرشوة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء تجديد حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقضية رشوة مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية، بعدما كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
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جثة

الزوجة والعشيق السر.. كشف لغز العثور على مواطن مقتولا بكفر الشيخ

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مدير الأمن، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، من كشف لغز مصرع شخص بعزبة خميس حرقاً بالنيران. تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًاً من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًاً من مأمور مركز بيلا بنشوب حريق في منزل بعزبة خميس التابعة لمركز بيلا، أسفر عن مصرع "ص.إ.ع" 45 سنة، وعللت زوجته بنشوب حريق بسبب ماس كهربائي، أدى لإشعال النيران بالمنزل.
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انتحار تاجر شنقًا بسبب تراكم الديون في كفر الشيخ

أقدم تاجر فاكهة على الانتحار بعد تعرضه لأزمة نفسية عنيفة نتيجة تراكم الديون عليه في مجال عمله ببيع الخضراوات والفاكهة ولم يستطع السداد، حيث قام بشنق نفسه بغرفة نومه، وتبين أن زوجته وابنيه اكتشفوا الواقعة، في أثناء دخولهم لإيقاظه، حيث وجدوه معلقا بشال بباب الغرفة، فقاموا بإنزاله على أمل إنقاذه ولكن تبين أنه توفي، ليتحرر بذلك محضر بقسم شرطة سيدى سالم، ويتم نقله إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم، ثم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة وبيان سبب الوفاة.
سجن

ضبط عامل يدير صفحة لتجارة الأعضاء عبر «فيسبوك»

صفحة عبر "فيسبوك" استغلها عامل زراعي لتكون بوابة دخول عالم تجارة الأعضاء البشرية، لكن رجال المباحث كانوا له بالمرصاد، إذ ألقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، القبض على عامل زراعي بمركز الرياض، بعد ورود معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأنه يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بقصد الإعلان عن بيع أعضاء بشرية، ليوجه اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة القبض عليه من خلال مأمورية سرية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.
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انتحار طالبة رفض والدها خطبتها في المنصورة

أقدمت طالبة في المرحلة الثانوية بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، على الانتحار وإنهاء حياتها بابتلاع حبة حفظ الغلال السامة، بسبب مرورها بخلافات مع أسرتها نتيجة رفض والدها خطبتها لشاب تربطها به علاقة عاطفية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى ضباط قسم المنصورة عن وصول فتاة مراهقة إلى مستشفى الطوارئ، في حالة إعياء شديدة ادعاء تسمم وفشلت محاولات إنقاذها.
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