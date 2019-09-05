انتحار شاب بكفر الشيخ لمرورة بأزمة نفسية

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

انتحار - صورة تعبيرية

أنهى شاب في العقد الثاني من العمر، حياته شنقا بحبل داخل غرفته في منزله بإحدى قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لمرورة بأزمة نفسية حادة. والبداية بتلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بشأن بلاغ ورد مأمور قسم شرطة الحامول يفيد بوصول شاب في أول العقد الثاني من العمر، ويقيم بإحدى قرى المركز، اليوم الخميس، إلى مستشفى الحامول المركزي، جثة هامدة نتيجة شنق نفسه.

وانتقل الرائد عمرو عوض رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، ومعاونيه إلى مستشفى الحامول المركزي، وإلى المنزل محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يدعي محمد الشحات، 20 عاما، وبسؤال أسرته أفادوا بأنه يعانى من أزمة نفسية، وفي أثناء دخولهم غرفته فوجئوا به يتدلى من السقف، فأنزلوه ونقلوه إلى المستشفى في محاولة لانقاذه.تحرر