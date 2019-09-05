إرهاب

ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابول إلى 3 قتلي و30 مصابا

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
انفجار في أفغانستان - صورة أرشيفية
انفجار في أفغانستان - صورة أرشيفية
قال مسئول أفغاني، اليوم الخميس، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله، إن المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابا. ومن جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز" إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة، مرجحا أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.
وأعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة قرب حي السفارات في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له.وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، بأن الهجوم ناتج عن انفجار سيارة صالون مفخخة، والشرطة فرضت طوقا على المنطقة،
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تفجير-في-أفغانستان (3)

13 مصابا في انفجار بكابول.. وطالبان تتبنى الهجوم

هز انفجار، صباح اليوم الخميس، منطقة الشرطة التاسعة في العاصمة الأفغانية كابول. وأشارت التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع في منطقة شاش دارك في العاصمة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، في نبأ عاجل لها، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر المحتملة جراء هذا الانفجار. فيما أعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة قرب حي السفارات في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له.
الجيش -اللبنانى (3)

المخابرات اللبنانية تلقي القبض على إرهابي مصري مطلوب

ذكرت "سكاي نيوز عربية" أن دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أوقفت المطلوب المصري فادي إبراهيم أحمد علي، الملقب بـ"أبو خطاب"، لانتمائه إلى تنظيم "فتح الإسلام" الإرهابي. وكشفت عن أن المخابرات اللبنانية أوقفت أبو خطاب على أحد مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في مدينة صيدا جنوبي لبنان. ويُعد أبو خطاب، بحسب بيان الجيش اللبناني، أحد أبرز الإرهابيين المطلوبين، إذ شكل خلية إرهابية تعمل لمصلحة تنظيم "داعش" الإرهابي، وقد تم توقيف معظم أفرادها.
هجوم-انتحارى-فى-مالى (2)

8 قتلى في انفجار عبوة ناسفة وسط مالي

لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق الرئيسي بين بلدتي دوينتزا وهومبوري وسط مالي، وقال مصدر: إن "الضحايا كانوا على متن حافلة انفجرت بعد مرورها بعبوة ناسفة بدائية الصنع وضعت على الطريق بين دوينتزا وهومبوري"، وفقا لـ"سبوتنيك". وتشهد مالي النصيب الأكبر من عدد العمليات الإرهابية المنفذة في إقليم الساحل والصحراء الإفريقي، وذلك لاحتضانها العديد من الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة المصنف إرهابيا لدى المجتمع الدولي.
طالبان

رغم الاتفاق مع أمريكا.. طالبان لن تغير أفكارها

في الوقت الذي كان يستمع فيه المواطنون الأفغان لمقابلة تليفزيونية، تم الكشف خلالها عن الخطوط العريضة لاتفاق سلام الذي توصل له قادة حركة "طالبان" مع الولايات المتحدة، يمهد لإنهاء الحرب الأفغانية التي اندلعت منذ نحو 18 عاما، هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول. وتبنت "طالبان" الهجوم الذي استخدم فيه جرار مفخخ بقنبلة، واستهدف مجمعا سكنيا يضم مواطنين أجانب، خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين في المدينة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 119 آخرين على الأقل.
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تفجير-في-أفغانستان (3)

13 مصابا في انفجار بكابول.. وطالبان تتبنى الهجوم

هز انفجار، صباح اليوم الخميس، منطقة الشرطة التاسعة في العاصمة الأفغانية كابول. وأشارت التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع في منطقة شاش دارك في العاصمة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، في نبأ عاجل لها، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر المحتملة جراء هذا الانفجار. فيما أعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة قرب حي السفارات في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له.
طالبان

رغم الاتفاق مع أمريكا.. طالبان لن تغير أفكارها

في الوقت الذي كان يستمع فيه المواطنون الأفغان لمقابلة تليفزيونية، تم الكشف خلالها عن الخطوط العريضة لاتفاق سلام الذي توصل له قادة حركة "طالبان" مع الولايات المتحدة، يمهد لإنهاء الحرب الأفغانية التي اندلعت منذ نحو 18 عاما، هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول. وتبنت "طالبان" الهجوم الذي استخدم فيه جرار مفخخ بقنبلة، واستهدف مجمعا سكنيا يضم مواطنين أجانب، خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين في المدينة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 119 آخرين على الأقل.
حركة-طالبان

مقتل 66 مسلحا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 66 من مسلحي طالبان في سلسلة غارات جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم جور شمال غرب أفغانستان. وقالت مصادر عسكرية مطلعة، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن "سلسلة الهجمات أسفرت عن مقتل 66 من مقاتلي طالبان وتدمير مخبأ كبير للأسلحة"، فيما لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية على هذه الغارات الجوية حتى الآن. ويأتي ذلك في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في أجزاء معينة من إقليم جور خلال الأشهر الأخيرة، إذ ينشط متشددو طالبان في بعض مناطق الإقليم وغالبا ما يشنون عمليات إرهابية.
داعش

ولاية خاراسان.. نقطة انطلاق «داعش» الجديدة

جدد تفجير انتحاري في حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، تبنته إحدى الجماعات المحلية التابعة لتنظيم "داعش" من المخاوف بشأن التهديد المتزايد الذي يشكله الآلاف من مقاتليه، وكذلك قدرتهم على التخطيط لهجمات عالمية من معقلهم في الجبال المعزولة شمال شرق أفغانستان. وجاء الهجوم في الوقت الذي يبدو فيه أن طالبان تقترب من اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي استمرت لقرابة 18 عاما. وتأمل واشنطن الآن أن تتمكن طالبان من كبح جماح مقاتلي "داعش"، وسط حالة من القلق من انضمام بعض مقاتلي طالبان، المحبطين من اتفاق السلام، إلى داعش.
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