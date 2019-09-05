ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابول إلى 3 قتلي و30 مصابا

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

انفجار في أفغانستان - صورة أرشيفية

قال مسئول أفغاني، اليوم الخميس، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله، إن المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابا. ومن جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز" إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة، مرجحا أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.

وأعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة قرب حي السفارات في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له.وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، بأن الهجوم ناتج عن انفجار سيارة صالون مفخخة، والشرطة فرضت طوقا على المنطقة،