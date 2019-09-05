مواجهة صعبة لإسبانيا وسهلة لإيطاليا في تصفيات اليورو

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

منتخب إسبانيا

في ظل غياب ألفارو موراتا للإصابة، وياجو أسباس للرؤية الفنية، يبحث المنتخب الإسباني عن المهاجم الذي يستطيع سد هذا الفراغ في هجوم الفريق عندما يحل ضيفا على نظيره الروماني، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، بينما يحتل المنتخب الروماني المركز الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام السويد، وخلال المباريات الأربع السابقة في التصفيات، سجل المنتخب الإسباني 11 هدفا واهتزت شباك الفريق مرتين فقط.

وتتطلع إسبانيا لتحقيق انتصارها الأول على نظيرها الروماني في عقر داره على مدار تاريخ مواجهاتهما في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية أو كأس العالم. وخسرت إسبانيا أمام نظيرها الروماني 1/ 3 في بوخارست في نوفمبر 1962، ثم تعادلا 2/ 2 في نوفمبر 1975، وخسرت إسبانيا مجددا 0/ 1 في 1977، ثم تعادلا 2/ 2 في أبريل