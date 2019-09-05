رياضة

مواجهة صعبة لإسبانيا وسهلة لإيطاليا في تصفيات اليورو

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
في ظل غياب ألفارو موراتا للإصابة، وياجو أسباس للرؤية الفنية، يبحث المنتخب الإسباني عن المهاجم الذي يستطيع سد هذا الفراغ في هجوم الفريق عندما يحل ضيفا على نظيره الروماني، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، بينما يحتل المنتخب الروماني المركز الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام السويد، وخلال المباريات الأربع السابقة في التصفيات، سجل المنتخب الإسباني 11 هدفا واهتزت شباك الفريق مرتين فقط.
وتتطلع إسبانيا لتحقيق انتصارها الأول على نظيرها الروماني في عقر داره على مدار تاريخ مواجهاتهما في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية أو كأس العالم. وخسرت إسبانيا أمام نظيرها الروماني 1/ 3 في بوخارست في نوفمبر 1962، ثم تعادلا 2/ 2 في نوفمبر 1975، وخسرت إسبانيا مجددا 0/ 1 في 1977، ثم تعادلا 2/ 2 في أبريل
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رونالدو

نجم نابولي: كريستيانو رونالدو من «عالم تاني»

تلقى الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب نابولي الجديد، الثناء من نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدفًا في شباك السيدة العجوز، فور نزوله مباشرة في أول مباراة يخوضها بالكالتشيو، حيث أدرك البارتينوبي التعادل (3-3) بعد تأخره (3-0)، قبل أن يهدي مدافع الفريق الجنوبي، كاليدو كوليبالي، الفوز لليوفي بهدف عكسي في الوقت القاتل. وقال لوزانو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "بعد هدفهم الرابع، اقترب مني رونالدو وهنأني. لقد رحب بي في إيطاليا، كان شيئا لطيفا للغاية، إنه لاعب رائع من خارج هذا العالم، لقد كان شيئًا لطيفًا جدا".
كافو-البرازيلى (5)

وفاة نجل نجم البرازيل السابق كافو أثناء لعبه الكرة

كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن وفاة دانيلو فليسيانو دي مورايس ابن لاعب كرة القدم وقائد منتخب البرازيل السابق كافو، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء مباراة، وذكرت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» البرازيلية، أن نجل كافو البالغ 30 عامًا تعرض لسكتة قلبية بينما كان يلعب كرة القدم في منزل العائلة بمنطقة بارويري في ساو باولو، وأفادت مصادر من الأسرة للصحيفة بأن نجل كافو لعب مباراة مدتها 10 دقائق أمس الأربعاء، مع بعض الأصدقاء والأقارب وعندما كان ينتظر لخوض مباراة أخرى، بدأ يشعر بسوء، ونقل دانيلو على الفور للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
نسمة-محجوب

نسمة محجوب تحيي حفل افتتاح مونديال ناشئات الطائرة

تحيي الفنانة نسمة محجوب، حفل افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عامًا، والمقرر إقامته اليوم الخميس، في السابعة مساءً، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي، وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري، وعدد من سفراء الدول المشاركة بالبطولة. وتقام منافسات مجموعة مصر في صالة هيئة قناة السويس التي تستضيف منافسات المجموعة الثانية أيضًا، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.
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روبرت-مورينو

مدرب إسبانيا: مستعد للتنحى إذا قرر إنريكى العودة

كشف روبرت مورينيو المدير الفنى الحالى للمنتخب الإسبانى عن استعداداه للتخلى عن مهمته الحالية فى سبيل عودة لويس إنريكى كمدير فنى للمنتخب، وتولى إنريكى تدريب المنتخب بعد كأس العالم 2018، لكنه اضطر للتخلى عن مهمته لاحقًا بسبب مرض ابنته التى توفيت بعد 5 أشهر من الصراع مع مرض سرطان العظام عن عمر 9 سنوات. وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفى الأول قبل التوقف الدولى: "لويس إنريكي صديقي، والأصدقاء يأتون أولا قبل أى مشروع ولذا إن قرر العودة لتدريب إسبانيا، سأكون سعيدا بالتنحى عن الإدارة الفنية فى سبيله والعمل كمساعد له مجددًا".
أرسنال‎

جندوزي بعد ضمه للمنتخب: قررت الاستحمام لأستوعب ما حدث

علق ماتيو جندوزي لاعب خط وسط آرسنال على انضامامه للمنتخب الفرنسى الأول مشيرا إلى أنه فوجئ باستدعاء ديشامب المدير الفنى له، وتحدث جندوزي قائلا: "كنت في معسكر منتخب فرنسا للشباب، وقررت أن أذهب إلى غرفتي للحصول للنوم وكان هناك من يطرق على الباب لكنني لم أسمع". وأضاف: "بعد عدة دقائق وجدت هاتفي يرن وطلب مني مدرب المنتخب الفرنسى للشباب ملاقاتي سريعًا وحينما ذهبت إليه وجدته يقول لي أنا معجب بك لكن ينبغي عليك الرحيل من المعسكر، شعرت بالحيرة وسألته أذهب إلى أين؟ ووجدت المدرب يخبرنى بأنى سأذهب إلى المنتخب الأول".
مباراة ألمانيا وهولندا (1)

توني كروس يستبعد فوز ألمانيا بيورو 2020

قلل الألماني توني كروس من حظوظ منتخب بلاده في التتويج بلقب يورو 2020، مشيرًا إلى أن الماكينات لا توجد في قائمة المرشحين للفوز باللقب، وذلك على الرغم من البداية المثالية لأبطال العالم في 2014، في التصفيات المؤهلة للبطولة، من خلال حصد العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات على حساب كل من هولندا بنتيجة 3-2 وبيلاروسيا بنتيجة 2-0 وإستونيا بنتيجة 8-0، وتستقبل ألمانيا يوم 6 من شهر سبتمبر الجاري هولندا قبل أن ترحل يوم 9 من نفس الشهر لمواجهة إيرلندا الشمالية.
إنريكي- وأبنته‎

احترامًا لمشاعر إنريكي.. إلغاء مؤتمر مورينو

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب، روبيرتو مورينو، بسبب وفاة ابنة المدير الفني السابق للاروخا لويس إنريكي، الذي استقال من تدريب منتخب إسبانيا منذ أسابيع من أجل أن يتفرغ لرعاية ابنته المصابة بمرض السرطان في العظام، ليخلفه مورينو في منصب المدير الفني للمنتخب، وأعلن لويس إنريكي وفاة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات فقط، مساء أمس الخميس، بعد معاناة مع سرطان العظام استمرت لـ5 أشهر، وكتب لها النهاية الحزينة منذ ساعات.
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