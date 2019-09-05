ضبط 195 مخالفة و22 قضية جنائية فى حملة بالهرم

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

حملة أمنية

نفذت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 10 حالات اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. وتمكنت الحملة فى نطاق

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 10 حالات اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه.



وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من رفع إشغالات تمثلت فى "90 كرسيا، و20 طقطوقة، و2 كوريك، و3 طبلوة، و50 لوحا خشبيا، و15 قلب شيشة، و3 سيارات، و2 توك توك، و10 أوتاد وسلاسل"، وبلغ الإجمالي 195 مخالفة.



وتمكنت قوات الحملة من ضبط 22 قضية جنائية، بواقع 10 متهمين مشتبه فيهم وبائعين متجولين، و6 حالات تسول، بخلاف مخالفات دراجات نارية دون ترخيص وسيارات مركونة.







