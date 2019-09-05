ضبط أسلحة آلية وخرطوش و37 تاجر مخدرات بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

قوات فى حملة أمنية- أرشيفية

نظمت مديرية أمن الجيزة حملات أمنية متنوعة على مستوى المحافظة، استهدفت القبض على تجار المخدرات وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخيرة، ونجحت الحملة فى ضبط عشرات القضايا، منها 37 قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، بجانب ترسانة أسلحة مع متهمين بحيازتها بقصد البيع أو الدفاع عن النفس، بينما تضمنت الحملة لجان تفتيش تموينية لضبط حالات التلاعب بالسلع التموينية والاستيلاء عليها، وكذلك حالات الغش التجاري ورفع الأسعار عن المبالغ المستحقة للسلع، وحررت القوات محاضر بوقائع الضبط المتنوعة وأحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.

حصيلة المخدرات ألقت قوات الحملة القبض على 37 متهمًا بحيازة مواد مخدرة، كان بحوزتهم 2430 جراما من مخدر الحشيش، و1190 جرام أستروكس، و331 جرام هيروين، و144 قرصا مخدرا. السلاح ضبطت القوات عشرات الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية بقصد الاتجار أو البلطجة والتشاجر، وكذلك حالات حيازة