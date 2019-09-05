جريمة

ضبط أسلحة آلية وخرطوش و37 تاجر مخدرات بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
قوات فى حملة أمنية- أرشيفية
قوات فى حملة أمنية- أرشيفية
نظمت مديرية أمن الجيزة حملات أمنية متنوعة على مستوى المحافظة، استهدفت القبض على تجار المخدرات وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخيرة، ونجحت الحملة فى ضبط عشرات القضايا، منها 37 قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، بجانب ترسانة أسلحة مع متهمين بحيازتها بقصد البيع أو الدفاع عن النفس، بينما تضمنت الحملة لجان تفتيش تموينية لضبط حالات التلاعب بالسلع التموينية والاستيلاء عليها، وكذلك حالات الغش التجاري ورفع الأسعار عن المبالغ المستحقة للسلع، وحررت القوات محاضر بوقائع الضبط المتنوعة وأحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.
حصيلة المخدرات   ألقت قوات الحملة القبض على 37 متهمًا بحيازة مواد مخدرة، كان بحوزتهم 2430 جراما من مخدر الحشيش، و1190 جرام أستروكس، و331 جرام هيروين، و144 قرصا مخدرا.   السلاح ضبطت القوات عشرات الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية بقصد الاتجار أو البلطجة والتشاجر، وكذلك حالات حيازة
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حملات -المدن -الجديدة (2)

ضبط 195 مخالفة و22 قضية جنائية فى حملة بالهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
الانتحار-شنقا

انتحار شاب بكفر الشيخ لمرورة بأزمة نفسية

أنهى شاب في العقد الثاني من العمر، حياته شنقا بحبل داخل غرفته في منزله بإحدى قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لمرورة بأزمة نفسية حادة. والبداية بتلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بشأن بلاغ ورد مأمور قسم شرطة الحامول يفيد بوصول شاب في أول العقد الثاني من العمر، ويقيم بإحدى قرى المركز، اليوم الخميس، إلى مستشفى الحامول المركزي، جثة هامدة نتيجة شنق نفسه.
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كثافات بطريق «الصف- الجيزة» بسبب انقلاب سيارة

شهد طريق "الصف- الجيزة" صباح اليوم الخميس، انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق؛ ما تسبب فى إصابة قائدها واثنين من مرافقيه، وعلى الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بينما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور على الطريق، وتدخلت أوناش المرور لسحب السيارة من عرض الطريق، وتم فتحه جزئيا، وتسيير الحركة، وتولى رجال الإدارة العامة للمرور استخدام أوناش لسحب السيارة من مكان الحادث، مع نشر خدمات دعم مرورية.
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«بيت المقدس وقسم ملوي» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصد منها، الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، وتطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المعروفة بمادة الرأفة بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.
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عناصر-ارهابية (3)

مقتل تاجري مخدرات في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة

من بلبيس بالشرقية إلى المنطقة الجبلية بالصف فى محافظة الجيزة، رصدت الأجهزة الأمنية رحلات متكررة لعاطلين، يُشتبه فى اتجارهما في المخدرات، وفى سياق جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفًا ومنعًا، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، تم تتبع المشتبه فيهما بالتحريات الأمنية، التى أكدت تورطهما فى تجارة المواد المخدرة، ومن ثم داهمت القوات مكان اختباء المشتبه فيهما لضبطهما، لكنهما تصديا لقوات الأمن وتبادلا إطلاق النيران مع أفراد القوة، ما أسفر عن مصرعهما وضبط أسلحة وطلقات نارية بحوزتهما.
خبز-عيش

سقوط متلاعب بالتموين وتاجري عقاقير طبية مغشوشة

تشن قوات مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكثفة، لضبط حالات التلاعب فى السلع التموينية بقصد الاستيلاء عليها، وكذلك حالات الغش التجاري وبيع منتجات مجهولة المصدر قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة لمتعاطيها، ونجحت الحملة فى الإيقاع بمالك مخبز بلدي، بدائرة قسم شرطة دار السلام، تبين من فحص تشغيل الماكينة المودعه لديه، تمكنه من اختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، والتلاعب فيها بحيث يثبت عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على 168 ألفا و445 جنيها، مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.
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ضبط 838 متهما وترسانة أسلحة وتهرب بمليار ونصف جنيه

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وتمت الحملة الأخيرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.
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ضبط 3 كيلو هيروين وحشيش و253 متهما بحملة بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام على مستوى المحافظة. أسفرت الحملة التى تمت بإشراف مدير الأمن اللواء طارق عجيز واللواء هشام سليم مدير المباحث، عن ضبط 20 متهماً بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم نحو 3 كيلوجرامات من مخدر الحشيش والهيروين وأقراص مخدرة متنوعة، وأسلحة بيضاء ونارية ومبالغ مالية وهواتف محمولة، كما تم ضبط 233 هارباً من تنفيذ 6955 حكماً قضائياً.
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