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أحدث ظهور لزوجة محمود عبد العزيز الأولى (صور)

تحرير:التحرير ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
الفنان محمود عبد العزيز
الفنان محمود عبد العزيز
نشر الممثل والمنتج محمد محمود عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، مجموعة من الصور لعائلته أثناء حضورهم مناسبة عائلية، وسجلت الصور الظهور الأحدث لوالدته (جيلان) الزوجة الأولى للفنان الراحل محمود عبد العزيز، والتى ابتعدت تماما عن الأضواء منذ أن وقع الطلاق بينها وبين الراحل، وحتى زوجه بعدها من الإعلامية بوسي شلبي، وعلق "محمد" على الصور قائلا: «مع أخى ووالدتى والأستاذ عبد العزيز ابن خال والدتي والسيدة حرمه من حفل زفاف نجلهما، ألف مبروك.. (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)».
وفى سياق آخر ينشغل الممثل محمد محمود عبد العزيز، بتصوير الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي» بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، بوسي، سيمون، هالة فاخر، نضال الشافعي ومنة فضالي. ويجسد "محمد" دور (عبد الله كامل الخولي) طبيب ومتزوج من الفنانة ريم البارودي ولديهم الكثير من الأبناء،
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عروس-بيروت (13)

مسلسل «عروس بيروت» يثير الجدل والسبب النسخة التركية

قبل أيام انطلق عرض المسلسل اللبناني «عروس بيروت» بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص، على قناة mbc4، بالتزامن مع عرضه على قناة mbc مصر، وهو عمل درامي رومانسي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (ثريا) من عائلة فقيرة، تتغير حياتها من حال إلى حال بعد أن تلتقى بشاب من الأثرياء يقع فى غرامها، فور عرض المسلسل تصدر مؤشرات البحث على «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض، وذلك بعد أن وجد المشاهدين أن المسلسل هو النسخة المعربة عن المسلسل التركي «عروس اسطنبول» الذى عرض قبل عامين، وقام ببطولته أوزجان دنيز وأصلي إنفر.
درة-وخالد سليم من كواليس مسلسل بلا دليل

درة تواصل تصوير «بلا دليل».. قبل سفرها للجونة (صور)

تواصل أسرة «بلا دليل» تصوير أحداث المسلسل من أجل الانتهاء من المشاهد المتبقية، وذلك بعد أن تحدد شهر أكتوبر المقبل، لعرض أولى حلقات المسلسل الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، «بلا دليل» هو ثانِي بطولة مطلقة للفنانة التونسية درة، التي خضعت خلال الفترة الماضية لتدريبات مكثفة؛ لكي تجيد العزف على إحد الآلات الموسيقية، خاصة أنها تجسد دور (حبيبة) وهي عازفة على آلة الهارب، ويشاركها فى بطولة المسلسل كل من خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي وجمال عبد الناصر.
عادل-امام

عادل إمام يستكمل تصوير مسلسل «فالنتينو»

عاد صناع مسلسل "فالنتينو" إلى لوكيشن التصوير، بعدما توقفوا منذ عدة أشهر، ولم يتمكن العمل من اللحاق بالسباق الرمضاني الماضي، رغم أنه كان مخططا له المشاركة فيه. ونشر مخرج العمل، رامي عادل إمام، صورة له برفقة والده الفنان عادل إمام، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من داخل الكواليس وعلق عليها باللغة الإنجليزية قائلا: "العودة إلى المسار". "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك في البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى ووفاء صادق.
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مسلسل-نصيبي-وقسمتك

3 مسلسلات جديدة ينطلق عرضها الأسبوع المقبل

يشهد الأسبوع المقبل انطلاق موسم الأوف سيزون، بعد أن كشف صناع الأعمال الدرامية عن مواعيد عرض مسلسلاتهم الجديدة، البداية مع الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الذى تعرض أولى حكاياته يوم السبت المقبل، فى تمام الثامنة مساء، على قناة ON، بينما يعرض على قناة MBC1 فى نفس الموعد اليوم التالي، وتحمل الحكاية الأولي عنوان «اتفضلوا فى الصالون» تقوم ببطولتها الفنانة هنا شيحة، وإخراج مصطفى فكرى، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج مشترك بين المنتج أحمد عبد العاطي وشركة سينرجي.
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