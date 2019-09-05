أحدث ظهور لزوجة محمود عبد العزيز الأولى (صور)

تحرير:التحرير ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

الفنان محمود عبد العزيز

نشر الممثل والمنتج محمد محمود عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، مجموعة من الصور لعائلته أثناء حضورهم مناسبة عائلية، وسجلت الصور الظهور الأحدث لوالدته (جيلان) الزوجة الأولى للفنان الراحل محمود عبد العزيز، والتى ابتعدت تماما عن الأضواء منذ أن وقع الطلاق بينها وبين الراحل، وحتى زوجه بعدها من الإعلامية بوسي شلبي، وعلق "محمد" على الصور قائلا: «مع أخى ووالدتى والأستاذ عبد العزيز ابن خال والدتي والسيدة حرمه من حفل زفاف نجلهما، ألف مبروك.. (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)».

وفى سياق آخر ينشغل الممثل محمد محمود عبد العزيز، بتصوير الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي» بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، بوسي، سيمون، هالة فاخر، نضال الشافعي ومنة فضالي. ويجسد "محمد" دور (عبد الله كامل الخولي) طبيب ومتزوج من الفنانة ريم البارودي ولديهم الكثير من الأبناء،