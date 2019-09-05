مدبولي وصبحي يفتتحان مونديال ناشئات الطائرة

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

المنتخب الوطني

يفتتح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بطولة العالم للكرة الطائرة (ناشئات) تحت 18 عامًا، ويشهد حفل الافتتاح حضور كل من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة، وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري، وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة. وتشهد البطولة مشاركة 20 منتخبا، وهم البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.

وتضم المجموعة الأولى (مصر، الدولة المنظمة، والبرازيل والصين والكاميرون وبورتوريكو)، بينما تضم المجموعة الثانية (إيطاليا وأمريكا وكوريا وكندا والمكسيك)، أما في المجموعة الثالثة (روسيا والأرجنتين وبيلا روسيا وتايلاند ورومانيا)، بينما يوجد في المجموعة الرابعة (تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية). وضمت

وتضم المجموعة الأولى (مصر، الدولة المنظمة، والبرازيل والصين والكاميرون وبورتوريكو)، بينما تضم المجموعة الثانية (إيطاليا وأمريكا وكوريا وكندا والمكسيك)، أما في المجموعة الثالثة (روسيا والأرجنتين وبيلا روسيا وتايلاند ورومانيا)، بينما يوجد في المجموعة الرابعة (تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية).



وضمت قائمة المنتخب 12 لاعبة هن "مي غزال وسابين حسن وسلمى يوسف وسلمى عبد الهادي وندى وليد وساندي خالد وفريدة الحناوي وآية النادي ومريم ثابت ولُجين ياسر ونور إيهاب وسما عماد".



وتقام منافسات مجموعة مصر في صالة هيئة قناة السويس التي تستضيف منافسات المجموعة الثانية أيضًا، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

