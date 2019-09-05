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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
السكة الحديد - صورة أرشيفية
السكة الحديد - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
وأصدرت هيئة السكة الحديد، في أغسطس الماضي، بيانا، أعلنت فيه عن قرارها الدفع بـ4 قطارات خدمة جديدة بين "القاهرة- منوف- طنطا"، والعكس، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، استعدادا لبداية العام الدراسي وخدمة أهالي خط منوف، موضحة أن القطارات هي 564 و565 بين منوف وطنطا، والعكس، إذ يقوم القطار رقم 565 من منوف في
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السيسي يوافق على تمويل بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 21 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الصين على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
توقيع معاهدة كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم.. بدأت مباحثات كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم 5 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1978: بدأت مباحثات كامب ديفيد التي استمرت حتى 17 من ذات الشهر وأسفرت عن توقيع وثيقتين بين مصر وإسرائيل. وفي عام 1979: عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن في القاهرة. وفي عام 1860: إنجلترا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا يتفقون على استقلال سوريا.
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والد محمد علي يكذب نجله: استلمنا فلوسنا من القوات المسلحة (فيديو)

قال علي عبدالخالق والد الفنان الهارب محمد علي، إنه يمتلك شركة تُنفذ مشروعات مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وإنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه. وكذب والد محمد علي نجله الفنان الهارب، في لقاء مع أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، مؤكدا أنهم استلموا كل أموالهم من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدؤوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.
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طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
قطارات (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
قطار (2)

قرار جديد من السكة الحديد بسبب العام الدراسي

أصدرت هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، بيانا، أعلنت فيه عن قرارها الدفع بـ4 قطارات خدمة جديدة بين "القاهرة- منوف- طنطا"، والعكس، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، استعدادا لبداية العام الدراسي وخدمة أهالي خط منوف، موضحة أن القطارات هي 564 و565 بين منوف وطنطا، والعكس، إذ يقوم القطار رقم 565 من منوف في الساعة الثامنة صباحا ويصل طنطا في الساعة التاسعة و10 دقائق صباحا، بينما يقوم القطار رقم 564 من طنطا في الساعة التاسعة و55 دقيقة مساءً ويصل منوف في الساعة الحادية عشر و5 دقائق مساءً.
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