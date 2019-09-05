نسمة محجوب تحيي حفل افتتاح مونديال ناشئات الطائرة

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

نسمة محجوب

تحيي الفنانة نسمة محجوب، حفل افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عامًا، والمقرر إقامته اليوم الخميس، في السابعة مساءً، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي، وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري، وعدد من سفراء الدول المشاركة بالبطولة. وتقام منافسات مجموعة مصر في صالة هيئة قناة السويس التي تستضيف منافسات المجموعة الثانية أيضًا، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

ويتضمن حفل الافتتاح طابور عرض المنتخبات المشاركة في البطولة، ثم فقرة فنية تحييها الفنانة نسمة محجوب، على أن تنطلق مباراة مصر وبورتريكو في الجولة الأولى من الدور الأول في التاسعة مساءً. وتضم المجموعة الأولى: (مصر الدولة المنظمة والبرازيل والصين والكاميرون وبورتوريكو)، فيما تضم المجموعة الثانية: (إيطاليا

ويتضمن حفل الافتتاح طابور عرض المنتخبات المشاركة في البطولة، ثم فقرة فنية تحييها الفنانة نسمة محجوب، على أن تنطلق مباراة مصر وبورتريكو في الجولة الأولى من الدور الأول في التاسعة مساءً.



وتضم المجموعة الأولى: (مصر الدولة المنظمة والبرازيل والصين والكاميرون وبورتوريكو)، فيما تضم المجموعة الثانية: (إيطاليا وأمريكا وكوريا وكندا والمكسيك)، أما في المجموعة الثالثة: (روسيا والأرجنتين وبيلا روسيا وتايلاند ورومانيا)، بينما يتواجد في المجموعة الرابعة: (تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديموقراطية).



وضمت قائمة المنتخب 12 لاعبة هن: مي غزال وسابين حسن وسلمى يوسف وسلمى عبد الهادي وندى وليد وساندي خالد وفريدة الحناوي وآية النادي ومريم ثابت ولوجين ياسر ونور إيهاب وسما عماد.

