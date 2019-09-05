رياضة

نسمة محجوب تحيي حفل افتتاح مونديال ناشئات الطائرة

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
نسمة محجوب
نسمة محجوب
تحيي الفنانة نسمة محجوب، حفل افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عامًا، والمقرر إقامته اليوم الخميس، في السابعة مساءً، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي، وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري، وعدد من سفراء الدول المشاركة بالبطولة. وتقام منافسات مجموعة مصر في صالة هيئة قناة السويس التي تستضيف منافسات المجموعة الثانية أيضًا، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.
ويتضمن حفل الافتتاح طابور عرض المنتخبات المشاركة في البطولة، ثم فقرة فنية تحييها الفنانة نسمة محجوب، على أن تنطلق مباراة مصر وبورتريكو في الجولة الأولى من الدور الأول في التاسعة مساءً. وتضم المجموعة الأولى: (مصر الدولة المنظمة والبرازيل والصين والكاميرون وبورتوريكو)، فيما تضم المجموعة الثانية: (إيطاليا
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رونالدو

نجم نابولي: كريستيانو رونالدو من «عالم تاني»

تلقى الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب نابولي الجديد، الثناء من نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدفًا في شباك السيدة العجوز، فور نزوله مباشرة في أول مباراة يخوضها بالكالتشيو، حيث أدرك البارتينوبي التعادل (3-3) بعد تأخره (3-0)، قبل أن يهدي مدافع الفريق الجنوبي، كاليدو كوليبالي، الفوز لليوفي بهدف عكسي في الوقت القاتل. وقال لوزانو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "بعد هدفهم الرابع، اقترب مني رونالدو وهنأني. لقد رحب بي في إيطاليا، كان شيئا لطيفا للغاية، إنه لاعب رائع من خارج هذا العالم، لقد كان شيئًا لطيفًا جدا".
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وفاة نجل نجم البرازيل السابق كافو أثناء لعبه الكرة

كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن وفاة دانيلو فليسيانو دي مورايس ابن لاعب كرة القدم وقائد منتخب البرازيل السابق كافو، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء مباراة، وذكرت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» البرازيلية، أن نجل كافو البالغ 30 عامًا تعرض لسكتة قلبية بينما كان يلعب كرة القدم في منزل العائلة بمنطقة بارويري في ساو باولو، وأفادت مصادر من الأسرة للصحيفة بأن نجل كافو لعب مباراة مدتها 10 دقائق أمس الأربعاء، مع بعض الأصدقاء والأقارب وعندما كان ينتظر لخوض مباراة أخرى، بدأ يشعر بسوء، ونقل دانيلو على الفور للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
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مدبولي وصبحي يفتتحان مونديال ناشئات الطائرة

يفتتح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بطولة العالم للكرة الطائرة (ناشئات) تحت 18 عامًا، ويشهد حفل الافتتاح حضور كل من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة، وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري، وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة. وتشهد البطولة مشاركة 20 منتخبا، وهم البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.
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منتخب-مصر-للناشئيات-كرة-الطائرة (5)

مدبولي وصبحي يفتتحان مونديال ناشئات الطائرة

يفتتح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بطولة العالم للكرة الطائرة (ناشئات) تحت 18 عامًا، ويشهد حفل الافتتاح حضور كل من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة، وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري، وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة. وتشهد البطولة مشاركة 20 منتخبا، وهم البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.
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ناشئات الطائرة يفتتحن بطولة العالم بمواجهة بورتريكو

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت (18 عامًا)، والتي تقام خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري، والتي تنظمها مصر لأول مرة في تاريخها، ويواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات بقيادة البرازيلي ماركو أنطونيو المدير الفني، مع نظيره منتخب بورتريكو، في إطار لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات الدور الأول، ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساءً على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.
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الفراعنة في ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة

حقق المنتخب المصري لناشئي كرة الطائرة، فوزه الثاني، في بطولة العالم تحت 19 عامًا، على حساب منتخب الأرجنتين، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليحقق انتصاره الثاني بعد الفوز على ألمانيا بطل أوروبا في الجولة الافتتاحية، في البطولة المقامة بتونس في الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبًا مقسمين على أربع مجموعات، وانفرد منتخب الفراعنة بصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب مرور جولتين، حيث يقع منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات ألمانيا والمكسيك والأرجنتين واليابان.
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الموعد والقناة الناقلة لنهائي مونديال اليد للشباب

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره المنتخب الألماني، مساء اليوم الأحد، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما، المقامة حاليا بمقدونيا، وتأهل المنتخب الوطني بعدما تصدر المجموعة الثانية بعد الفوز الذي حققه على كل من المجر وكندا وتايوان والسويد مقابل خسارة وحيدة كانت أمام فرنسا، وفي دور الـ16 فاز على نظيره السلوفيني (30-23)، ثم أيسلندا (35-31)، وأخيرًا البرتغال، أما المنتخب الألماني فقد صعد لنهائي الكأس بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31-23) أمس.
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