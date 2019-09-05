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السيسي يوافق على تمويل بـ300 مليون دولار

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 21 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الصين على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.
كما أصدر السيسي، القرار رقم 22 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في مدينة بالي بإندونيسيا بتاريخ 13 أكتوبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
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قطارات (3)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
توقيع معاهدة كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم.. بدأت مباحثات كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم 5 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1978: بدأت مباحثات كامب ديفيد التي استمرت حتى 17 من ذات الشهر وأسفرت عن توقيع وثيقتين بين مصر وإسرائيل. وفي عام 1979: عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن في القاهرة. وفي عام 1860: إنجلترا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا يتفقون على استقلال سوريا.
ابو-محمد- على

والد محمد علي يكذب نجله: استلمنا فلوسنا من القوات المسلحة (فيديو)

قال علي عبدالخالق والد الفنان الهارب محمد علي، إنه يمتلك شركة تُنفذ مشروعات مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وإنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه. وكذب والد محمد علي نجله الفنان الهارب، في لقاء مع أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، مؤكدا أنهم استلموا كل أموالهم من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدؤوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.
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السيسي (2)

السيسي يوافق على تمويل أوروبي لمشروع توسعة صرف الفيوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان، بشأن الموافقة على مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم "مرحلة أولى"، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 540 لسنة 2019، كما صدق وزير الخارجية على القرار برقم 24 لسنة 2019.
الرئيس-السيسى

قرار جمهوري بمد خدمة السفير فوق العادة المفوض لدى واشنطن

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 439 لسنة 2019، بمد خدمة ياسر رضا عبد الله سعيد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمدة عام اعتبارا من يوم 17 أكتوبر الماضي، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء. من ناحية أخرى، صدق السيسي، في وقت سابق اليوم، على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بعد أن أقره مجلس النواب.
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السيسي يصدق على قانون إنشاء هيئة الشراء الموحد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب. وينص القانون على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
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السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بعد أن أقره مجلس النواب. وينص القانون -في مادته الأولى- على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النصوص الآتية:
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