السيسي يوافق على تمويل بـ300 مليون دولار

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 21 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الصين على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.

كما أصدر السيسي، القرار رقم 22 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في مدينة بالي بإندونيسيا بتاريخ 13 أكتوبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،