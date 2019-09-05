كل ما تريد معرفته عن منظومة تخصيص الأراضي إلكترونيا

تطلق الحكومة منظومة جديدة إلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية خلال الفترة المقبلة، بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين، والقضاء على فكرة تسقيع الأراضي

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه أمس الأربعاء، أنه من المقرر إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا، بهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية وتحقيق التنافسية والشفافية في تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين. ويأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الفرص الاستثمارية الواعدة للبلاد، حيث تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين.

ما منظومة تخصيص الأراضي الصناعية؟ هي عبارة عن منصة إلكترونية لخريطة الأراضي والإعلان عنها على الإنترنت، والانتقال إلى آلية شفافة وتنافسية وقائمة على السوق لتخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب وضع معايير واضحة للمؤهلين للمشاركة في المناقصات. وبحسب وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي

ما منظومة تخصيص الأراضي الصناعية؟

هي عبارة عن منصة إلكترونية لخريطة الأراضي والإعلان عنها على الإنترنت، والانتقال إلى آلية شفافة وتنافسية وقائمة على السوق لتخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب وضع معايير واضحة للمؤهلين للمشاركة في المناقصات.

وبحسب وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أصدرها صندوق النقد الدولي، فإن النظام الحالي لتخصيص الأراضي الصناعية غير فعال، حيث يتم بيعها بسعر ثابت رمزي حسب الأسبقية، ويؤدي لسوء تخصيص الأراضي وضياع إيرادات على الدولة، كما أنه نظام معرض للفساد، ولا تتلقى الحكومة عطاءات تنافسية لتخصيص الأراضي.

الحكومة: المنظومة الجديدة تقضي على فكرة تسقيع الأراضي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنظومة الجديدة تستهدف المساعدة في تحقيق أولويات الإستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو معلن وشفاف وتنافسي مع استبعاد سماسرة الأراضي، والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو ما يسمى تسقيع الأراضي.

من جانبه أكد اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، تشكيل لجنة ممثلة من جهة الولاية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني، لمعاينة قطع الأراضي قبل الطرح بالبوابة الحكومية.

كيفية الحصول على أراضٍ من خلال المنظومة الإلكترونية

-من المقرر إعداد بطاقة وصف لكل قطعة أرض، بهدف تسهيل عملية حجزها مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية.

-يتم إعداد هذه البطاقة بعد المراجعة مع جهات الولاية، سواء المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية، بما يتضمن إحداثيات الموقع، والمساحة، والنشاط الصناعي الرئيسي والفرعي، وسعر المتر المربع، وقيود الارتفاع.

-يقوم المستثمر بتقديم طلب من خلال البوابة الإلكترونية لاختيار مساحة نوعية من الأرض بالمرافق.

-بمجرد أن يسجل المستثمر على هذه البوابة الإلكترونية، ستسهل جميع الإجراءات له.

-المرحلة الأخيرة ستكون عملية الدفع الإلكتروني، إذ تم الانتهاء من إجراءات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة إي فاينانس لتكامل إجراءات الدفع الإلكتروني مع الخريطة الصناعية.

مزايا المنظومة الجديدة

-إتاحة معلومات عن الأراضي للمستثمرين، وتوفير عنصر الشفافية في إتاحة الأراضي.

-ستكون الأولوية للأنشطة الصناعية القائمة بالفعل، والأنشطة التي تستهدفها الدولة.

-توافر كامل للمعلومات عن قطعة الأرض من أي جهاز كمبيوتر، سواء من داخل مصر أو خارجها.

-تحديد كل الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية.

-وضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية.

-عائد بيع الأراضي سيصل إلى جهة الولاية، سواء المحافظات أو غيرها.

-تعد المنظومة الجديدة خارطة وطنية للفرص الاستثمارية في مجال المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

-تساهم في زيادة الاستثمارات داخل مصر، ومن ثم توظيف الشباب وتقليل معدل البطالة، ويكون هناك منتج فى السوق.



